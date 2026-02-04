高度な細胞保存技術が生命科学を変革するにつれ、バイオ保存市場は飛躍的な拡大が見込まれる。
2025年に45億2,000万米ドルと評価された世界市場は、2035年までに444億5,000万米ドルに達すると予測
世界の生物保存市場は、細胞療法、再生医療、バイオバンク、精密医療における急速な進歩に牽引され、目覚ましい成長期を迎えています。2025年に45億2,000万米ドルと評価された市場は、2035年までに444億5,000万米ドルに急増し、2026年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）25.68%という力強い成長を遂げると予測されています。この目覚ましい成長軌道は、医療、製薬、研究分野における生物学的材料の高い生存率、安定性、機能性を維持することの重要性の高まりを反映しています。
細胞ベース療法の需要増加が市場の勢いを加速
幹細胞治療、免疫療法、遺伝子治療などの細胞ベース療法の普及加速は、生物保存市場を形成する主要な推進要因となっています。これらの療法では、採取から臨床応用まで細胞の完全性を維持するために、高度に管理された保存環境が必要です。高度な治療法の臨床開発パイプラインが世界的に拡大するにつれ、信頼性の高い凍結保存培地、凍結装置、長期保存ソリューションの必要性が極めて重要になっています。この需要は、個別化医療や再生医療に焦点を当てた臨床試験の増加によってさらに増幅されています。
バイオバンクの拡大が長期的な成長見通しを強化
バイオバンクは、生物保存エコシステムを支える基盤として台頭しています。学術機関、製薬会社、医療機関は、将来の研究や治療用途のために、細胞、組織、DNA、RNA、体液を保存する大規模なバイオバンクへの投資を増やしています。人口ベースのバイオバンクや疾患特異的なリポジトリの拡大は、標準化された生物保存技術の採用を大幅に促進しています。この傾向は、消耗品、機器、特殊な保存インフラに対する持続的な需要を生み出すことで、長期的な市場成長を強化しています。
技術革新が保存効率を再定義
凍結保護剤、制御速度凍結装置、超低温保存システムにおける継続的なイノベーションは、生物保存市場の競争環境を大きく変えています。最新のソリューションは、細胞ストレスを最小限に抑え、汚染リスクを低減し、解凍後の回復率を向上させるように設計されています。自動化およびデジタル監視技術も保管システムに統合されつつあり、トレーサビリティ、コンプライアンス、および品質管理の向上を可能にしています。これらの技術革新は、生物学的材料の保管に伴う厳格な規制要件に対応しながら、運用効率を向上させています。
製薬・バイオテクノロジー分野が商業導入を牽引
製薬およびバイオテクノロジー業界は、生物保存ソリューションの主要なエンドユーザーであり、創薬、生物製剤開発、臨床製造においてこれらのソリューションを幅広く活用しています。生物製剤や高度治療用医薬品が従来の低分子医薬品よりも重要性を増すにつれ、生物保存は製品の一貫性と拡張性を維持するための戦略的な要素となっています。個別化医療への注目が高まるにつれ、企業は少量生産で患者個々のニーズに対応できる柔軟な保存システムを採用するようになっています。
バイオ保存市場の主要企業
● Azenta US, Inc.
● BioLife Solutions
● LabVantage Solutions, Inc.
● Biomatrica, Inc.
● MVE Biological Solutions
● Thermo Fisher Scientific, Inc.
