OURS7、スマホにくっつけて迫力ある音楽体験、MagSafe対応ポータブルスピーカー『LUMEN』発売

株式会社ロア・インターナショナル

株式会社ロア・インターナショナル（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won）はライフスタイルブランド「OURS7」より、MagSafe対応ポータブルスピーカー「LUMEN」を、2026年2月16日より発売いたします。

本製品は最大5Wの出力に45mmダイナミックドライバーを搭載し、最新のBluetooth6.0規格に対応することで、より豊かで幅広い音域を音ズレなく出力できます。付属のメタルリングを使用することでどこへでも貼り付けることが可能で、カラフルなRGBライトが日常をいつでも音楽空間へと昇華させます。



公式オンラインストアにて予約販売を開始しています。

https://www.mycaseshop.jp/(https://www.mycaseshop.jp/os61003)

製品特長

●簡単マグネット吸着のミニスピーカー

スピーカーに内蔵されたマグネットにより、磁力が働く場所ならどこでも吸着可能。MagSafe対応スマートフォンの背面に直接装着すれば、縦横どちらでもスタンドとして使用できます。動画視聴や作業中のBGMとしても最適です。



●最大5W・360°に広がるパワフル音響

45mmダイナミックドライバーを搭載し、最大5Wのピーク出力で広がりのあるサウンドを再生します。コンパクトながら、迫力ある低音とクリアな音質を楽しめます。



●Bluetooth6.0 簡単ワイヤレス接続

最新Bluetooth6.0技術により、通信の安定性と効率が向上。音ズレを抑え、長時間利用にも適しています。

●TWS対応 2台同時接続・ステレオ再生

True Wireless Stereo(TWS)機能に対応。2台を同時接続することで、左右に音が分かれた臨場感あふれるステレオ再生が可能です。

●メタルリングで場所を選ばず使用可能

付属のメタルリングステッカーを使えば、磁力のない場所やMagSafe非対応スマートフォンにも取り付け可能。リビング、キッチン、デスク周りなど、好きな場所を一瞬で音楽空間に変えられます。

●RGBライト搭載・4種のムードライト切替

透明なデザインにライトエフェクトを融合。音と光が連動し、ゲームやパーティーシーンを華やかに演出します。色温度の異なる2つの白色モード（クールホワイト/ウォームホワイト）に加え、ゆっくりと明滅しながら色が移り変わるブリージングモード、光がスピーカー内を回転しながら色を変えていくスピニングモードを搭載。本体のボタンをダブルタップすることで各モードの切り替えが可能です。

●約16時間 超ロングバッテリー

800mAhの大容量バッテリーを搭載し、約16時間の連続再生が可能です。充電切れを気にせず、長時間の作業やアウトドアイベントでも安心して使えます。

●持ち運びやすいコンパクト設計

手のひらサイズのコンパクトさでポーチやバッグにもすっきり収納。軽量設計で外出先や旅行にも気軽に持ち運べます。

●洗練されたモノトーンデザイン

すっきりとした魅力が際立つアッシュブラックとアイボリーの2色を展開。どんな空間にも自然に溶け込みます。

●ボタンひとつで簡単操作

複雑な操作は不要。ひとつのボタンで、電源のオン/オフから音楽再生、ムードライト切替まで、すべての操作が可能です。

製品仕様

・ブランド：OURS7

・製品名：マグネット式ワイヤレスミニスピーカー LUMEN

・カラーバリエーション：アッシュブラック/アイボリー

・定価：4,980円（税込）

・接続方式：Bluetooth

・Bluetoothバージョン：6.0

・Bluetooth通信距離：10m

・対応機種：Bluetooth対応スマートフォン

・充電方式：USB-C

・充電時間：2.5時間

・最大連続使用時間：約16時間

・入力：5V/1A

・内蔵バッテリー容量：3.7V/800mAh（リチウムポリマー電池）

・スピーカー最大出力：5W

・S/N比（信号対雑音比）：≥65dB

・周波数帯域：20Hz-20kHz

・ドライバーユニット：45mm

・インピーダンス：4Ω

・LEDモード種類：クールホワイト/ウォームホワイト/ブリージング/スピニング

アッシュブラックアイボリー

OURS7（アワーズ7）について

OURS7は「日常にスタイルと涼しさをプラスしたい」という想いから誕生したブランドです。未来志向のデザインに本当に必要な機能だけを詰め込み、小さくてもしっかり活躍する製品づくりを目指しています。

「Breathe Life into Your Lifestyle （あなたのライフスタイルに新たな息吹を）」をコンセプトに、日常の中で小さくも確かな活力を届ける製品を展開しています。



【株式会社ロア・インターナショナル 概要】

設立 ：2006年7月

代表取締役社長 ：Ally Won

所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F

URL ：https://www.roa-international.com

事業内容 ：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通

直営販売ショップ：https://www.mycase.jp