業界横断ステッカー企画「Tech Tiles」、参加50社・団体を突破！

株式会社エーピーコミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：内田武志、以下「当社」）が2025年6月に発表した業界横断型ステッカー企画「Tech Tiles（テックタイルズ）」は、2026年1月末時点（発表から約半年）で参加企業・団体数が50を突破したことをお知らせします。

あわせて、多くの企業や技術コミュニティが垣根を越えて参加している現状を踏まえ、その広がりや技術領域の多様性を俯瞰できる「Tech Tiles Landscape（ランドスケープ）」を公開します。

さらに、2026年2月開催の「JANOG57 Meeting」にて、Tech Tiles を配布するブースを示す「Tech Tiles MAP」の配布を決定。リアルな場での交流を促進し、エンジニアコミュニティのさらなる活性化を目指します。

Tech Tilesとは 「技術との出会いを1枚のステッカーから」

「Tech Tiles（テックタイルズ）」は、業界横断型のノベルティステッカー企画です。

名刺サイズのカードと六角形の統一規格ステッカーに各社が独自デザインを施し、展示会やコミュニティイベントで配布されています。

カード・ステッカーには、その企業のロゴに限らず、提供しているプロダクトやサービス、様々なメッセージなどが添えられ、イベントだけで配布される特別デザインなども登場します。

コレクション性はもちろん、「どこでどのステッカーを手に入れたか」といった収集の記憶にもなり、展示会の回遊性向上やエンジニア同士の交流促進にもつながる仕組みとなっています。

参加企業・団体数50突破にあわせて公開する「Tech Tiles Landscape」

今回、参加企業・団体数50突破を機に、「Tech Tiles Landscape」を公開しました。

Tech Tiles Landscapeは、参加企業・団体を技術領域や立場（企業・コミュニティ）ごとに俯瞰できるビジュアルです。特定の分類に整理しきるのではなく、ハードウェア、ソフトウェア / SaaS、データ / データ基盤、SI / インテグレーション、技術コミュニティなどが混ざり合う“業界の現在地”を表現しています。

企業と技術コミュニティが並列に並ぶことで、Tech Tilesが単なる企業ノベルティではなく、業界全体で共有される取り組みへと広がっていることを可視化しています。

Tech Tiles Landscape（拡大版）：https://www.ap-com.co.jp/blog/archives/12795

Tech Tiles Landscape（sample）



※ 本ランドスケープは、参加企業・団体の主な事業内容や活動の位置づけをもとに俯瞰的に配置したものであり、厳密な分類を目的としたものではありません。

参加企業・団体一覧

2026年1月末時点で、以下を含めた53の企業・団体が本企画に参加を表明しています。(順不同)

株式会社ゲットイット / ヤマハ株式会社 / FXC株式会社 / NSW 株式会社 / A10ネットワークス株式会社 / JOCDN株式会社 / 大電株式会社 / 株式会社トラフィック・シム / F5ネットワークスジャパン合同会社 / Cloud Native Telecom Operator Meetup 実行委員会 / UPSソリューションズ株式会社 / 一般社団法人 Home NOC Operators' Group / アイビーシー株式会社 / 摂津金属工業株式会社 / 株式会社アークシステム / センコーアドバンス株式会社 / SRE Kaigi / Zabbix Japan LLC / 日東工業株式会社 / アカマイ・テクノロジーズ合同会社 / NTTスマートコネクト株式会社 / 株式会社バッファロー / 一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター / ラリタン・ジャパン株式会社 / 双日テックイノベーション株式会社 / ゼットスケーラー株式会社 / 一般社団法人クラウドネイティブイノベーターズ協会 / 株式会社ドヴァ / 株式会社オキット / 日立ヴァンタラ株式会社 / 株式会社東陽テクニカ / 株式会社アイランドシックス / CTCテクノロジー株式会社 / シスコシステムズ合同会社 / インターネットマルチフィード株式会社 / PingCAP株式会社 / 千株式会社 / 明京電機株式会社 / 古河電気工業株式会社 / APRESIA Systems株式会社 / 日本ヒューレット・パッカード合同会社 / 他

企業名をあえて伏せた「Tech Tiles MAP」で、未知の技術との出会いを演出

2026年2月に開催される「JANOG57 Meeting」にあわせて、一部の参加企業ブースでは、会場内のTech Tiles収集のヒントとなるガイドマップ「Tech Tiles MAP」を配布いたします。

本マップの最大の特徴は、「配布ブースの位置のみを記し、企業・団体名はあえて記載していない」点です。

来場者は、マップ上のマークだけを頼りにブースを探し当てます。実際にその場所へ足を運び、ブースの担当者と顔を合わせるまで、どの企業がどんなデザインのTech Tilesを配布しているか分かりません。この「予測できないワクワク感」が、会場回遊のモチベーションを高め、コミュニケーションをさらに活性化させます。

“集める・つながる・ひろがる”体験を、業界の新しい共通文化へ

「Tech Tiles」を通じた“集める・つながる・ひろがる”体験は、展示会やイベントなどでの自然な会話のきっかけや、新しい技術者同士のつながりを生み出しています。

また、どのイベントでどのタイルを入手したかという「技術の旅の記録」が可視化され、SNS等での発信も活発化。若手エンジニアや学生の参加意欲を引き出す動きにもつながっています。

「Tech Tiles」プロジェクトは、今後も展示会・コミュニティ・イベントなどさまざまな場面での拡大を予定しています。

企画参加について

「Tech Tiles」プロジェクトでは、引き続き参加企業・団体を募集しています。仕様書に沿ってステッカーを制作・配布いただくだけで参加可能です。企画の詳細な情報をご希望の場合は、メールにてお問い合わせください。

展示会や技術イベントでの配布、コミュニティとの連携を通じて、認知向上や技術者との新たな接点づくりにご活用いただけます。

▼企画詳細・仕様書（GitHub）

https://github.com/tech-tiles/tech-tiles

▼企画についてのお問い合わせ

techtiles@ap-com.co.jp

