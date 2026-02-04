こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アディッシュプラス社員、「フットゴルフワールドカップ2026」団体戦・個人戦日本代表選手に選出
鹿嶋から世界へ。地域・企業・スポーツが共創する「応援し合う文化」の醸成を目指す
デジタルエコノミー特化のカスタマーサクセス・プロバイダーであるアディッシュ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 江戸 浩樹、証券コード：7096、以下 アディッシュ）の連結子会社であるアディッシュプラス株式会社（本社：茨城県鹿嶋市、代表取締役 石川 琢磨、以下 アディッシュプラス）は、社員である小村 紗貴子が、2026年にメキシコで開催される「フットゴルフワールドカップ2026」団体戦・個人戦 日本代表選手（女子）に選出（※1）されたことをお知らせします。
アディッシュプラスは本社移転以来、「鹿嶋を拠点に、地域活性の発展につながる価値を創る」ことを掲げてきました。その象徴的な取り組みの一つが、日本初のプロフットゴルフクラブ「鹿島Ascendia（アセンディア）」（※2）へのスポンサーです。
小村は「鹿島Ascendia」の所属選手でもあり、同クラブには同様に日本代表として選出された青木 剛選手も所属しています。
今回、2名の代表選手が選出されたことを機に、スポーツ、またこれに挑戦する人々を言うまでもなく企業が応援する文化を地域全体へ広げ、鹿嶋の活性と新しい働き方の創出に邁進してまいります。
小村 紗貴子（こむら さきこ）プロフィール
小村は鹿嶋市在住で、日中はセールス業務に従事しながらプロアスリートとして活動を継続し、安定した成績を積み重ねてきたことが評価されました。まさに「デュアルキャリア」を体現しているといえます。
コメント
「この度、日本代表に選出していただき、大変光栄に思います。
日頃より、選手活動に対して理解を示してくださり、温かい配慮と応援をしていただいている会社の皆さまには心より感謝しております。
恵まれた環境に感謝して、結果で恩返しができるよう、世界の舞台に全力で挑んでまいります。」
プロフィール等はこちら
「SAKIKO KOMURA」https://kashima-ascendia.com/team/sakiko-komura/
スポーツと共に歩む、地域活性化への想い
アディッシュプラスは、2025年に茨城県鹿嶋市へ本社を移転する前に事業所を設置し、鹿嶋地域コミュニティの一員として、雇用機会の創出をはじめ、事業所周辺の交流人口の増加や地域活性の活動を続けてきました。
企業が地元のスポーツチーム・選手を応援することは、単なる社会貢献活動に留まらないと考えています。地域の企業が手を取り合い、一人の選手、一つのチームを「全員の誇り」として応援する輪が広がることで、郷土愛を育み、一人ひとりが「この街で、この会社で働きながら夢を追いたい」と思えるきっかけを生み出し、鹿嶋全体の活力につながると考えています。
アディッシュプラスの組織づくり
個人の情熱を制限することなく、一人ひとりが持つ専門性や挑戦を尊重し、業務と個人の目標を両立できる環境づくりを重視しています。
企業理念「よろこび、よろこばれる」のもと、今後も企業と社員の成長がともにある組織として、鹿嶋市の発展に寄与してまいります。
（※1）2026年5月27日から6月7日にかけて、メキシコ・アカプルコにて開催予定の国際大会。
出典：「フットゴルフワールドカップ2026」団体戦日本代表権獲得選手のお知らせ：https://www.jfga.jp/post/worldcup-2026-team-competition-selection-team-japan
（※2）鹿島Ascendia：https://kashima-ascendia.com/
アディッシュプラス株式会社 概要
設立 ：2012年6月29日
代表者 ：代表取締役 石川 琢磨
本社所在地：茨城県鹿嶋市宮中1-9-35
事業内容 ：24時間365日対応のソーシャルメディアに関するモニタリングおよびマーケティング、スクールガーディアン（子どものインターネット利用に関する課題解決）、MaaS・ソーシャルアプリ・Eコマースなどのカスタマ―サポート代行（電話・メール・チャットなど）、WEBサービスの企画・構築・運用・保守
URL ：https://www.adishplus.co.jp/
※記載されているサービス・商品名、会社名は各社の商標および登録商標です
本件に関するお問合わせ先
アディッシュプラス株式会社 湧上
Tel：0299-94-8555 Mail：info@adishplus.co.jp
