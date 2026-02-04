精密医療および製薬データ需要が臨床ゲノミクスシーケンシング、バイオバンク、データベースサービス市場を加速
シーケンシングプラットフォーム、バイオバンク、ゲノムデータベースが研究支援から医療インフラへ移行
市場規模と成長見通し
世界の臨床ゲノミクスシーケンシング、バイオバンク、データベースサービス市場は2025年に81億730万ドルに達し、2020年から2025年にかけて年平均成長率15.6%で成長しました。成長モメンタムは引き続き強く、市場は2030年までに158億8,190万ドルへ、年平均成長率14.4%で拡大し、その後2035年には301億8,080万ドルに達し、2030年以降は年平均成長率13.7%で成長すると予測されています。
この持続的な二桁成長は、市場が研究中心領域から臨床意思決定および製薬研究開発の中核要素へ移行していることを反映しています。
レポートの完全範囲はこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/genomics-services-global-market-report
過去期間の成長要因
2020年から2025年にかけて、市場拡大は主にゲノム知見に対する臨床および研究需要の増加によって支えられました。成長を強化した要因は以下の通りです：
・遺伝的要因を持つ疾患の増加
・臨床試験およびゲノミクス主導研究プログラムの拡大
・バイオバンクおよび生体サンプル保管施設の増加
・希少遺伝性疾患の特定率向上
同時に、遺伝データに関する倫理および公共信頼の懸念、ならびにプラットフォームおよび機関間におけるデータ統合および相互運用性の課題が成長の逆風となりました。
次の成長段階を形成する要因
今後、市場成長はよりデータ集約型かつ個別化医療モデルへの移行によって牽引されると予測されています。主な将来成長要因は以下の通りです：
・精密医療および個別化医療の採用拡大
・医薬品開発におけるゲノムデータセットに対する製薬需要の増加
・慢性疾患有病率の増加
・臨床現場における薬理ゲノミクス検査の拡大
一方で、高額なシーケンシングおよびバイオバンクコスト、データプライバシーおよび規制障壁、機器およびサービスに対する貿易摩擦や関税の影響による混乱が成長を制約する可能性があります。
資金モデル：商業サービスが主導
資金タイプ別では、市場は政府支援型サービスと商業サービスに分類されます。商業サービスは2025年に市場の57.7%、46億5,800万ドルを占め、最大セグメントとなりました。この分野は2025年から2030年にかけて年平均成長率18.1%で拡大し、民間投資の増加および製薬主導の拡張可能なゲノムサービス需要の高まりを反映すると予測されています。
無料サンプルはこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=15576&type=smp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340746/images/bodyimage1】
疾患領域：腫瘍分野が需要を支える
疾患領域別では、腫瘍分野が2025年に市場の40.3%、32億6,620万ドルを占め、最大セグメントとなりました。がんゲノミクス研究および精密腫瘍医療用途の規模が需要を支え続けています。
今後は、希少遺伝性疾患が最も速く成長する分野となり、2025年から2030年にかけて年平均成長率15.3%で拡大すると予測されています。これはシーケンシング技術および診断能力の進歩によって支えられています。
エンドユーザー構造：製薬およびバイオテクノロジーが中心
エンドユーザー別では、製薬企業およびバイオテクノロジー企業が2025年に市場の45.3%、36億7,650万ドルを占め、最大の貢献者となりました。この分野は2025年から2030年にかけて年平均成長率16.4%で拡大し、ゲノミクス活用型医薬品開発、バイオマーカー特定、臨床試験最適化によって成長が促進されると予測されています。
市場規模と成長見通し
世界の臨床ゲノミクスシーケンシング、バイオバンク、データベースサービス市場は2025年に81億730万ドルに達し、2020年から2025年にかけて年平均成長率15.6%で成長しました。成長モメンタムは引き続き強く、市場は2030年までに158億8,190万ドルへ、年平均成長率14.4%で拡大し、その後2035年には301億8,080万ドルに達し、2030年以降は年平均成長率13.7%で成長すると予測されています。
この持続的な二桁成長は、市場が研究中心領域から臨床意思決定および製薬研究開発の中核要素へ移行していることを反映しています。
レポートの完全範囲はこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/genomics-services-global-market-report
過去期間の成長要因
2020年から2025年にかけて、市場拡大は主にゲノム知見に対する臨床および研究需要の増加によって支えられました。成長を強化した要因は以下の通りです：
・遺伝的要因を持つ疾患の増加
・臨床試験およびゲノミクス主導研究プログラムの拡大
・バイオバンクおよび生体サンプル保管施設の増加
・希少遺伝性疾患の特定率向上
同時に、遺伝データに関する倫理および公共信頼の懸念、ならびにプラットフォームおよび機関間におけるデータ統合および相互運用性の課題が成長の逆風となりました。
次の成長段階を形成する要因
今後、市場成長はよりデータ集約型かつ個別化医療モデルへの移行によって牽引されると予測されています。主な将来成長要因は以下の通りです：
・精密医療および個別化医療の採用拡大
・医薬品開発におけるゲノムデータセットに対する製薬需要の増加
・慢性疾患有病率の増加
・臨床現場における薬理ゲノミクス検査の拡大
一方で、高額なシーケンシングおよびバイオバンクコスト、データプライバシーおよび規制障壁、機器およびサービスに対する貿易摩擦や関税の影響による混乱が成長を制約する可能性があります。
資金モデル：商業サービスが主導
資金タイプ別では、市場は政府支援型サービスと商業サービスに分類されます。商業サービスは2025年に市場の57.7%、46億5,800万ドルを占め、最大セグメントとなりました。この分野は2025年から2030年にかけて年平均成長率18.1%で拡大し、民間投資の増加および製薬主導の拡張可能なゲノムサービス需要の高まりを反映すると予測されています。
無料サンプルはこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=15576&type=smp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340746/images/bodyimage1】
疾患領域：腫瘍分野が需要を支える
疾患領域別では、腫瘍分野が2025年に市場の40.3%、32億6,620万ドルを占め、最大セグメントとなりました。がんゲノミクス研究および精密腫瘍医療用途の規模が需要を支え続けています。
今後は、希少遺伝性疾患が最も速く成長する分野となり、2025年から2030年にかけて年平均成長率15.3%で拡大すると予測されています。これはシーケンシング技術および診断能力の進歩によって支えられています。
エンドユーザー構造：製薬およびバイオテクノロジーが中心
エンドユーザー別では、製薬企業およびバイオテクノロジー企業が2025年に市場の45.3%、36億7,650万ドルを占め、最大の貢献者となりました。この分野は2025年から2030年にかけて年平均成長率16.4%で拡大し、ゲノミクス活用型医薬品開発、バイオマーカー特定、臨床試験最適化によって成長が促進されると予測されています。