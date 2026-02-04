HDDに録りためたテレビ番組をダビング！パソコン用ブルーレイレコーダー『BDレコ』を発表

株式会社アイ・オー・データ機器

株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役会長：細野 昭雄、以下、アイ・オー・データ）は、パソコン用ブルーレイレコーダー『BDレコ』、パソコン用DVDレコーダー『DVDレコ』を本日2026年2月4日(水)に発表いたします。

■商品概要

BDレコ（BRP-R1）DVDレコ（DVRP-R1）[表: https://prtimes.jp/data/corp/11207/table/157_1_30423bb2c5bc72665a59af761b3ef245.jpg?v=202602040151 ]

本商品は、テレビ録画HDDに保存された番組をネットワーク経由でダビングできる、パソコン用ブルーレイ/DVDレコーダーです。テレビの買い替えや故障などのトラブルに備え、付属のダビングソフト「BDレコ」 を使用して、残したい番組をディスクに保存できます。パソコンでも再生できるよう、BD/DVD再生ソフト「BDミレル」「DVDミレル」も付属。また、ディスク作成ソフト「B’s Recorder 20」に対応し、動画や写真、音楽CDなどのオリジナルディスク作成も楽しめます。

録画番組の保存から、多彩なディスク作成まで、この一台で幅広く活用できます。

さらに、ダビングソフト単体も近日発売予定。対応するBD/DVDドライブをお持ちの方は、アプリをご購入いただくことで、ダビング機能を利用できます。

■開発背景

外付けHDDによるテレビ録画が普及する一方で、「録画した番組を取り出す手段がない」という課題がありました。録画HDD内の番組は、テレビやチューナーが変わると、以前の機器で録画した番組は見ることができなくなります。再配信されない番組や、家族が映った情報番組、後世に残したい報道や記録など、「どうしても残したい映像」は、確かに存在しています。

近年、レコーダーや光ディスク市場が縮小し、録画・保存を取り巻く市場環境は大きな変化を迎えています。

このような状況のなかで当社は、30年以上光ディスクライターを提供してきた知見を活かし、

テレビの買い替えや、故障など不意のトラブルに備え、「どうしても残したい」大切な番組をディスクに保存したいニーズに応える商品として、本商品を開発しました。

特長１. テレビ録画HDDの番組をPCでダビングできる

専用ソフトを使ってホームネットワーク上のテレビやチューナーからダビングしたい番組を選ぶだけで、BDやDVDにダビングできます。

ネットワークダビング対応のテレビや、各社のチューナーに対応し、テレビ録画用HDDに録り溜めた番組を保存できます。

作成したディスクは、各社のブルーレイ・DVDプレーヤー／レコーダー、ブルーレイが再生できるゲーム機など幅広い機器で再生可能。いつでも好きな時に見返すことができます。

※お使いの録画機器（TV、チューナー）がネットワークダビングに対応している必要があります。

※パソコンと録画機器が同じホームネットワークに接続されている必要があります。

▼動作確認済み機器はこちら

https://www.iodata.jp/pio/io/storage/bdrec.htm

特長２. シンプル操作で誰でもつかえる！ダビングソフト「BDレコ」、「DVDレコ」

ダビングソフト「BDレコ」「DVDレコ」の使い方はとてもシンプル。「高画質のまま残したい」「複数の番組を最小枚数のディスクにまとめたい」といった設定もワンクリックで選ぶだけ。専門知識がなくてもソフトが自動で最適なダビングを行います。

ダビングソフト

■今後の展開

録画や保存を取り巻く市場は変化していますが、「BDレコ」は、テレビ録画番組が見られなくなる前に、ユーザー自身の手で保存できる選択肢を提供します。今後も、誰でも・簡単に使えることにこだわり、多様な利用シーンに対応していきます。

■商品画像

BDレコ（BRP-R1）DVDレコ（DVRP-R1）

本商品の詳細な仕様や販売情報については、当社商品ページをご覧ください。

パソコン用ブルーレイレコーダー BRP-R1

⇒https://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brp-r1

パソコン用DVDレコーダー DVRP-R1

⇒https://www.iodata.jp/product/storage/dvd/dvrp-r1

※ 本リリースに記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

※ 本リリースに記載されている情報は発表日現在のものです。予告なく変更されることがありますので、最新の情報については当社のウェブサイトをご参照ください。

株式会社アイ・オー・データ機器

社名 ：株式会社アイ・オー・データ機器

本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10

設立 ：昭和51年（1976年）1月10日

代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄

資本金 ：3,588百万円

ホームページ： https://www.iodata.jp/

1976年創業、石川県金沢市に本社を置く、電子機器メーカー。

主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っている。



●広報お問い合わせ先

アイ・オー・データ機器広報事務局

MAIL：kouhou-pub@iodata.jp

担当：佐藤