AIデータ社×リーガルテック社、日本のロボット技術を“見える資産”へ転換する新モデル「AI Robotics on IDX × Tokkyo.Ai」を共同発表
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）と、リーガルテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：平井 智之、以下リーガルテック社）は、日本のロボット技術の発明・知見・制御ノウハウを「見える知財資産」として可視化し、保護および販売を可能にする新たな知財SaaS連携モデル「AI Robotics on IDX × Tokkyo.Ai」を共同で発表する。
本モデルは、従来は暗黙知や現場ノウハウとして扱われてきた技術を生成AIで構造化し、知財テンプレートとして整理・保護・活用するための基盤である。
▼ロボット産業支援のための業界特化型AIプラットフォーム「AI Robotics on IDX」
https://www.idx.jp/aifactory/list/robotics/
■課題
●技術が属人化し、企業資産として管理されていない
●発明・ノウハウが知財化されず、外部展開や収益化に結びつかない
●技術の価値を投資家・顧客に提示する仕組みが不足している
●技術評価やデューデリジェンスに必要な証跡整備の負荷が大きい
■本モデルのポイント（技術 → 知財 → 経済資産へ）
１. 技術テンプレートの自動生成
AI Robotics on IDX が動作データや制御手順を構造化し、生成AIを用いてテンプレートとして整理する。
2. Tokkyo.Ai による知財登録・保護
テンプレートを特許・意匠・ノウハウとして整理し、証跡データと紐づけた形で保護する。
3. SaaS型で収益化
業界ごとに最適化したテンプレートをSaaSライセンスとして提供し、技術資産の収益化を支援する。
4. 技術評価データルーム
技術情報を安全に共有するデータルームを備え、コンタミネーション防止に配慮した評価環境を提供する。M&A、資金調達、技術デューデリジェンスなどの場面で活用を想定している。
■実現する価値
●眠っていた技術を経営資産に変換し、中小企業・製造業・研究機関の知財活用を支援する
●知財テンプレートのSaaS販売により、収益モデルの構築が容易になる
●スタートアップが制御データやAIモデルを知財として提示でき、資金調達時の説明力向上につながる
■想定ユースケース
●町工場の加工・操作ノウハウをAIがテンプレート化し、Tokkyo.Aiで保護し、業界全体へ展開
●大企業のR&D部門が制御技術を「テンプレ特許」として整理し、海外ライセンス展開を検討
●スタートアップが動作設計・制御構造を知財資産として整理し、調達時の説明資料として活用
▼▼▼ 動画で見る▼▼▼
ロボット業界AI, AI Robotics on IDX ロボット業界を再生する “AI PMO × MOAT OS”
https://youtu.be/T_YpcdiMcho
▼特許専用AIエージェント「MyTokkyo.Ai」
https://www.tokkyo.ai/pvt/
■今後の展開
両社は、地方製造業やスタートアップ、大学・研究機関との連携を進め、国内に蓄積されるロボット技術の知財ストック化を推進する。また、業界別テンプレートの整備を進め、海外展開を見据えた知財エコシステムの構築を目指す。
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
設 立：2015年4月
資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
