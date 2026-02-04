データドリブンで組織風土改革を支援する「IncluMo」が、DEI指標の可視化・経年変化を管理するダッシュボード機能をリリース

株式会社Colorida Style

ダイバーシティのすすめ（運営企業：株式会社ColoridaStyle）(https://diversity-susume.com/)は昨年リリースしたダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン（DEI）の推進をデータドリブンに支援する「IncluMo（インクルモ）(https://diversity-susume.com/service/inclumo/)」の、サービスの一部をWeb化し、複雑なDEI指標を統合管理できる「DEIダッシュボード」機能を新たにリリースいたしました。

開発背景：感覚的なDEIから、データに基づく戦略的なDEIへ

多くの組織において、DEI推進は戦略やロードマップは策定しているものの、「施策の単発実施」に留まり、効果測定が十分でなかったり、戦略策定前も十分な調査分析が不十分です。

その要因の一つに「データの散逸」があります。採用・登用・評価といった属性データやエンゲージメント調査といったデータを管理する部署が複数に跨っているため、経営報告のたびに手作業で集計を行う工数負荷、点在するデータを点としてしか捉えられない現状が、本質的な意思決定を阻んでいます。

IncluMo（インクルモ）(https://diversity-susume.com/service/inclumo/)は、こうした課題を解決し、調査・分析・実行・モニタリングを一気通貫で支援するプラットフォームを提供します。

新機能とサービスの強み

ダッシュボード画面（開示義務対象指標のみを表示）- DEI指標の自動集計/ダッシュボード化：貴社内に散逸しているデータを送るだけで、集計・算出を行い、経年で追跡可能なダッシュボードを構築。経営層への報告にもそのまま活用できるレベルで可視化。開示義務指標や行動計画への提出指標、社内KPIなど、DEIに関連したさまざまな指標を一元モニタリングできることで、社内の意思疎通を明確にし、自社で追うべき数値やKPIとの乖離が一目でわかります。- 「定量×定性」の高度な分析力：IncluMoは単なる可視化ツールではありません。集約されたデータに基づき、数値（定量）と現場のインサイト（定性）を掛け合わせた、データドリブンな分析を提供します- 戦略策定から現場浸透までの一貫支援 データから見えた課題に対し、どのような施策を打つべきか。一気通貫型のサービスだからこそ可能な、一貫性のある戦略立案をサポートします[動画: https://www.youtube.com/watch?v=K58YOfA5MuQ ]

ダッシュボード機能

無料トライアルのご案内 ※限定3社

本機能のリリースに伴い、ダッシュボード体験と併せて、DEI指標の調査分析も含めた無料トライアルを実施いたします。「データに基づいた推進体制を構築したい」「まずは自社のDEI指標の可視化をしたい」企業のご担当者は、ぜひこの機会にご連絡いただけると幸いです。

お問い合わせ/お申し込みはこちらから(https://diversity-susume.com/contact/)

組織風土改革に必要なスキルを網羅的に習得できる「DEI推進組織開発コンサルタント養成講座<第2期>」を開講します！

データドリブンなDEI推進には、定量データを正しく読み解き、定性データと掛け合わせて適切な課題抽出や課題が発生している根本原因を探し出す「データ分析力」が不可欠です。

ダイバーシティのすすめでは一気通貫型支援ツールの提供（IncluMo）にとどまらず、現場浸透を牽引する担当者の育成も支援しています。

2026年5月開講予定のDEI推進組織開発コンサルタント養成講座(https://diversity-susume.com/service/trainingcourse/)ではDEI指標を正しく読み解く、データ分析力に加えて、現場を動かすために必要な「対話」を組織開発という視点から、実践的に学べる講座となっています。本講座を受講することで、DEI推進者に求められる一連のスキルを体系的に習得できます。

詳細はこちら： https://diversity-susume.com/service/trainingcourse/

開講に向けて、現在無料説明会も実施中ですのでご興味ある方はぜひご連絡ください。

【無料説明会日程】

・2026年2月10日（火）11:00～11:30

・2026年2月10日（火）13:00～13:30

・2026年2月24日（火）11:00～11:30

・2026年2月24日（火）13:00～13:30

・2026年3月11日（水）11:00～11:30

・2026年3月11日（水）13:00～13:30

無料説明会申込フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekSG1skGImGEyHEwkNOBF0W8g2PNNmofx3XRodOUCd5CXpjA/viewform)