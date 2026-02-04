「ケーブル忘れた！」とおさらば。巻取りケーブル一体型AC充電器『OEC-APD65C2RG-BK』を発売

株式会社オウルテック株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：山本哲也）は、巻取り式USB Type-Cケーブルを内蔵した、最大65W出力対応のAC充電器「OEC-APD65C2RG-BK」を発売しました。必要な長さだけ引き出して使えて、2台同時充電にも対応。ノートPCからスマートフォンまで幅広く充電でき、日常使いから外出先での充電までを本製品でカバーできる利便性を備えます。

【製品特長】

これ1台で使える巻取りケーブル内蔵AC充電器

巻取り式のUSB Type-Cケーブルを内蔵し、ケーブルを別途用意せずに使用できるAC充電器です。充電したいときにすぐ使えるため、日常使いから持ち運びまで快適に使用できます。

最大65W出力でノートPCにも対応

USB Power Deliveryに対応し、最大65Wの高出力で充電できます。ノートパソコンからスマートフォンまで、幅広い機器に対応しています。

引き出して使える巻取り式ケーブル

必要な長さだけ引き出して使える、巻取り式のUSB Type-Cケーブルを採用しています。使用後は本体にすっきり収納でき、デスク周りが整います。

2台同時充電に対応

内蔵の巻取りケーブルとType-Cポートを使って、2台の機器を同時に充電できます。充電器を使い分ける必要がなく、デスク周りをシンプルにまとめられます。

各種保護機能搭載の安心、安全設計

保護機能の「過電流保護」「過電圧保護」「短絡（ショート）保護」を搭載し、高い安全性を備えています。過電流・過電圧・短絡（ショート）発生時に動作を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。

PSE適合製品

日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご利用いただけます。

安心の1年保証

本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。

【製品仕様】

OEC-APD65C2RG-BK (ブラック)

JANコード：4942322047423

■USBポート：

USB Type-C×1

■ケーブル長：

約 65cm

■入力仕様：

AC100-240V 50-60Hz (1.5A Max)

■出力仕様：

Type-Cポート：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A (65W Max)

Type-C巻取りケーブル：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A (60W Max)

Type-C巻取りケーブル＋Type-Cポート：合計出力45W+20W (65W Max)

■製品ページ：

https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_charger/cat_charger-pd/apd65c2rg/

■販売ページ（直販店）：

https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003240

■販売ページ（Amazon）：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GL31TW8N

■販売ページ（楽天市場）：

https://item.rakuten.co.jp/owltech/oec-apd65c2rg/

株式会社オウルテック

https://www.owltech.co.jp/

神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。