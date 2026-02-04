こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【焼肉 飛車角】バレンタインシーズンに贈る、黒毛和牛の贅沢。希少部位「黒毛和牛ヒレ肉」を添えた特別プランを期間限定で
期間限定：2026年2月4日〜2月28日
横浜駅徒歩2分、高層ビル25階に店を構える「焼肉 飛車角 横浜店」では、バレンタインを含む2月の特別なシーズンに合わせ、対象のコースに希少部位「黒毛和牛ヒレ肉」を追加した期間限定プランをご用意しました。コース価格はそのままに、黒毛和牛ヒレ肉を一品追加した構成としてお楽しみいただけます。大切な方とのひとときや、記念日の食事にもふさわしい、2月だけの贅沢なコースです。
想いを伝える季節に、記憶に残る焼肉のひとときを。
「焼肉 飛車角 横浜店」では、厳選した国産黒毛和牛を使用し、厚み・切り方・盛り付けにこだわった一枚を通して、特別な時間を過ごしていただける体験を大切にしています。横浜駅至近という立地でありながら、高層ビル25階ならではの落ち着いた空間の中で、日常から少し離れたひとときをお楽しみいただけるのが特長です。
今回の期間限定プランでは、対象の焼肉コースの内容はそのままに、希少部位である「黒毛和牛ヒレ肉」を一品追加する構成としました。黒毛和牛のヒレ肉は、きめ細かな肉質とやわらかな食感、脂に頼らない上品な旨みが魅力です。なお、「黒毛和牛ヒレ肉」は単品では3,500円で提供している部位となり。本プランではその半量（1,750円相当）を、お一人様につき一品サービスとなります。
コース全体では、黒毛和牛を使用したユッケや生ロース、焼きしゃぶをはじめ、牛タン盛り合わせ、黒毛和牛カルビ・赤身など、部位ごとの味わいの違いを丁寧に組み立てた構成をご用意。焼肉の醍醐味を感じながら、最後まで満足感のある内容となっています。
また、コースのデザートを「アニバーサリープレート」に変更することも可能なため、カップルでのご利用はもちろん、記念日やお祝いの食事にもご利用いただけます。
言葉や贈り物に加え、美味しい食事を共に楽しむ時間も、大切な思い出の一つ。日頃の感謝や想いを改めて伝えたくなる2月のバレンタインシーズンに、心に残る特別なひとときをお楽しみください。
実施期間：2026年2月4日（水）〜 2026年2月28日（土）
内容 ：飛車角コース（全12品・9,000円）に希少部位「黒毛和牛ヒレ肉」を期間限定で提供
予約方法：飛車角公式ホームページの「公式予約サイト」からご予約いただけます。お電話でのご予約の際は【飛車角特別コース 〜黒毛和牛ヒレ肉付〜】とお伝えください。
▼飛車角「公式予約サイト」 はこちら
https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014083661/30496
【飛車角特別コース 〜黒毛和牛ヒレ肉付〜】
（全13品・特別価格9,000円）
◆前菜盛り合せ ◆黒毛和牛ユッケと生ロース ◆チョレギサラダ ◆黒毛和牛 焼きしゃぶ出汁酢 ◆牛タン盛り合せ ◆本日の厳選焼肉 ◆黒毛和牛ヒレ肉 ◆大根のカルパッチョ ◆黒毛和牛 赤身 ◆黒毛和牛 カルビ ◆ホルモン 特製味噌 ◆すだち冷麺 ◆デザート
※デザートは「アニバーサリープレート」に変更可能
【店舗概要】
・店名 ：焼肉 飛車角 横浜店
・所在地 ：〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 横浜天理ビル25F
※横浜駅10出口から徒歩約2分
・電話番号：045-624-8955
・営業時間
【平日】 DINNER：16:00〜22:30（L.O. 21:30）
【土日祝】LUNCH ：11:30〜15:00（L.O. 14:30）DINNER：16:00〜22:30（L.O. 21:30）
焼肉の主役としての「ロース」を、飛車角の基準で
肉の王様とも称されるロースは、飛車角が最も大切にしている部位のひとつです。定番の和牛ロースに加え、その時々の状態を見極めて選び抜いた銘柄牛のロースを取り揃え、肉質やサシの入り、旨みのバランスを見極めながら、厚みや切り方にもこだわってご提供しています。タレで味わうのはもちろん、さっと火を入れて楽しむ飛車角ならではの食べ方「焼きしゃぶ」もおすすめ。ロース本来のやわらかさと、口に広がる上品な旨みを、心ゆくまでご堪能ください。
ロースの旨みを引き立てるために生まれた、特製の「出汁酢」
毎日丁寧に引いた鰹出汁に、お酢を合わせて仕立てた、飛車角オリジナルの出汁酢です。焼き上げたサーロインをさっとくぐらせることで、赤身の奥深い旨みと、脂のやさしい甘みがより際立ち、後味は驚くほどすっきり。肉の美味しさを“重ねる”のではなく、“引き出す”ための一手として、飛車角の「焼きしゃぶ」には欠かせない存在です。
肉の個性に寄り添う、三種のつけダレ
飛車角では、お肉の味わいを最大限に楽しんでいただくため、個性の異なる三種類の“つけダレ”をご用意しています。
爽やかな酸味が肉の脂を引き締める「自家製れもんダレ」、柑橘の香りを重ねた上品な味わいの「あっさり醤油」、そして、たまり醤油のコクを効かせた「甘めのタレ」。部位や焼き加減、その日の気分に合わせて使い分けることで、一皿の中でも多彩な味わいの変化をお楽しみいただけます。
■「一休.com」限定：タイムセール20%OFF
・コース名：アニバーサリーコース＋黒毛和牛シャトーブリアン＋乾杯スパークリングワイン
・内容 ：15,000円相当のコースが「20%OFF」の12,000円
・実施期間：2026年2月19日12:00までのご予約限定
▼予約ページはこちら
https://restaurant.ikyu.com/117792/plan12626605
■「OZmall」限定：ご褒美セール
・コース名：アニバーサリーコース＋黒毛和牛シャトーブリアン＋乾杯スパークリングワイン
・内容 ：15,000円相当のコースが「20%OFF」の12,000円
・実施期間：2026年2年20日〜2026年2月26日の期間限定で掲載
2026年2月20日〜2026年3月31日までのご来店限定
【アニバーサリーコース＋黒毛和牛シャトーブリアン＋乾杯スパークリングワイン】
（全16品：15,000円相当→「20%OFF」12,000円）
◆乾杯スパークリングワイン ◆前菜盛り合せ ◆黒毛和牛ユッケと生ロース ◆チョレギサラダ ◆黒毛和牛 炙り握り ◆黒毛和牛 焼きしゃぶ出汁酢 ◆上タン塩 ◆ 黒毛和牛ハラミ ◆黒毛和牛 赤身 ◆黒毛和牛シャトーブリアン ◆大根のカルパッチョ ◆本日の厳選焼肉 ◆黒毛和牛上カルビ ◆ 黒毛和牛 中落カルビ ◆すだち冷麺 ◆デザートプレート
本件に関するお問合わせ先
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳
E-mail：pr@reins.co.jp TEL：045-224-7200
―「焼肉 飛車角」のこだわり―
―その他、特別プランのご紹介―
