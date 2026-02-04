「ケーブル忘れた！」とおさらば。巻取りケーブル一体型AC充電器『OEC-APD65C2RG-BK』を発売
【製品特長】
これ1台で使える巻取りケーブル内蔵AC充電器
巻取り式のUSB Type-Cケーブルを内蔵し、ケーブルを別途用意せずに使用できるAC充電器です。充電したいときにすぐ使えるため、日常使いから持ち運びまで快適に使用できます。
最大65W出力でノートPCにも対応
USB Power Deliveryに対応し、最大65Wの高出力で充電できます。ノートパソコンからスマートフォンまで、幅広い機器に対応しています。
引き出して使える巻取り式ケーブル
必要な長さだけ引き出して使える、巻取り式のUSB Type-Cケーブルを採用しています。使用後は本体にすっきり収納でき、デスク周りが整います。
2台同時充電に対応
内蔵の巻取りケーブルとType-Cポートを使って、2台の機器を同時に充電できます。充電器を使い分ける必要がなく、デスク周りをシンプルにまとめられます。
各種保護機能搭載の安心、安全設計
保護機能の「過電流保護」「過電圧保護」「短絡（ショート）保護」を搭載し、高い安全性を備えています。過電流・過電圧・短絡（ショート）発生時に動作を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。
PSE適合製品
日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご利用いただけます。
安心の1年保証
本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
【製品仕様】
OEC-APD65C2RG-BK (ブラック)
JANコード：4942322047423
■USBポート：
USB Type-C×1
■ケーブル長：
約 65cm
■入力仕様：
AC100-240V 50-60Hz (1.5A Max)
■出力仕様：
Type-Cポート：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A (65W Max)
Type-C巻取りケーブル：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A (60W Max)
Type-C巻取りケーブル＋Type-Cポート：合計出力45W+20W (65W Max)
■製品ページ：
https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_charger/cat_charger-pd/apd65c2rg/
■販売ページ（直販店）：
https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003240
■販売ページ（Amazon）：
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GL31TW8N
■販売ページ（楽天市場）：
https://item.rakuten.co.jp/owltech/oec-apd65c2rg/
株式会社オウルテック
https://www.owltech.co.jp/
神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。