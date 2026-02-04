【(株)アトム×福井ブローウィンズコラボ企画】前回は1か月で完売！人気のカプセルトイセットがパワーアップして再登場！

株式会社アトム

コロワイドグループの株式会社アトム（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：植田剛史）では、福井県内のアトム運営全20店舗限定で福井ブローウィンズとのコラボ企画を実施いたします。

株式会社アトムは株式会社福井ブローウィンズとのコラボ企画として、対象商品とオリジナルカプセルトイが回せるコインのセットメニューを販売いたします。

前回は僅か1か月で売り切れるほどの反響をいただきました。この好評を受け、さらなる企画として第2弾を実施いたします。

気になるカプセルトイのラインアップは、パズル型のキーホルダーを全26種ご用意。1つでももちろん、6つ集めるとサイコロ状に組み立てる組み立てることができ、表面には13選手のうち1選手の写真が、裏面にはアトムの各ブランドロゴがプリントされております。海鮮アトムとかつ時は白を基調にしたデザイン、カルビ大将とステーキ宮では黒を基調にしたデザインになっており、自分だけのオリジナルキーホルダーを作成できます。

今回の対象商品は、海鮮アトムでは本まぐろの赤身、中とろ、大とろ、炙りとろにうにを合わせた軍艦など異なる部位が1度で楽しめる「本まぐろ食べ比べ六貫」、カルビ大将では噛むほどにお肉の旨みが広がる大判の「大将カルビステーキ」、ステーキ宮では背徳感満載の“ライス専用肉”「宮ロースじゅうじゅう焼き」、かつ時では飼料にとうもろこしを多く配合して育てた“とうもろこし豚”を使用した、きめ細やかで柔らかい「ひれかつ定食3枚」。

ぜひ、福井県内のアトム各店舗でお食事をお楽しみいただき、ここでしか手に入らないオリジナルキーホルダーを体験してみてください。

【概要】

●内容 ：福井県内のアトム運営全20店舗限定で、対象商品とオリジナルカプセルトイが回

せるコインのセットメニューを販売

●セット商品：１.海鮮アトム 本まぐろ食べ比べ六貫＆BWSカプセルトイコインセット

２.カルビ大将 大将カルビステーキ＆BWSカプセルトイコインセット

３.ステーキ宮 宮ロースじゅうじゅう焼き＆BWSカプセルトイコインセット

４.かつ時 ひれかつ定食3枚＆BWSカプセルトイコインセット

●販売店舗 ：

・海鮮アトム 幾久店、大和田エルパ店、新保店、敦賀若葉店、春江店、武生店、鯖江店、

若杉店、和田店

・カルビ大将 新保店、春江店、鯖江店、敦賀若葉店、文京店

・ステーキ宮 福井大和田店、敦賀店、福井文京店

・かつ時 春江店、鯖江店、敦賀店

※海鮮アトムのセット商品は店内飲食に限ります

※カルビ大将では食べ放題コースをご注文のお客様には、「大将カルビステーキ」を1品ご選択いただくごとに、カプセルトイコインを追加料金なしで1枚お渡しさせていただきます。コインの進呈は、ご来店人数分を上限とさせていただきます。他の割引券やサービス券、クーポン券との併用は不可になります

※カプセルトイはなくなり次第終了

※本キャンペーンの実施店舗は予告なく変更になる場合がございます

【福井ブローウィンズファンクラブ会員限定サービス実施中】

福井県内のアトム運営全20店舗限定で福井ブローウィンズのファンクラブ会員限定のサービスを実施いたします。割引を利用するのに必要なのは福井ブローウィンズのファンクラブ会員証だけ。お会計時にファンクラブ会員証をご提示いただくと、お会計を有料会員の方は10％OFF、無料会員の方は5％OFFいたします。

さらに、福井ブローウィンズが試合に勝利したその試合当日と翌日まで、追加で5％OFFいたします。試合日の翌日まで有効なので、ランチにも活用できます。

※対象店舗は予告なく変更になる場合がございます

＜海鮮アトム＞

海鮮アトムは、福井県内に9店舗展開しており、地の利を生かした素材を思う存分に味わっていただける回廻寿司です。本まぐろなど定番のほか、旬モノや福井の郷土料理である「焼きさば」、繊細で柔らかな食感とやさしい甘みの「紅ずわい蟹」、新鮮なぶりと大葉を巻いた「ぶり鉄火巻き」など福井らしさが楽しめるメニューが好評。お寿司に合う福井生まれの辛口の日本酒もご用意しています。

＜カルビ大将＞

厳選された上質なお肉の食べ放題が魅力のカルビ大将。1番人気の大将コースは「大将カルビステーキ」や「中落カルビ」などのお肉や海鮮の「イカ焼き」、さっぱりとした「梅しそ冷麺」など140品以上の豊富なラインアップ。全コース幼児無料、小学生半額、60歳以上は550円引きなので、家族でもお得に食べ放題を堪能できます。

＜ステーキ宮＞

1975年5月24日栃木県宇都宮市にて創業。うれしい、楽しい、おいしいレストランを合言葉に、安全安心なステーキとハンバーグを、創業の味『宮のたれ』で召し上がっていただく、ステーキ専門レストランです。2025年9月1日現在108店舗。

徹底した品質管理による品質や安全性は創業当時から現在まで変わりません。

ステーキの他にも種類豊富なスープバー・サラダバー・ドリンクバー付のセットメニューも好評です。 熱々の鉄板が奏でる音と香りのハーモニー、そして心をこめたおもてなしで、くつろぎのひとときをご提供致します。

＜かつ時＞

勝つ時に、かつ時。

負けられないあなたに、かつ時。

いつも戦っている全ての人に、かつ時。

飼料にとうもろこしを多く配合して育てたとうもろこし豚は、ジューシーで柔らかくとんかつにぴったりな味わいです。とんかつに欠かせないキャベツは、店内で毎日カット。ミリ単位でこだわりふわふわ食感に仕上げました。もちろんご飯のお替りは無料です。

福井ブローウィンズについて

クラブのビジョンである「福井をにぎやかに。」するため、「福井にいい風を吹かせたい」「福井からいい風を吹かせたい」という想いから、「吹く（BLOW）+風（WIND）=ブローウィンズ」と名付け、福井県初のプロバスケットボールクラブとして誕生しました。

新規クラブとして B3 リーグ参戦初年度となった 2023-24 シーズンは、B3 歴代最多連勝記録更新や B3 レギュラーシーズン、プレーオフともに完全優勝を達成。B2 に舞台を移した 2024-25 シーズンは、最短での B1 昇格は叶わなかったものの、B3 時代から続くホームゲームでの無敗・連勝記録を 41 に伸ばすなどインパクトを残し、プレーオフに進出。ミッションである「プロフェッショナルエンターテイメントを通じて福井の次世代の誇りを生み出し続ける。」ことで、福井にとてつもない旋風を巻き起こせるよう、福井の皆様とともに成長するクラブを目指しています。

【会社概要】

社名 ：株式会社アトム

本社所在地 ：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

事業内容 ：東北・北関東・東海・北陸地区における直営・FC飲食チェーンの経営

設立 ：1972年1月（2009年3月26日 株式会社ジクト吸収合併）

資本金 ：100百万円

ホームページ :https://www.atom-corp.co.jp/

社名 ：株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE CO., LTD.）

本社所在地 ：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

事業内容 ：1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売

設立 ：1963年4月

資本金 ：438億14百万円

店舗数 ：2,602店舗・524拠点（2025年6月末時点）

ホームページ :https://www.colowide.co.jp/

コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。

これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります 。