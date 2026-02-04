ローデ・シュワルツは今年2026年も、オンライン・イベントDemystifying EMCを開催します

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

ローデ・シュワルツは、将来のEMC試験に向けた環境を整えるための重要な議論に加わっていただけますよう、世界中のEMCコミュニティの皆様の参加をお待ちしています。このバーチャル・カンファレン

スDemystifying EMC 2026では、新しい規制・規格の動向や新たなテスト方法のほか、試験プロセスを高速化するためのソリューションなどを主な課題として取り上げます。参加者には、測定のセットアップと実行についてステップ・バイ・ステップに実演紹介するインタラクティブで実践的なセッションを通じて有益な情報もご提供します。

ローデ・シュワルツは、EMCコミュニティの皆様がバーチャル・カンファレンスDEMC 2026に参加いただけるのをお待ちしています。

ローデ・シュワルツとパートナー企業が毎年主催している恒例のバーチャル・カンファレンスDemystifying EMC (DEMC) 2026を、2026年2月10～11日にかけて、それぞれ半日ずつ開催します。

AIおよび6G時代のEMC試験で迷わないように

DEMC 2026バーチャル・カンファレンスの開幕にあたっては、ローデ・シュワルツのEMCセグメント・マネージャArthi Krishnamurthyが『Navigating EMC testing in the age of AI and 6G 〔AIおよび6G時代のEMC試験で迷わないように〕』と題した基調講演を行います。Krishnamurthyは、この分野における適応性の重要さを強調するため、次のように述べています。「EMC試験も、ますます複雑となり高速化する電子システムと歩調を合わせて進化していかなくてはなりません。特にAIや6G、先進材料のような新しい技術によって、より高い周波数での試験の必要性が高まっており、規格の改定とともに、いっそう効率的な試験方法や計測機器が求められています。そこで大切となるのは、絶え間なく革新が続く世界において、将来性の確かなEMC試験を考えていくことです」。

DEMC 2026は、このような将来を見据えた視点に立脚しています。そこで、1 GHz以上のエミッションに関する最新のCISPR規格を評価する特別セッションを設けて、CISPR 32第3版ドラフト提案の概要に加えて、APD重み付け関数やリバブレーション・チャンバ試験といった新たな測定手法も検討します。また、IEC 61000-4-6に基づく伝導RFイミュニティ試験の基礎と最新版で更新された情報もご提供します。そのほかにも参加者の皆様は、車載EMCにおけるリバブレーション・チャンバ試験のメリットを紹介するウェビナー、GaN-FETパワー・オプティマイザの高周波測定に挑むデモンストレーション、無人航空機（UAV）向けのEMC適合性試験に焦点を当てたセッションからも有益な知見が得られるものと考えています。

再現性があり、速度を最適化した測定でEMI試験のさらなる加速を

DEMC 2026では、最新のレシーバを組み合わせたEMI試験セットアップの最適化により、短期間の開発サイクルにおいて試験時間をどれほど大幅に短縮できるかを実証します。また、大型システムでも現場で高い再現性のもと効率よく測定できる振動固有リバブレーション・チャンバ（Vibrating Intrinsic Reverberation Chamber：VIRC）などの新しいテスト手法について議論するほか、最高44 GHzまでの放射EMI試験を実現できる革新的なアンテナ設計について、そのシミュレーションと実測結果を合わせてご紹介します。

EMC試験の謎を解きほぐすインタラクティブな実践的セッション

ローデ・シュワルツからは、電磁両立性測定の準備と実施方法について、ステップ・バイ・ステップにご案内するインタラクティブなプレゼンテーションも行います。この『Would you like some EMI with your coffee〔コーヒーを飲みながら気楽にEMI〕』と題したインタラクティブセッションでは、デジタルディスプレイ付きのコーヒーメーカーからの放射エミッションに対するEMIデバッグを実演します。またもう一つのインタラクティブ・ウェビナーでは、IEC 61000-4-Xに基づく過渡イミュニティ試験についての一般的な誤解の解消に理論と実例の両面から取り組みます。ライブ開催のバーチャルDEMC 2026カンファレンスは、参加者どなたでも質問をお寄せいただけます。また、バーチャル形式でのDEMC 2026終了後には、世界各地で対面式のイベントも開催します。参加希望の方はDEMC 2026ホームページを定期的にご覧になって、お近くで開催予定のイベント情報をご確認ください。

DEMC 2026の全プログラムを含めた詳細と参加登録については、https://www.rohde-schwarz.com/demc/ をご覧ください。

