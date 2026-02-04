場所を選ばず快適に学習できるBYOD環境実現に向けて、運用管理ノウハウが蓄積可能なPoCでスモールスタート。学校法人 駒澤大学様への「PC教室ソリューション」導入事例を公開

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社（以下：パナソニックIS）は、学校法人 駒澤大学様への「PC教室ソリューション」導入事例を公開しました。

導入事例詳細：

https://service.is-c.jpn.panasonic.com/case/213

運用管理の負担やコストの削減に貢献するパナソニック インフォメーションシステムズ（以下、パナソニックIS）のネットブートPCシステムOSVを用いてPC教場を構築し、ICT教育を推進してきた駒澤大学。学生が所有するPCを持ち込んだ授業の増加を踏まえ、今回のリプレースではBYOD環境の構築を決断しました。これに対し、より良い運用方法をBYOD教室でのPoCで模索していくスモースタートを提案したパナソニックISとの取り組みの模様をお伝えしていきます。

ここがポイント

- 教育機関の知見が豊富なパナソニックISに提案によりより良いBYODの運用をPoCで模索- AVDやタブレット＆画面共有ツールの導入などノウハウを蓄積できるBYOD教室を構築- ネットブートPCシステム OSVをブラッシュアップ。PC起動の高速化や耐障害性向上を実現

大学における課題

- 多く学生が所有しているPCを活用し、BYODを推進したい- 目指すべきBYOD環境の方向性が手探り。必要な知識も不十分- 月曜日はPC教場のPC起動が遅いため、起動速度を改善したい

このように解決

- 3つの自習室を1つのBYOD教室に変更。運用管理の負担を軽減- 最適なBYOD環境の構築は、PoCによるスモールスタートから- フルキャッシュの仕組みで速度低下を解消。ブートサーバも削減

■パナソニック インフォメーションシステムズについて

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、製造業をはじめ幅広いお客さまに高付加価値のシステム・サービスをお届けするIT“サービス”企業です。

パナソニックグループのIT中核会社として、そのグローバルな事業展開を多様な業務システムで支援。また、その中で培った経験とノウハウを強みに、IT事業会社としてパナソニックグループ以外のお客さまに対してもトータルソリューションをご提供しています。



