Â´¶È¡¦Æþ³Ø¤«¤éÉáÃÊ»È¤¤¤Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡¡ORIHICA¤Î¡È¥Ï¥ì¤ÎÆü¥¹¥¿¥¤¥ë¡É
¡Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¸å¤â»È¤¨¤ëÃå¤Þ¤ï¤·ÎÏÈ´·²¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Á
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒAOKI¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌÚ¾´¹¨¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ØORIHICA¡Ù¤Ï¡¢ÆþÂ´±à¡¦Æþ³ØÂ´¶È¤Ê¤É¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬Áý¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ï¡¢¥¥ì¥¤¤ËÃå²ó¤·¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÀßWEB¥Ú¡¼¥¸¤äÅ¹Æ¬ºý»Ò¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¸å¤âÆü¾ï»È¤¤¤Ç¤¤ëÃå¤Þ¤ï¤·½Ñ¤òËÉÙ¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·ÇºÜ¾¦ÉÊ¤ÏÁ´Å¹µÚ¤ÓORIHICA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ORIHICA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×URL¡Ê¥á¥ó¥º¡Ë¡§ https://www.orihica.com/nyusotsuen_fair_men/
¢£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¥¹¥¿¥¤¥ë¡×
¡¡¶áÇ¯¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¥¦¥§¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö°ìÅÙ¤¤ê¤ÎÃåÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤ä³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë¤âÃå¤Þ¤ï¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈÆÍÑÀ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢ORIHICA¤Ç¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥§¥¢³«È¯¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤µ¤ÉÊ¤ÈÆü¾ï¤Ç²÷Å¬¤ËÃåÍÑ¤¹¤ëÍøÊØÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥«¥»¥Ã¥ÈÉþ¤Ê¤É¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³È½¼¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¸¥ì¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÄêÈÖ¤Î¥Î¡¼¥«¥é¡¼¡¢¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤«¤éÆü¾ï»È¤¤¤Þ¤Ç¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤°¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥á¥ó¥º¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥¿¥¤¥É¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢ORIHICAÆÈ¼«¤Î¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤òÉ½¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âORIHICA¤Ï¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚORIHICA¤ª¤¹¤¹¤á¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Û
¢£¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥¸¥ì¥¹¥¿¥¤¥ë
¶áÇ¯¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¸¥ì¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¡×¤ÎÁõ¤¤¤Ç¤¹¡£Æ±ÁÇºà¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¤â¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¾åÉÊ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¢³Ø¹»¹Ô»ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤ÇÈ´·²¤ÎÃå¤Þ¤ï¤·ÎÏ
¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Î¸å¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ä¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤Ê¤É¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÆü¾ï»È¤¤¤Ç¤âÂç³èÌö¡£³Ø¹»¹Ô»ö¤«¤é½µËö¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÇÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÈÆÍÑÀ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º½÷À¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÔ²ñÅª¤Ê¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒAOKI ¡ÊORIHICA¡Ë¡¡¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§ÃÝÂ¼¡¦À¥Ã«
¢©224-8688 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è³ë¤¬Ã«6-56
TEL¡§045-941-3588/ FAX¡§ 045-942-1608 ¡¡Mail¡§aokipr@aoki-style.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ORIHICA¸ø¼°¥µ¥¤¥È¥á¥ó¥º
https://www.orihica.com/nyusotsuen_fair_men/
ORIHICA¸ø¼°¥µ¥¤¥È¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
https://www.orihica.com/nyusotsuen_fair_women/
ORIHICA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×URL¡Ê¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ë¡§ https://www.orihica.com/nyusotsuen_fair_women/
¡¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ß¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç·Ú²÷¤µ¤È¤¤Á¤ó¤È´¶¤ò±é½Ð
¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤Ê¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ê¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÅÔ²ñÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡£À¶·é´¶¤È¤¤Á¤ó¤È´¶¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÊÁõ¤¤¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ç½ÀÏÂ¤Ê°õ¾Ý¤Ë
¥Ü¥È¥à¤ËÉ½¾ðË¤«¤Ê¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ç½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤ËÍÍÊÑ¤ï¤ê¡£¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¤«¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÅ¬ÅÙ¤ËÏÂ¤é¤²¤ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¡¢½Õ¤ÎÌç½Ð¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Í¥²í¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥Ó¥¸¥«¥¸¤ÎËüÇ½¥«¥é¡¼ ¥°¥ì¡¼¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¥¹¡¼¥Ä¤ÇÀ¿¼Â¤µ¤Èµ¤ÉÊ¤òÅ»¤¦
¥¿¥¤¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¥¥ê¥Ã¤È°ú¤Äù¤á¤¿V¥¾¡¼¥ó¤ËÆ±ÁÇºà¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤é¤·¤¤½Å¸ü´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£
¥°¥ì¡¼¥«¥é¡¼¤Î»ý¤ÄÀ¿¼Â¤Ç¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢¥Ï¥ì¤ÎÆü¤ò¤è¤êÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢ÁÖ¤ä¤«¤ÇÈ´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥«¥¸¥³¡¼¥Ç
¥Î¡¼¥Í¥¯¥¿¥¤¤ä¥Ë¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥§¥¢³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿Áõ¤¤¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
