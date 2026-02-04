¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿À¸Í½÷³Ø±¡Âç³Ø¤¬3·î20Æü¤Ë¡ÖSDGsÃµµæ¡ß¸¦µæ ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤ò³«ºÅ ¡½ ¹â¹»À¸¤¬Ãµµæ¡¦¸¦µæ³èÆ°¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯É½
¿À¸Í½÷³Ø±¡Âç³Ø¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡ËÀ¸Ì¿´Ä¶³ØÉô¤Ï3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡¢¡ÖSDGsÃµµæ¡ß¸¦µæ ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹â¹»1¡¦2Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ãµµæ³Ø½¬¤ä¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤ÎÀ®²ÌÈ¯É½¤Î¾ì¤Ç¡¢¸½ºß»²²Ã¼Ô¡Ê¸Ä¿Í¤Þ¤¿¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º¡Ë¤òÊç½¸Ãæ¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¹â¹»À¸16ÁÈÄøÅÙ¤¬¡ÖÄ´ºº¡×¤ä¡ÖÃµµæ¡×¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¡¢¶µ°÷¤äÂç³ØÀ¸¤È¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÃµµæ³èÆ°¡×¤ä¡Ö¸¦µæ³èÆ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯ÃÎ¤ëµ¡²ñ¤È¤¹¤ë¡£¤Ê¤ªÆ±Æü¡¢³ØÆâ¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿À¸Í½÷³Ø±¡Âç³Ø¤Ï·ú³Ø¤ÎÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö°¦¿À°¦ÎÙ¡×¤ÎÀº¿À¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤Ë³«¤«¤ì¶¦¤ËÊâ¤àÂç³Ø¤È¤·¤ÆÆü¡¹³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸Ì¿´Ä¶³ØÉô¤Ç¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯3·î¤Ë¡ÖSDGsÃµµæ¡ß¸¦µæ ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤é¤Ë¡ÖÃµµæ³èÆ°¡×¤ä¡Ö¸¦µæ³èÆ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡È³Ø¤Ó¤Î¾ì¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ù¤¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃµµæ¡¦¸¦µæ³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿À¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³èÆ°¤Î½¸ÂçÀ®¤òÈ¯É½¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÃµµæ¡¦¸¦µæ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ëÀ¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãµµæ³èÆ°¤ä¸¦µæ³èÆ°¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¹â¹»À¸1¡Á2Ç¯À¸¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤â¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤â»²²Ã²Ä¡£SDGs¤Î»ëÅÀ¤Ë¤â¤È¤Å¤¯ ¡¿©¤È·ò¹¯¡¢¢´Ä¶¤ÈÀ¸ÂÖ¡¢£Íý²Ê¶µ°é¡¢¤¾ðÊó²Ê³Ø ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ý¥¹¥¿¡¼È¯É½¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤ÆÀ¸Ì¿´Ä¶³ØÉô¤Î¶µ°÷¤äÂç³ØÀ¸¤È¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï31Ì¾¡Ê6¹»13¥Á¡¼¥à¡Ë¤Î¹â¹»À¸¤¬»²²Ã¤·¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï³èÈ¯¤Ë°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡³µÍ×¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¡ÖSDGsÃµµæ¡ß¸¦µæ ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×³µÍ×
¡Ú¾ì¡¡½ê¡Û¡¡¿À¸Í½÷³Ø±¡Âç³Ø¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô²¬ÅÄ»³4-1¡Ë
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û¡¡3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë13:00¡Á16:00
¡¡¢¨Æ±Æü¤Ï³ØÆâ¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤â³«ºÅÍ½Äê¡£
¡ÚÊç½¸ÁÈ¿ô¡Û¡¡¹â¹»À¸1¡Á2Ç¯À¸¤Î16ÁÈÄøÅÙ¡ÊÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¦¥°¥ë¡¼¥×È¯É½²Ä¡Ë
¡¡¢¨¤Þ¤À³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤ÎÄ°¹Ö¤â²ÄÇ½¡Ê¿½¹þÉÔÍ×¡Ë¡£
¡ÚÊç½¸¥Æ¡¼¥Þ¡Û
¡¡SDGs¤Î»ëÅÀ¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤¿°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥Æ¡¼¥Þ
¡¡¡¿©¤È·ò¹¯¡¡¢´Ä¶¤ÈÀ¸ÂÖ¡¡£Íý²Ê¶µ°é¡¡¤¾ðÊó²Ê³Ø
¡ÚÈ¯É½·Á¼°¡Û¡¡ÂÐÌÌ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼È¯É½¡ÊÈ¯É½7Ê¬¡Ü¼Áµ¿±þÅú3Ê¬¡¢¤½¤Î¸å¥Õ¥ê¡¼¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë
¡Ú»²²Ã¿½¹þ¡Û
¡¡²¼µURL¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¡Ê2·î¾å½Ü¤Þ¤ÇÊç½¸Ãæ¡¢ÀèÃå½ç¡Ë
¡¡https://forms.gle/KKxew9nWJLsK4kfB8
¡Ú¼ç¡¡ºÅ¡Û¡¡¿À¸Í½÷³Ø±¡Âç³Ø À¸Ì¿´Ä¶³ØÉô
¡ö¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ò»²¾È¡£
¡¡https://b.kobe-c.ac.jp/news/2026/01/31/2026320sdgs.html
¡Ê»²¹Í¡ËºòÇ¯ÅÙ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡https://b.kobe-c.ac.jp/news/2025/03/24/sdgs_1.html
¡û¿À¸Í½÷³Ø±¡Âç³Ø À¸Ì¿´Ä¶³ØÉô À¸Ì¿´Ä¶³Ø²Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡´Ä¶¡¦À¸Ì¿¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¾ðÊó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤²Ê³Ø¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë4¤Ä¤ÎÀìÌçÎÎ°è¤Ç¹½À®¡£1¡¦2Ç¯¼¡¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÎ°è¤«¤éÉý¹¤¯¹ÖµÁ¡¦¼Â½¬¤òÍú½¤¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«¿È¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤òÇÄ°®¤·¤¿¾å¤Ç¡¢3Ç¯¼¡¤«¤é¼è¤êÁÈ¤àÀìÌçÎÎ°è¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼Â¸³¡¦¼Â½¬¤Ê¤É¤Î¡Ö¼ÂÁ©¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Íý²Ê¶µ°÷¤ä2µé·úÃÛ»Î¡¦ÌÚÂ¤·úÃÛ»Î¼õ¸³»ñ³Ê¤Ê¤É¡¢¥Ð¥¤¥ª¡¦´Ä¶¡¦·úÃÛ·Ï¤Î³Æ¼ï»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡https://b.kobe-c.ac.jp/
¡û¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¾ðÊó
¡¡https://www.kobe-c.ac.jp/admissions/events/open
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡¿À¸Í½÷³Ø±¡Âç³Ø¡¡À¸Ì¿´Ä¶³ØÉô¡¡»öÌ³¼¼
¡¡Ã´Åö¡§ À¾¸¶¡Ê¤Ë¤·¤Ï¤é¡Ë
¡¡½»½ê¡§ ¢©662-8505¡¡Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô²¬ÅÄ»³4-1
¡¡TEL¡§ 0798-51-8553
¡¡E-mail¡§ jin-jim@mail.kobe-c.ac.jp
¢§¹Êó¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡¿À¸Í½÷³Ø±¡Âç³Ø¡¡¹Êó¼¼
¡¡Ã´Åö¡§ ÃÝÆâ¡Ê¤¿¤±¤¦¤Á¡Ë
¡¡TEL¡§ 0798-51-8585
¡¡E-mail¡§ koho@mail.kobe-c.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
