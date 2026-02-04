HOT TAB公式オンラインショップにて、eギフトサービス『AnyGift』を導入

AnyReach株式会社

AnyReach株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中島 功之祐）は、株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット（本社所在地：東京都八王子市、代表取締役社長：小星 重治）が展開する「HOT TAB公式オンラインショップ」にギフトサービス『AnyGift（エニーギフト）』の提供を開始しました。

AnyGiftは、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈ることができる「eギフト機能」を、ECサイトに組み込むことができるサービスです。

今回のAnyGiftの提供により、「HOT TAB」が展開する人気の商品がeギフトとして贈れるようになります。

導入の背景

HOT TABは、これまで多くのお客様にご利用いただき、ご自身へのご購入だけでなく、大切な方へのプレゼントとしてもご購入いただいてまいりました。

しかしながら、プレゼントとして贈る場合、お相手の方のご住所を確認する必要があるなどの使いづらさがありました。

そこでこの度、お客様にもっと気軽にHOT TABの商品をプレゼントとしてご利用いただきたいという思いから、AnyGiftの導入を決定いたしました。

eギフトを通して、より多くの方にHOT TABの商品が届く機会を提供できれば幸いです。

HOT TAB × AnyGiftのeギフトの特徴について

相手の住所を知らなくてもHOT TABのギフト商品をLINEやメールでギフト可能に

いつもお世話になっている方へのちょっとしたプレゼントや、大事な人への誕生日や記念日、サプライズをしたいときなど、相手の住所を知らなくても気軽に「HOT TAB」の商品をギフトとして贈ることが可能です。URLはご注文後すぐに発行されるので、すぐに贈ることができます。

ギフト購入時に贈り主名とメッセージが書けるメッセージカードを贈ることができます

お名前と一緒に相手へメッセージを送ることで、気軽にご自身の気持ち・感謝の言葉を伝えることができます。

eギフトURLから住所を入力いただくだけで対象商品が届きます

受け取りに会員登録は不要です。登録いただいた住所が贈り主に伝わる心配もございません。

eギフトの贈り方 ／ 受け取り方

贈り方- 商品ページで「住所を知らない相手にeギフトで贈る」を選択するとeギフトをご利用いただけます。- デジタルメッセージカードを選択し、メッセージを入力します。プレビューを確認することも可能です。- 購入が完了すると、eギフトの受け取りURLが発行されます。LINEなど各SNSやメールでURLを伝えることでeギフトを贈ることができます。受け取り方- 届いたURLを開くと受け取り画面が表示されます。「eギフトを受け取る」 を選択してお届け先情報の入力に進みます。- お届け先情報をご入力ください。※入力した情報が、贈り主に伝わることはございません。- 入力したお届け先に、eギフト商品が配送されます。

eギフトで贈ることができる商品の紹介（一部）

HOT TAB Natural ZEN Shower

グリシン・コラーゲン・ヒアルロン酸（※１）配合、主成分の重曹・クエン酸（※２）は古来から親しまれてきた清浄剤。洗剤に頼らなくても汚れを洗い流します（※３）。柔らかい湯ざわりでまるで全身美容液のような中性重炭酸のシャワー＆入浴が楽しめます。髪や頭皮も健やかに保ち、うるおいあるお肌や髪に！

ホットタブは「重炭酸温浴法」に欠かせない重炭酸イオンを生み出す、重曹とクエン酸を錠剤化した独自製法の入浴剤です。微細な炭酸ガスの泡が継続的に吹き出し、お湯の中で重炭酸イオンと水素イオンに乖離。長時間濃度が持続するため、後から追い焚きすれば翌日までご家族全員でお楽しみいただけます。

※１ グリシン：結合剤、加水分解コラーゲン・ヒアルロン酸Na：保湿剤

※２ 重曹：炭酸水素Na：基剤、クエン酸：基剤

※３ シャワーやかけ湯で洗い流すことによる

価格：\4,059 税込

ギフト特設LP：https://tansan-kenko.com/hottab/lp/choice-gift

まずはお試し HOT TAB 9錠（3種類の中からお選びください）

ホットタブ史上高濃度重炭酸「HOT TAB WELLNESS」

必要最小限の成分のみで作られた、シンプル且つ、一番人気の商品です。

どの商品を買うか迷われたら、まずは一番人気の「HOT TAB WELLNESS」をおススメいたします。

有効成分が温浴効果を高め血行を促進。冷え症・肩こり・腰痛・疲労回復などの諸症状を緩和。湯上り後も温まり感が持続します。

ホットタブシリーズは、「重炭酸温浴法」に欠かせない重炭酸イオンを効率的に生み出す、重曹とクエン酸（※1） を錠剤化した独自製法の入浴剤です。

お湯の中に入れるとゆっくり発泡しながら、微細な炭酸ガスの泡が継続的に吹き出し、お湯の中で重炭酸イオンと水素イオンに乖離。重炭酸イオンはお湯の中に溶け込み長く留まります。

長時間濃度が持続するため後から追い焚きして頂いてもご家族全員でお楽しみいただけます。

※1有効成分：炭酸水素ナトリウム、無水クエン酸：基剤

価格：\990 税込

ギフト特設LP：https://tansan-kenko.com/hottab/lp/choice-gift

HOT TABについて

株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレットは、自宅の浴槽で本格的な炭酸泉入浴を実現する入浴用炭酸タブレットブランド 「HOT TAB」 を展開しています。

HOT TABは、有効成分がしっかりと溶け込んだ高濃度炭酸泉を再現し、血行促進・疲労回復・冷え対策・リラックスなど、日々のコンディショニングをサポート。

医療・温浴分野で注目される炭酸泉の特性を、家庭でも手軽に取り入れられる形で提供しています。

プロアスリートやトレーニングを行う方、日常的に身体のケアを重視する層から支持を集め、ウェルネス・ヘルスケア分野における“入浴の質”を高めるブランドとして成長を続けています。

同社は、HOT TABを通じて「お風呂を、最高のセルフケア時間へ」変えていくことを目指しています。

【会社概要】

会社名：株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット

代表取締役：小星 重治

事業内容：家庭用入浴剤の開発・製造・販売

会社概要ページ：https://tansan-kenko.com/hottab/company

ギフト特設LP：https://tansan-kenko.com/hottab/lp/choice-gift

eギフトサービス「AnyGift」について

『AnyGift（エニーギフト）』は、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈れる"eギフト機能"を、自社ECサイトに組み込み・導入ができるサービスです。

自社ECサイトにおけるギフト購入・ギフトリピーターを増やすことで、売上を向上し、顧客やギフトを受け取る方々をファンに変えていくことが可能です。

AnyGift：https://anygift.jp/

eギフト/ソーシャルギフトとは：https://anygift.jp/egift



AnyReach株式会社 会社概要

会社名：AnyReach（エニーリーチ）株式会社

URL：https://anyreach.co.jp/

代表者：代表取締役 中島 功之祐

事業内容：eギフト機能を導入できる「AnyGift」、5,000商品から選べるカード型引き出物「AnyGift Wedding」、法人キャンペーン向けデジタルギフト事業「AnyCampaign」の開発・運営

本件に関する問い合わせ先：pr@anyreach.co.jp