AI要件定義「Acsim」、開発制御フレームワーク「Compass」とサービス連携を開始。要件定義と実装のズレを防ぐ、AI駆動の開発プロセスを提供

株式会社ROUTE06（本社：東京都千代田区、代表取締役：遠藤 崇史、以下「ROUTE06」）が提供するAI要件定義「Acsim（アクシム）」と、株式会社Hexabase（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：岩崎 英俊、以下「Hexabase」）が提供するAI駆動開発フレームワーク「Compass（コンパス）」は、サービス連携を開始しました。





「Acsim」で構造化した要件データを、仕様に基づいて実装を制御する開発フレームワーク「Compass」へシームレスに連携することで、要件定義から実装までの仕様の一貫性を担保した開発体制を実現します。■協業の背景

近年、開発工程におけるAI活用（AI駆動開発）が加速する一方で、要件や仕様の曖昧さに起因する課題が顕在化しています。

AIが生成するコードは、仕様が曖昧なまま渡されることでハルシネーション（事実に基づかない出力）を引き起こし、実装が要件から逸脱するリスクがあります。さらに、AI生成コードの活用拡大に伴い、セキュリティ脆弱性への対応や、テスト・レビュー工程における品質担保の難しさといった新たな課題も浮き彫りになっています。

こうした課題に共通するのは、上流工程で定義された要件が、下流工程の実装フェーズにおいて仕様として引き継がれていないという構造です。その結果、上流で定義された内容と実装との間にズレが生じ、仕様の逸脱や品質低下が発生し、手戻りやコスト増大を招いています。

こうした状況に対応するため、上流から下流までの開発プロセス全体を見据えた体制構築を支援するべく、このたびの協業に至りました。

■協業の概要

このたび連携する「Compass」は、自然言語による仕様定義の曖昧さやAIの予期せぬ挙動（ハルシネーション）を制御する開発支援フレームワークです。セキュリティ、アーキテクチャ、QAなど10種の専門AIエージェントが、定義された仕様に基づいて実装・レビューを行うことで、エンタープライズレベルの品質と安全性を担保します。

「Acsim」で生成・構造化された明確な要件データと、「Compass」が提供する仕様駆動の開発フレームワークを連携することで、要件定義から実装までの間に生じがちな仕様の断絶を解消。上流で定義した内容をそのまま実装フェーズへ引き継ぎ、仕様の一貫性と整合性を担保した“仕様駆動型の開発体制”を構築します。

1. 「Acsim」による要件の構造化

「Acsim」は、自然言語による対話を通じて、現状把握、課題抽出、改善方針の提示、プロトタイプ構築、設計書の自動出力までを支援します。生成された要件は、曖昧さを排除した構造化データとして蓄積されます。



2. 「Compass」へのシームレスな連携

「Acsim」で生成された構造化データを、「Compass」と連携させることで、要件を実装フェーズで利用可能な仕様データとして引き渡すことができます。これにより、上流で定義した内容をそのまま下流工程へ反映し、要件定義から実装まで仕様の一貫性を保った開発を可能にします。



3. 専門AIエージェントによる実装と品質保証

「Compass」は連携された仕様に基づき、セキュリティ、アーキテクチャ、QAなど10種の専門AIエージェントを用いて実装・レビューを行います。定義された仕様から逸脱しようとするAIの挙動を検知し、修正・制御することで、ハルシネーションや意図しない仕様変更を防ぎ、エンタープライズ品質の開発を進めます。

■各社コメント

＜株式会社ROUTE06 取締役 兼 Acsim事業責任者 松本 均 コメント＞

Acsimはこれまで、要件定義の属人化を解消するために、AIによる構造化と標準化を通じて、誰もが精度の高い要件定義を行える環境づくりを進めてきました。今回のHexabase社との連携は、その先の実装工程まで含めた「仕様の一貫性」を担保する体制を築くうえで、非常に大きな意味を持ちます。



今回の連携により、要件定義から実装・検証までをAIが支援する“仕様駆動型開発”の体制を構築し、開発の効率と品質の両立に寄与していきたいと考えています。今後もHexabase社と共に、現場の開発体験を進化させ、プロダクトの品質とスピードの両立を支える仕組みを広げてまいります。



＜株式会社Hexabase 代表取締役 岩崎 英俊 コメント＞

AIコード生成の普及に伴い、品質や仕様の不透明な「バイブコーディング」の課題が顕在化しています。私が『Compass』を開発した動機は、この不確実性を排除し、誰もが安全かつ高品質なモダンシステムを構築できる「AI開発の民主化」を実現することにあります。



専門AIがセキュリティや進捗を厳格に管理することで、チーム開発における統制と信頼を担保します。今回のAcsimとの連携により、要件定義から実装までの一貫性が整いました。誰もがAIを自在に使いこなし、価値あるプロダクトを最速で創出できる未来を共に切り拓いていきます。

■「Acsim」とは

「Acsim（アクシム）」は、属人化しやすい要件定義において、AIが推進者の思考を補完・強化し、誰もが要件定義ができる世界を実現する生成AIプラットフォームです。現状把握や課題抽出、改善方針提示、本格的なプロトタイプ構築、稟議支援、設計書の自動出力まで、要件定義に必要なプロセスを一貫して支援します。生成された設計情報は構造化データとして蓄積され、実装・テストといった後続工程でも活用可能。開発全体の品質を高め、意思決定の精度とスピードを飛躍的に向上させます。

「Acsim」サービスサイト：https://ai.acsim.app

■AI駆動開発フレームワーク「Compass」とは

「Compass」は、AI開発における「あやふやさ」を排除し、確実な実装を実現する制御フレームワークです。自然言語の曖昧さを排除した厳格な仕様定義「Design as Code」と、AIの逸脱を防ぐ「AI Guardrails」により、ハルシネーションや勝手な仕様変更といったリスクを排除します。セキュリティやQAなど10種の専門AIエージェントが仕様に基づいて実装・レビューを行い、エンタープライズレベルの品質と安全性を担保します。

URL：https://www.hexabase.com/service/compass

■ROUTE06について

ROUTE06は、人とAIの協創によってプロダクト開発を再定義するスタートアップです。自然言語による対話と直感的なノードUIを融合したユーザー体験を軸に、要件設計「Acsim」、AIエージェント構築「Giselle」、データベース設計「Liam」などのAI駆動開発プラットフォームを提供。設計・実装・運用の全工程に対応し、開発のスピードと品質を革新します。大手企業向けシステム開発の実績とモダンなプロダクト開発の知見を活かし、大手システムインテグレーターからスタートアップまで、すべてのプロダクトビルダーが自由にアイデアを形にできる未来を目指します。

所在地 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング9F

設立 ：2020年1月24日

代表者 ：代表取締役 遠藤 崇史

事業内容 ：AI駆動開発プラットフォーム、AI導入・活用支援、システム開発・コンサルティング

URL ：https://route06.com/jp



■Hexabaseについて

ヘキサベースは、「システム開発に関わるすべての人へ成功体験を届ける」をミッションとして、AIとクラウド技術を融合させた新たな開発モデルを提案・支援をしています。

所在地 ：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2丁目3-12 12KANDA 701

設立 ：設立：2016年1月

代表者 ：代表取締役 CEO 岩崎 英俊

事業内容 ：サーバーレスコンテナ運用基盤「Hexabase」、AI ドリブン開発ツール、新規事業開発伴走支援

URL ：https://www.hexabase.com

