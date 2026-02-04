【キル フェ ボン】＜フェア開催のお知らせ＞ブランド初、全店で「SAKURAフェア」を開催！ひと足早い春の陽だまりを、桜の季節に寄り添うタルトにのせて

桜が舞い散る情景を、抽象的な色彩とかたちで表現した背景に、実際の花びらの写真を重ねることで、桜吹雪の華やぎと春ならではの高揚感を表現しました。さらに、キルフェボンブルーを意識した澄んだブルーをアクセントとして差し込み、春の軽やかさとお店らしい爽やかな印象をプラス。卒業・入学のお祝いやホワイトデーなど、春のさまざまなギフトシーンにやさしく寄り添う、温かみのあるデザインに仕上げています。大切な方への贈り物としてはもちろん、自分使いにもおすすめです。販売開始： 3月2日(月)〜※無くなり次第終了販売価格： 1,000円以上（1,000円単位）30,000円までチャージ可能です。販売店舗： 全12店舗・公式オンラインストア※チャージギフトカードにチャージ(入金）をすることで、何度でもお支払いにご利用いただける便利なカードです。