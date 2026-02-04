実車で体験！“音の良いクルマ”三菱自動車 アウトランダーPHEVの試聴体験イベント。2026年2月10日より、二子玉川・蔦屋家電にて開催

株式会社音元出版

株式会社音元出版（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：風間雄介）は、“音が良い”クルマとして、音楽好き、クルマ好きの間で話題を集めている三菱自動車「アウトランダーPHEV」のサウンドを体験できる試聴体験イベント ＜クルマは「音」で選ぶ時代 ～アウトランダーPHEV 試聴体験イベント～＞を、2026年2月10日（火）から16日（月）まで、二子玉川の蔦屋家電にて開催いたします。

「車の中でもいい音で過ごしたい！」クルマが第2のリビングとも言われる時代、“音が良い”カーオーディオの価値が改めて高まっています。そんな時代に呼応して誕生した、三菱自動車のアウトランダーPHEVには、楽器、そしてオーディオメーカーとして知られるヤマハと共同開発した特別チューニングのカーオーディオが搭載されています。

三菱自動車 アウトランダーPHEV(https://www.mitsubishi-motors.co.jp/lineup/outlander_phev/index.html)

今回の ＜クルマは「音」で選ぶ時代 ～アウトランダーPHEV 試聴体験イベント～＞ は、クルマの試乗会ではなく、“試聴会”。アウトランダーPHEVの実車に座り、厳選した高音質なサウンドをじっくり楽しむことができる内容となっています。カーオーディオには、最上位グレードの「Dynamic Sound Yamaha Ultimate」を搭載、12基のスピーカーを専用アンプで駆動する、アウトランダーPHEVだけのために開発された特別なサウンドをお楽しみいただけます。

“試聴”に用意されたクルマは、2月5日に発売されるアウトランダーPHEVの特別仕様車“BLACK Edition”。最上級グレードの「P Executive Package」をベースに、ドアミラーやアルミホイールなどをブラックで統一。スリーダイヤマークや車名バッジもダーク調で、上質で力強いスタイリングとなっています。

三菱自動車の「アウトランダーPHEV」。カーオーディオに最上位グレードの「Dynamic Sound Yamaha Ultimate」を搭載する試聴体験イベントに用意されるのは「アウトランダーPHEV」の特別仕様車“BLACK Edition”「アウトランダーPHEV」“BLACK Edition”の、ブラック基調で仕上げた上質なインテリアDynamic Sound Yamaha Ultimate（12スピーカー＋デュアルアンプ）。ヤマハのフラッグシップモデル「NS-5000」の設計思想を継承した計12個の専用スピーカーを採用するスピーカーに施された「YAMAHA」のロゴマーク

ヤマハと三菱自動車がとことんこだわり抜いたカーオーディオの世界。スピーカーやアンプの性能の高さはもちろん、音色感やサウンドステージの構築力など、純正カーオーディオでここまでの音質が体験できるのか！と驚かれること間違いありません。

週末となる2月14日（土）・15日（日）は、オーディオ評論家・山之内 正氏と、三菱自動車・ヤマハの音響設計チームを迎えたトークショウ「アウトランダーPHEVの音質に迫る！スペシャルトークショウ」も開催。オーディオの専門家も驚くアウトランダーPHEV、その音質の秘密にも迫ります。二子玉川・蔦屋家電 イベントスペースにて、各日14時からと16時からの2回開催となっております。

試聴体験イベントは自由に参加が可能ですが、トークショウは事前予約制となっています。下記の応募フォームからご応募ください。

■クルマは「音」で選ぶ時代 ～アウトランダーPHEV 試聴体験イベント～

・日時：2026年2月10日（火）～16日（月）

・場所：蔦屋家電 二子玉川 E-room

〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット

東急 田園都市線・大井町線 二子玉川駅より徒歩約5分

・参加費：無料（事前申込不要です）

■アウトランダーPHEVの音質に迫る！スペシャルトークショウ

・日時：2月14日（土）・15日（日）

各日とも14:00-15:00／16:00-17:00

・会場：二子玉川・蔦屋家電 イベントスペース

・登壇者：

山之内 正氏（オーディオ評論家）

秋葉一臣（三菱自動車工業）

疋田 智一（ヤマハ）

・参加費：無料（事前申込制）

▶︎ご予約フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzvZjHnDs9jYsZyTsBdaIaSDC84nos2VcLPFjU3BHR1O8TKA/viewform)

■登壇者プロフィール

オーディオ評論家山之内 正

神奈川県横浜市出身。出版社勤務を経て、音楽の勉強のためドイツで1年間過ごす。帰国後より、オーディオやホームシアター分野の専門誌を中心に執筆。海外のオーディオショウへも積極的に出かけ、世界のオーディオの最新事情にも精通する。自身もコントラバス奏者としてオーケストラで演奏をするなど、趣味の枠を越えてクラシック音楽の知識も深い。「オーディオ銘機賞」審査委員長、「ステレオサウンドグランプリ」選考委員、「ハイエンドカーオーディコンテスト」「ヨーロピアンカーオーディオコンテスト」審査員も担当する。

三菱自動車工業株式会社インフォテイメント開発部秋葉一臣

オーディオメーカーにて12年間、カーオーディオ用スピーカーの開発に従事した後、2009年に三菱自動車工業へキャリア入社。

入社以来、三菱自動車の各車種におけるサウンドシステムの企画・開発を担当。「Dynamic Sound Yamaha」では、2020年ごろの初期検討段階から一貫して開発に携わり、車室内快適性の新たな価値創出に取り組んでいる

ヤマハ株式会社モビリティソリューション事業部サウンドマイスター疋田 智一

2002年キャリア入社。学生時代の吹奏楽・バンド活動を通じて音楽表現の基礎を培い、大学では音楽工学（音響学）を専攻。入社後は携帯電話向け着メロ用音源LSIの音色開発や、携帯電話・民生オーディオ機器の高音質再生を目的とした音響チューニングを担当した。

車載分野ではウェルカムサウンド・加速音・操作音・警報音など多様な車載音の制作・プロデュースを行い、「音が人とクルマの関係性にもたらす価値」を追求してきた。

2010年には国連自動車基準調和世界フォーラム WP29で「理想的な接近通報音」について講演し、車載音のあり方を国際的に提言。民生オーディオで培った音響チューニングや信号処理技術を車載領域にも展開し、海外自動車メーカー向け車載オーディオの音響チューニングにも従事。

その経験を活かし、三菱自動車アウトランダーPHEV ではサウンドマイスターとして車載オーディオの音響チューニングを担当した。

■主催

株式会社音元出版

■関連メディア

AV、オーディオ、デジタルガジェットの情報サイト「ファイルウェブ」

https://www.phileweb.com/

