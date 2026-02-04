ROG × HIFIMAN。平面磁界ドライバー搭載、Hi-Fiサウンドで戦う次世代ゲーミングヘッドセット「ROG Kithara」クラウドファンディング形式で展開決定

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、ASUSのゲーミングブランド「Republic of Gamers（以下 ROG）」より、ROG初となる平面磁界ドライバーを搭載した次世代ゲーミングヘッドセット「ROG Kithara」の国内発売を決定しました。本製品は、GREEN FUNDINGにてクラウドファンディング形式で展開予定で、プロジェクト開始日は2026年2月19日（木）を予定しています。

ROG Kitharaは、平面磁界型ヘッドホン分野で高い評価を得ているHIFIMANとのパートナーシップにより開発されました。オーディオファイル水準のHi-Fiサウンドと、ゲーミングに求められる正確な定位性能や空間表現を高次元で融合し、「音で戦う」次世代のゲーミング体験を提供します。

【製品特徴】

- オーディオファイル水準のサウンド：ROG専用チューニングを施したHIFIMAN製平面磁界ドライバーを搭載。高精度な音像定位と低歪みを実現し、8Hz～55kHzの超広帯域再生に対応- オープンバック設計：広大で立体的なサウンドステージと高い音の分離性能により、優れた空間認識と没入感を提供- ケーブル一体型フルバンドMEMSブームマイク：20Hz～20kHzの広帯域に対応し、歪みの少ないクリアなボイスコミュニケーションを実現- 交換式プラグ対応ヘッドホンケーブル：4.4mmバランス接続、3.5mm／6.3mmアンバランス接続に対応し、多様なデバイスとの高い互換性を確保

製品詳細：https://rog.asus.com/jp/headsets-audio/headsets/3-5mm-headsets/rog-kithara/(https://rog.asus.com/jp/headsets-audio/headsets/3-5mm-headsets/rog-kithara/?utm_source=PR&utm_medium=Link)

オーディオファイル水準の没入型ゲームサウンド

ROG Kitharaは、ROG専用にカスタマイズされた100mm HIFIMAN製平面磁界ドライバーを搭載しています。振動板全体を均一に駆動する平面磁界方式により、不要な共振を抑え、極めてクリーンで高精度なサウンドを実現します。低音は深く滑らかに、高音は明瞭で伸びやかに再生。銃声や足音といった細かな音のニュアンスまで正確に描写し、競技シーンにおける優位性と、臨場感あふれるゲーム体験を高次元で両立します。

開放型オープンバック設計が描く立体的サウンド

オープンバック構造を採用し、音波が自然に通過することで、不要な反射や共振を低減します。

密閉型ヘッドセットで起こりがちな音の濁りを抑え、低音・中音・高音のバランスに優れた、広大で開放感のあるサウンドステージを実現します。

また、左右のドライバーは周波数特性が一致するよう厳密にマッチングされており、正確な左右定位と高い音の分離性能を発揮します。

広帯域対応でクリアな音声伝達を実現するフルバンドMEMSマイク

ROG Kitharaは、フルバンド対応のMEMSブームマイクを搭載しています。

従来のアナログヘッドセットで発生しやすいクロストークを抑制するため、音声信号とマイク信号を分離した設計を採用。高いSNRを実現するMEMSマイクにより、背景ノイズを抑えながら、自然で明瞭なボイスチャットを可能にします。

多様な機器に対応する交換式プラグ

高品質なOFCバランスケーブルを採用した交換式プラグを同梱しています。

4.4mmバランス接続に加え、3.5mmおよび6.3mmアンバランス接続に対応し、DACやアンプ、PC、Mac、モバイル機器、ゲーム機など、幅広いデバイスで使用可能です。

さらに、ノートPCやモバイル端末向けに、USB Type-C to デュアル3.5mm変換アダプターも付属します。

快適性と耐久性を両立した設計

金属製フレームと堅牢なヒンジ構造を採用し、高い耐久性を確保しています。

8段階調整可能なヘッドバンドと低反発素材のイヤーパッドにより、長時間の使用でも快適な装着感を提供します。さらに、レザーレット＋ファブリック、ベロア素材のイヤーカップを同梱し、好みに応じたフィット感のカスタマイズが可能です。

冬のヘッドフォン祭 mini 2026 にて先行体験可能！

「ROG Kithara」は、2026年2月7日（土）に開催される「冬のヘッドフォン祭 mini 2026」において、GREEN FUNDINGブースでの展示を予定しています。会場では、クラウドファンディング開始に先駆けて実機を展示し、ROG初の平面磁界ドライバーが生み出すサウンドクオリティや、オープンバック構造による広い音場表現を実際に体験いただけます。

オーディオファンから注目を集める本イベントにおいて、ROG Kitharaの持つ定位性能や空間表現、ハイファイクラスの音質を直接確認できる先行体験が可能です。発売前に実機を試聴できる貴重な機会として、ぜひ会場にてROG Kitharaをご体感ください。

イベント名：冬のヘッドフォン祭 mini 2026(https://www.fujiya-avic.co.jp/shop/pg/1headphonefes-2026wt/?srsltid=AfmBOopfd0M5zPAdQ8-mlHeToIdjH7DIioFl58KWJgVtBNcvOJD0GIdU)

展示ブース：GREEN FUNDINGブース（6階 ホワイエ２.）

開催日時：2026年2月7日（土）11:00～18:30

場所：ステーションコンファレンス東京 6F（東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー(https://www.tstc.jp/tokyo/access.html)）

【クラウドファンディング（GREEN FUNDING）プロジェクト概要】

- ROG Kitharaプロジェクト告知ページ：https://greenfunding.jp/portals/pages/ROGKithara_9240- 実施期間：2026年2月19日（木）11:00～ 4月20日（月）23:59- 事前登録開始日：2026年2月4日（水）※LINEによる友だち追加にて- ROG Kitharaプロジェクトページ：https://greenfunding.jp/lab/projects/9240/※プロジェクトページは2026年2月19日（木）11:00に公開予定です。- リターンプラン（一例）：◆85時間限定・先着100名様：24%OFF（2月22日（日）23:59まで）※お届け予定：2026年3月より順次予定◆超早割： 20%OFF（先着80名様限定）◆2個セット超早割： 23%OFF（先着50名様限定）等※お届け予定：2026年5月より順次予定■一般販売予定価格：53,980円（税込）

～クラウドファンディングの期間中、下記店舗でも製品を展示・ご体験いただけます。～

■製品概要

- 蔦屋家電＋（東京）展示期間：2026年2月20日（金）～3月20日（金）営業時間：10:00～20:00住所：東京都世田谷区玉川丁目 14-1 二子玉川ライズ・ショッピングセンター テラスマーケット 1Fhttps://store.tsite.jp/tsutayaelectricsplus-futako/- SHIBUYA TSUTAYA ４階 SHARE LOUNGE 内GREEN FUNDING「TOUCH＆TRY」ブース（東京）展示期間：2026年2月6日（金）～ 3月5日（木）営業時間： 8:00～22:00住所：東京都渋谷区宇田川町 21-6 SHIBUYA TSUTAYA 4 階 SHARE LOUNGE 内 GREEN FUNDINGTOUCH&TRY ブース：https://shibuyatsutaya.tsite.jp/- 製品名：ROG Kithara- 発売方法：クラウドファンディング（GREEN FUNDING）- プロジェクト開始日：2026年2月19日（木）- 接続方式：有線（3.5mm）対応プラットフォーム：PC／Mac／PlayStation(R)4／PlayStation(R)5／Nintendo Switch／スマートフォン／タブレット ほか*3.5mmオーディオジャック搭載機器に対応- ドライバー：100mm 平面磁界（Planar Magnetic）ドライバー- マイク：オンケーブル式 フルバンドMEMSブームマイク- 構造：オープンバックデザイン- 重量：約420g- 付属品：・3-in-1交換式プラグ対応ヘッドホンケーブル（3.5mm／6.3mm／4.4mm）・デュアル3.5mmブームマイクケーブル・USB Type-C to デュアル3.5mmアダプター・交換用イヤーパッド（ベロア／レザーレット＋ファブリック）・クイックスタートガイド／保証書Republic of Gamers（ROG）について

ASUSのゲーミング向けブランドRepublic of Gamers（ROG）は様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。ROGが追求する革新的な技術と、「Start with People：人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG JAPAN公式X（旧Twitter） : https://x.com/ASUSROGJP

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan