【MYTREX】伊勢丹新宿店 メンズ館で本日先行解禁！人気シリーズ最新モデルをPOPUP限定発売

株式会社創通メディカル(本社:福岡県福岡市)が展開する、美容健康機器ブランド「MYTREX（マイトレックス）」は、本日より開催する伊勢丹新宿店 メンズ館のPOPUP SHOPにて、一般発売に先駆けて新商品「HEAT NECK EVO（ヒートネック エヴォ）」の先行発売をいたします。

どこよりも早く実際に体験し、その場で購入もすることができますので、ぜひこの機会にご来店ください。

また、店頭ではMYTREXの人気美容健康機器をお試しできるほか、お得な購入特典をご用意。新商品から、大人気定番アイテムまで日常にフィットする美容や健康に特化したアイテムを幅広くそろえ、皆様のお越しをお待ちしております。

■POPUP SHOP開催概要

◆開催期間

2026年2月4日（水）～2月10日（火）

※2月6日(金)は伊勢丹新宿店、メンズ館はイベント開催につき休業

◆開催場所

伊勢丹新宿店 メンズ館 1階 コスメティクス

■先行販売「HEAT NECK EVO（2月下旬一般発売予定）」

人気のHEAT NECKシリーズが進化。新搭載の振動機能がタッピングするように筋肉を刺激。さらに、こわばった筋肉をEMSでしっかり動かし、遠赤外線と温熱パッドのダブルの温もりでつらい首や肩の悩みからじんわり開放します。

商品の詳細は後日プレスリリースにて配信予定です。

※プレスリリース配信時の情報となりますため、最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。

■「MYTREX」について

『MYTREX（マイトレックス）』は、「すべての技術は、実感のために」をコンセプトに、日々の習慣に自然と溶け込むセルフケアを提案する美容・健康機器ブランドです。効果がないもの、続けられないものはつくらないという信念のもと、確かな実感と使いやすさを追求しています。

2025年8月にはシリーズ累計出荷台数300万台を突破。

代表製品には、パワフル振動で本格ケアができるハンディガン『REBIVEシリーズ』、光美容でサロン級ケアを叶える『MiRAYシリーズ』、お風呂でEMSヒップトレーニングができる『AQUAシリーズ』、そして、美肌電流マイクロカレントを搭載した高機能シャワーヘッド『HIHO FINE BUBBLE+e』など、多彩なラインアップを展開しています。

さらに、着座姿勢で背中から腰にかけての本格リカバリーを叶える『REBIVE SEAT』や、“ながらケア”を可能にする『RAKUNOシリーズ』など、ライフスタイルに寄り添う新製品も続々と登場しています。

今後も、医療機器メーカーとして培った専門性と技術力を生かし、お客様に「驚き」と「感動」を届けるセルフケア体験を追求してまいります。

＜会社概要＞

社名：株式会社 創通メディカル

代表：代表取締役 薛 明鶴

法人設立：2017年9月

所在地：

【本社】福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10 アーバンセンター博多5F

【東京支社】東京都千代田区東神田2-2-5 PMO秋葉原III 4F

事業内容：エクササイズ用EMS医療機器、及び美顔器の企画・製造・販売

URL：https://st-medical.jp/