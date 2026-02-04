ITエンジニア向けウェビナー『AI開発の失敗と成功、商用化へのリアルなプロセスを公開』～半年で陳腐化してしまう、AI開発への向き合い方と現場の裏側～

株式会社PEｰBANK

株式会社MCEAホールディングス（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育）のグループ会社で、 ITエンジニアの新しい働き方を提案する株式会社PE-BANK（東京都港区／代表取締役社長 高田 幹也）は、2026年2月25日（水）19時より、ウェビナー『 AI開発の失敗と成功、商用化へのリアルなプロセスを公開～半年で陳腐化してしまう、AI開発への向き合い方と現場の裏側～』を開催します。本セミナーは、株式会社PE-BANKが運営するITフリーランス向け福利厚生サービス「サポートプラス」が主催しており、今回で73回目の開催となります。今回は、オンライン形式での開催となります。

●セミナー内容

生成AIの進化は凄まじく、半年前に導入した社内ツールがもう使われていない--そんな経験はありませんか？

本セミナーでは、メタバース研究所のシニアリサーチエンジニアと社内AIコーディング委員会のリーダーが、AI活用現場の裏側をお話しします。

社内チャットボットを作っては新サービスに取って代わられる日々、その先で研究プロジェクトが商用製品へと駆け上がるまで。そして、現場にAIコーディングを根付かせるためにぶつかった壁と、その乗り越え方、「現場のリアル」を中心にお届けします。

●開催概要

日 時：2026年2月25日（水）19時～20時20分

会 場：オンライン開催：参加URLをメールにてご案内します。

主 催：株式会社PE-BANK

参加費：無料

定 員：100名

※募集人数超過の場合は先着順となります。

参加申込：https://splus.pe-bank.jp/event/20260225/

参加申込締切：2026年2月25日（水）17:00まで

●プログラム内容・スケジュール

18:45～19:00：受付開始

19:00～19:05：主催者挨拶、本日のテーマ説明

19:05～20:00：AI開発の失敗と成功、商用化へのリアルなプロセスを公開

20:00～20:15：質疑応答

20:15～20:20：終了挨拶

※当日予告なく時間配分・内容が変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

●講師

nkjzm / 中地 功貴（なかじこうき）氏

クラスター株式会社 ソフトウェアエンジニア

新卒でCyberAgentに入社し、リードエンジニアとして『AbemaTV VR』の開発に従事。その後、メルカリでXR領域の研究開発に取り組む。2020年にはMyDearest株式会社に参画し、『ALTDEUS: Beyond Chronos』『DYSCHRONIA: Chronos Alternate』『ブレイゼンブレイズ』などのVRタイトル開発を担当。

2024年より現職にてメタバースプラットフォーム『cluster』の開発に携わる。開発組織におけるAI活用の推進にも取り組んでいる。

日本バーチャルリアリティ学会認定 上級VR技術者。共著に『「VRならでは」の体験を作る Unity+VRゲーム開発ガイド』（共著）『VRエンジニア養成読本』（編著）がある。

Eliza（エライザ）氏

クラスター株式会社 シニアリサーチエンジニア

2012年 HAL名古屋 3DCGクリエイター専攻修了後、有限会社来栖川電算へ入社、自動運転関連技術の研究に従事。退職後、2018年、株式会社EmbodyMeへ入社しリードエンジニアとしてリアルタイムディープフェーク技術の研究開発に従事。2022年、株式会社SYMMETRYへ入社しリサーチマネージャーとして橋梁維持点検の自動化に係る研究を主導。2024年より現職。VR空間内でのAIエージェントなどの研究開発に従事。

●『ProTechOne(プロテックワン)2026』の開催も決定！

ITエンジニアが押さえておくべき業界動向を「学び、語り合う」イベント『ProTechOne(プロテックワン)2026』が、来る6月13日（土）、今回のウェビナー講師であるnkjzm/中地功貴氏とEliza氏が所属するクラスター株式会社が提供するメタバースプラットフォーム「cluster」を会場に開催されることも決定しました。

今後、同イベントについても随時情報を発信してまいりますのであわせてご注目ください！

https://splus.pe-bank.jp/lp/ProTechOne/

【株式会社PE-BANK 会社概要】

株式会社PE-BANKは、1989年に協同組合として発足。「ITフリーランスの社会的地位が、より一層高まる社会を創り上げる。」をミッションに掲げ、ITフリーランスエンジニアエージェント事業の国内最古参企業として、30年以上にわたり企業とエンジニアを繋いできました。PE-BANKのシンボルマークは、PE-BANKの使命「企業が求める人材を、エンジニアが求める仕事を」と、3者のグッドリレーション、グッドパートナーシップを、さくらんぼをモチーフに表現しています。

会社名 ：株式会社PE-BANK

代表者 ：代表取締役社長 高田 幹也

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：1989年5月1日（協同組合として）

資本金 ：3億1,295万円

事業内容 ：ITフリーランスエンジニアエージェント事業

ITエンジニアの派遣事業／紹介事業

ITエンジニア向けのセミナー事業／福利厚生事業

コーポレートサイト ：https://pe-bank.co.jp

Pe-BANKフリーランス：https://pe-bank.jp (ITフリーランス向けサービスサイト)

Pe-BANKキャリア ：https://career.pe-bank.jp (IT人材派遣・IT人材紹介専用サービスサイト)

Pe-BANKカレッジ ： https://pebank-college.jp (法人向けIT人材研修サービス)

サポートプラス ：https://splus.pe-bank.jp (ITエンジニア向けウェビナー・福利厚生サービスサイト)

【株式会社MCEAホールディングス 概要】

MCEAホールディングスグループは「人とビジネスの可能性を最大化する」という理念のもと、ITフリーランスエンジニアエージェント事業を行う株式会社PE-BANK、システム開発を本業としたITサービス業を行うアスノシステム株式会社、そしてグループの形成支援と経営推進を行う株式会社MCEAホールディングスの3社からなる組織です。1989年5月に15名のITフリーランスが中心となり立ち上げた「首都圏コンピュータ技術者協同組合」をルーツとする共存共栄の思いを基に、今後も皆様から求められる価値ある企業となるようこれからも取り組んでまいります。

会社名 ：株式会社MCEAホールディングス

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：2015年9月1日

資本金 ：1億円

ホームページ：https://mcea-hld.jp/