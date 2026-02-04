日本初上陸！マレーシア発のブティックギターブランド “Shue Guitars”山野楽器にて販売開始

株式会社山野楽器（本社：東京都中央区銀座、代表取締役社長 山野政彦）は、マレーシア発のギターブランド「Shue Guitars（シューギターズ）」の販売を、2月11日（水・祝）より開始いたします。

Shue Guitarsは日本初上陸となるギターブランドで、銀座本店 4F Ginza Guitar Garden、サウンドクルー吉祥寺、柏店、ロックイン難波、西宮ガーデンズ店の5店舗にて先行販売いたします。

なお、取扱店舗は順次拡大予定です。

【Shue Guitarsブランド紹介】

マレーシア・クアラルンプールを拠点とするギターブランド／製造ファクトリーで、ハンドメイドによる精度の高さを誇るギターモデルを中心に展開。

創業者でありビルダーでもあるRay Akira（レイ・アキラ／本名 Raymond Choo）は、演奏活動経験のあるギタープレイヤー出身で、前身でもあるギターリペア工房「The Guitar Hospital」の発足に始まり、その後OEM製造などを経て、自身の経験とノウハウを活かした自社ブランドとして、2019年にShue Guitarsを立ち上げました。

長年の演奏活動とリペア現場での豊富な経験に裏付けられた製品スペックと品質は、そのトーンと演奏性において、世界的な著名ハンドメイドギターブランドと肩を並べるクオリティで造り出されており、小規模ながら品質重視のハイエンドギター工房として世界中から注目されている、いま最もホットなギターブランドです。



創業者 Ray Akira（レイ・アキラ）





総勢12名のShue Guitarsチーム



【Shue Guitars おすすめポイント】

■少数精鋭によるハンドメイド、ハイコストパフォーマンス

わずか12名の製造チームにより、1本1本をハンドメイドで製作し仕上げています。マレーシア産の高級木材を贅沢に使用し、手作業による工程で丁寧に組み上げ仕上げられた美しい品質とビジュアル、トッププロも納得するレベルのサウンドをアウトプットし、世界的なハイエンドブティックブランドと肩を並べるクオリティでありながら、高い次元で価格との両立を実現したハイコストパフォーマンスギターです。

■高品質の素材

国土の約半分が森林に覆われたマレーシアならではの高級木材を贅沢に採用しており、主要モデルのボディ材には、音響特性に優れたジェルトン材（Jelutong：学名 Dyera costulata）を、指板にはマレーシア産ブラックウッド材（Blackwood：学名 Melanoxylon）を採用しています。その独特の木目と豊かで響き渡る音色は、Shue Guitarsならではのサウンドの特徴の一つです。

現在マレーシア国内では、過去における木材の過剰伐採への反省からマレーシア森林研究所（FRIM）による木材流通の厳格な管理が強化されていて、Shue Guitarsはマレーシア森林研究所（FRIM）との密接で強固な関係のもと、環境に配慮した木材の確保と採用を実現しています。

FRIM（英語サイト）：https://www.frim.gov.my/

■独自ハードウェアと設計

ブランド独自開発のハードウェア（ピックアップやペグなど）を採用し、耐久性と音質を追求。特に音色を決定付けるピックアップには格別のこだわりを持って自社製造をしており、他社とは一線を画すプレイヤー目線に基づいた実戦的なトーンが魅力です。







【製品紹介】

古き良き伝統を踏襲しながらも、 Shue Guitarsならではの仕様をふんだんに盛り込み、手作業による美しい仕上げを実現しています。 1 本 1 本ハンドメイドで製作され、カスタムオーダーにも対応します。



New Classic S



New Classic T



Modern DT



・販売価格：264,000円（税抜）～

・仕上げ、カラーバリエーションなどの詳細なスペックは、下記の取扱店舗までお問い合わせください。

【取扱店舗】

・銀座本店 4F Ginza Guitar Garden

https://www.yamano-music.co.jp/shops/ginza/4f-guitar/

・サウンドクルー吉祥寺

https://www.yamano-music.co.jp/shops/soundcrew-kichijoji/

・柏店

https://www.yamano-music.co.jp/shops/kashiwaten/

・ロックイン難波

https://www.yamano-music.co.jp/shops/rockinn-namba/

・西宮ガーデンズ店

https://www.yamano-music.co.jp/shops/nishinomiya/

■特設ページはこちら：https://www.yamano-music.co.jp/information/51745/

【株式会社山野楽器 (YAMANO MUSIC CO.,LTD) 】

銀座4丁目に本社を構える、1892年創業の総合音楽専門店。2026年に創業134年を迎える。

ピアノやギター、管弦楽器などの楽器全般、楽譜や CD の小売・販売店のほか、Warwick、Rickenbackerなどの国内輸入代理店を務める。首都圏を中心に、全国で約40拠点の音楽教室の運営も行っている。



代表取締役社長：山野政彦

本社：〒104-0061 東京都中央区銀座4-5-6

創業：1892年（明治25年）4月21日

設立：1915年（大正4年）3月20日

主な事業内容：音楽教室の運営

楽器、楽譜、付属品、輸入楽器などの小売、および卸売

音楽・映像ソフト（CD/DVD/ブルーレイなど）の小売

音楽に関するイベント事業（ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテストなど）、レストラン事業

Wisdom Guitar ほか、自社オリジナルの企画開発商品の販売および卸売

主な海外取り扱いブランド：Warwick、Sadowsky、Rickenbacker、Sireほか







