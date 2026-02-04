日本初「耐量子セキュリティ認証マーク」制度を含む耐量子暗号（PQC）総合移行支援サービスを提供開始

一般社団法人日本量子コンピューティング協会

一般社団法人日本量子コンピューティング協会（本部：東京都中央区、代表理事：高野 秀隆、以下「当協会」）は、blueqat株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湊 雄一郎）、株式会社AI Forward（本社：東京都中央区、代表取締役：寺園 諒雅）および株式会社ZebraQuantum（本社：東京都中央区、代表取締役：寺園 諒雅）と提携し、将来的な量子コンピュータによる暗号解読リスク（量子脅威）に対応する「耐量子計算機暗号（PQC）総合移行支援サービス」を、2026年2月4日より提供開始いたします。

本サービスは、当協会の厳格な基準に基づく日本初の「耐量子セキュリティ認証マーク」付与を含め、暗号資産の棚卸・評価から実装支援、教育・ガイドライン策定まで、企業の重要資産を「将来の解読」から守るための包括的な移行支援を提供いたします。

■ 背景：「今盗み、後で解読する」不可逆的な脅威

現在、地政学的な緊張が高まる中、「Harvest Now, Decrypt Later（HNDL：今盗み、後で解読する）」と呼ばれる攻撃手法が深刻な脅威となっています。攻撃者は、現時点では解読不可能な暗号化データ（RSA/ECC）を今この瞬間も大量に収集・蓄積しており、高性能な量子コンピュータが実用化された際に、過去に遡ってすべての機密を暴こうとしています。

「一度盗まれたデータは、量子時代の到来後に暗号を強化しても守ることはできません」

内閣府および内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）が推進する「量子セキュリティ戦略」や「PQCへの移行工程表」においても、このHNDL攻撃への懸念と早期移行の重要性が明記されています。本サービスは、量子時代の到来を待ってからでは「手遅れ」となるこの問題に対し、日本企業の重要資産を保護するための総合的な支援を提供します。

■ サービスコンセプト：暗号アジリティの実現

PQC移行は単なるパッチ適用ではありません。組織的な「暗号アジリティ（Crypto-Agility）」の獲得が必要です。

本サービスでは、特定ベンダーに依存しない中立的な立場から、以下を実現します

・ 暗号資産の完全な可視化

・ リスクベースの優先度判断

・ 方式変更に迅速に対応できる設計原則の構築

■ サービス概要

■ 提供プラン

■ 本サービスの特徴：中立性と実効性の両立

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177149/table/1_1_5b41c135349dde2ab2063fbaa49e4dcf.jpg?v=202602040151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/177149/table/1_2_1d07acd77e8d9b0cf6aa13f83f487744.jpg?v=202602040151 ]

当協会は「信頼（Trust）」を最優先に、特定ベンダーに依存しない公正な評価と提言を行います。評価基準の公開と第三者有識者レビューにより透明性を担保し、特定製品への誘導を行わず、利益相反を管理。検証可能な成果物を提供します。

技術面では、NISTが標準化を進めるML-KEMやML-DSAといった最新の耐量子アルゴリズムを、従来暗号と組み合わせたハイブリッド方式で実装することで、実用性と安全性の両立を実現しています。

■ 代表者コメント

一般社団法人日本量子コンピューティング協会 代表理事 高野 秀隆

「量子コンピュータの社会実装を見据えたとき、セキュリティは'後追い'で対応できる領域ではありません。当協会は、日本の産業界が量子時代においても国際的な信頼と競争力を維持するため、明確で実効性のある基準づくりを進めてきました。その基準を『耐量子セキュリティ認証マーク』という形で可視化し、企業が具体的な行動に移せる環境を整えられたことを大変意義深く感じています。」

blueqat株式会社 代表取締役 湊 雄一郎

「量子コンピュータは計算能力の革新をもたらす一方で、既存の暗号システムに対する根本的な脅威となります。blueqatは、量子コンピューティング技術の研究開発を通じて、この'量子の両面性'を誰よりも深く理解してきました。その知見を活かし、日本企業が量子時代を安全に迎えるための技術基盤を提供してまいります。PQC移行は単なる技術更新ではなく、次の10年、20年を見据えた戦略的投資です。」

株式会社AI Forward / 株式会社ZebraQuantum 代表取締役 寺園 諒雅

「量子コンピュータによる暗号解読の脅威は、将来の仮定ではなく、'今この瞬間に流れているデータ'に対する現実のリスクです。『今盗み、後で解読する』という攻撃に対しては、量子時代の到来を待ってから対策を講じても意味がありません。一度流出した情報は、決して取り戻すことができないからです。AI ForwardとZebraQuantumの両社を通じて、AIと量子技術の両面から日本企業のPQC移行を強力に支援し、日本のデジタル資産を守る'最後の防衛線'を構築してまいります。」

■ 組織概要

一般社団法人日本量子コンピューティング協会（JQCA）

所在地： 東京都中央区銀座1丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2階

代表者： 代表理事 高野 秀隆

設立： 2023年6月27日

事業内容： 量子コンピューティング技術の普及啓発・人材育成、研究支援、産学官連携、量子セキュリティ等の基準策定および認証事業

URL： https://jqca.org/

blueqat株式会社

所在地： 東京都渋谷区渋谷2-24-12-39F

代表者： 代表取締役 湊 雄一郎

設立： 2008年12月12日

事業内容： 量子コンピューティング関連ソフトウェア開発、量子アルゴリズム研究、量子機械学習、量子セキュリティソリューション提供

URL： https://blueqat.co.jp/

株式会社AI Forward

所在地： 東京都中央区日本橋横山町7-19 第35イチオクビル4階 12

代表者： 代表取締役 寺園 諒雅

設立： 2024年7月26日

事業内容： 生成AI／機械学習を活用したAIソリューション開発、Web・アプリケーション開発、AI導入コンサルティング、次世代サイバーセキュリティ・PQC導入支援

URL： https://aiforward.jp/

株式会社ZebraQuantum

所在地： 東京都中央区銀座1丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2F

代表者： 代表取締役 寺園 諒雅

設立： 2023年

事業内容： 量子コンピュータ・AI技術を活用した地域課題解決、ITサービス、システム開発、量子技術専門メディア運営

URL： https://www.zebraquantum.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人日本量子コンピューティング協会（JQCA）

耐量子暗号移行準備サービス 担当

E-mail：info@jqca.org