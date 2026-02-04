Microchip社、AIデータセンターの電力密度と効率を向上させる新しいパワーモジュールを発表
2026年2月4日[NASDAQ: MCHP] - 増大するAIおよびHPC(高性能コンピューティング) ワークロードに対応するため、高効率、高信頼性、スケーラビリティを兼ね備えた電源ソリューションが求められています。統合型のパワーモジュールは、設計の簡素化と省電力化に役立ち、高度なデータセンターに不可欠な安定した性能を提供できます。Microchip Technology Incorporated(日本法人: 東京都港区浜松町、代表: 櫟晴彦 以下Microchip社)は本日、入力電圧16Vの降圧型コンバータを内蔵した高集積デバイス、MCPF1525パワーモジュール(https://www.microchip.com/en-us/product/mcpf1525?utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=mcpf1525&utm_bu=apid)の発売を発表しました。1モジュールあたり25Aの供給能力を持ち、スタッキングにより最大200Aを供給可能です。同じラックスペース内でより多くの電力を供給可能であり、プログラマブルなPMBusTMおよびI2C制御に対応しています。本デバイスは、AI展開に必要な最新のPCIe(R)スイッチおよびHPC(高性能コンピューティング) MPUアプリケーションへの電力供給を目的として設計されています。
MCPF1525は、基板のスペース効率を最大限に高める革新的な垂直構造パッケージを採用し、他のソリューションと比較して基板専有面積を最大40%削減できます。約6.8 mm × 7.65 mm × 3.82 mmとコンパクトで、スペースの制約が厳しいAIサーバに理想的なパワーモジュールです。
信頼性向上のため、MCPF1525が温度、過電流、過電圧保護を含む複数の診断機能をPMBusTM経由で提供し、未検出の障害を最小に抑えます。高温対応のパッケージにより、-40～+125°Cの接合部温度レンジで動作可能です。さらに、内蔵EEPROMにより、電源投入時の既定値設定をユーザーがプログラムできます。
Microchip社Analog Power and Interface部門副社長のRudy Jaramilloは次のように述べています。「Microchip社では、PCIe(R) SwitchtecTM技術、FPGA、MPU、Flashtec(R) NVMe(R)コントローラ等、包括的なソリューションを提供しています。これらとMCPF1525パワーモジュールを組み合わせる事で、高性能データセンターや産業用コンピューティング アプリケーションに不可欠なシステム効率、信頼性、スケーラビリティを達成できます。Microchip社ポートフォリオ全体にわたる製品間のシームレスな統合は、開発の簡素化、リスク低減、そして開発期間の短縮に役立ちます」
MCPF1525には、伝導ノイズと放射ノイズを抑えるカスタム設計のインダクタが内蔵されています。これにより、シグナル インテグリティ、データの正確性、高速演算の信頼性が高まり、その結果、システムの貴重な電力と時間を浪費するデータの再送処理が削減されます。
Microchip社では、入力電圧5.5～70V、超小型の堅牢かつ高温対応のパッケージで高い電力密度を実現するよう設計された幅広いDC/DCパワーモジュールを提供しています。Microchip社のパワーモジュールの詳細はウェブページ(https://www.microchip.com/en-us/products/power-management/voltage-current-power-conversion/integrated-power-modules)を参照してください。
価格と在庫/供給状況
MCPF1525パワーモジュールは本日より受注を開始し、単価は1,000個注文時で12.00ドルからです。ご購入はMicrochip社の正規代理店(https://www.microchip.com/en-us/about/global-sales-and-distribution)にお問い合わせ頂くか、Microchip社のオンラインストア(https://www.microchipdirect.com/)をご利用ください。
