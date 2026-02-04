和歌山県橋本市と進出協定を締結 橋本駅前にユニットハウス型宿泊施設「ヴィラキューブ橋本駅前」を新設
株式会社アクトプロホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役：新谷 学）および、宿泊施設の経営・運営を行う子会社の株式会社やどプラス（本社：東京都港区、代表取締役：遠藤 圭造）は、和歌山県橋本市の橋本駅前において、ユニットハウス型宿泊施設「ヴィラキューブ橋本駅前」を新設することを決定しました。
本事業の推進にあたり、令和8年2月2日（月）、橋本市と進出協定を締結し、同日、橋本市役所にて協定調印式を執り行いました。
事業の背景と目的
宿泊拠点の整備を通じた地域経済の発展
橋本市では、宿泊施設の供給不足により、観光客や来訪者が市内に滞在する機会が限られ、流入人口の伸び悩みや、地域全体の経済循環が十分に生まれにくいという課題がありました。
本事業は、橋本市出身である新谷 学が、地元に貢献したいという想いから構想されたもので、こうした課題の解決を目的としています。
本事業では、軽量鉄骨を用いたシンプルな構造のユニットハウス型宿泊施設を導入し、短期間かつ低コストでの整備を実現することで、利用しやすい価格帯での宿泊サービスを提供します。これにより、来訪者の滞在機会を拡大し、地域内での消費や回遊の促進につなげていきます。
また、橋本市は世界遺産・高野山の玄関口に位置し、かつて宿場町として栄えた歴史を有する地域でもあります。本事業を通じて、周辺地域とも連携しながら、橋本の魅力を再発信するとともに、広域的な観光・交流の拠点形成を目指します。
「ヴィラキューブ橋本駅前」施設概要
● 施設名称：ヴィラキューブ橋本駅前
● 所在地：和歌山県橋本市古佐田二丁目42番5（橋本駅前）
● 事業内容：ユニットハウス型宿泊施設
● 規模：全14棟（第1期：8棟、第2期：6棟）
● 投資予定額：約1億700万円（土地・建物・設備等）
● 雇用予定：新規地元雇用14名
（正社員2名、非正社員12名）
● 操業開始予定：令和8年7月
なお、本事業においては、土地取得および建物整備を株式会社アクトプロホールディングスが行い、宿泊施設の運営は株式会社やどプラスが担います。
進出協定調印式について
本協定の締結により、橋本市における進出協定締結企業数は59社となり、そのうち45社がすでに操業を開始しています。
● 日時：令和8年2月2日（月）11:00～
● 場所：橋本市役所 市長室
● 出席者：
橋本市長 平木 哲朗 氏
株式会社アクトプロホールディングス
代表取締役 新谷 学
株式会社やどプラス
代表取締役 遠藤 圭造
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340796/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340796/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社アクトプロホールディングス
配信元企業：株式会社アクトプロホールディングス
