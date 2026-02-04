【アーカイブ動画プレゼント】あなたの「転職グセ」理由を診断します！　次の転職で失敗しない！ 本当の適職″が見つかる「自己分析」ワークショップ【無料／オンライン】

株式会社キズキ- また、辞めてしまった…- 次こそは絶対に長く続けようと思ったのに

そう自分を責めていませんか？

安心してください。あなたが仕事を続けられないのは、あなたの能力が低いからでも、我慢が足りないからでもありません。ただ、「仕事選びのモノサシ」が間違っていただけなのです。

これまで、「給料」「勤務地」「なんとなくの憧れ」だけで仕事を選んでいませんでしたか？ もちろん、生活のために条件面を重視するのは大切なことです。しかし、それ「だけ」で選んでしまうと、どうしても自分の心と職場環境の「ミスマッチ」が起きてしまいます。

自分の価値観を無視して働くことは、常に自分を偽り続けているのと同じこと。 どんなに条件が良くても、心はすぐにガス欠を起こしてしまい、「つらい」「辞めたい」と感じてしまうのは当然の結果です。

今のあなたに必要なのは、無理に我慢することではありません。「条件」を検討する前に、まずは土台となる「自分の価値観」を知ることです。

就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）は、2026年2月03日（火）に開催した、負のループを断ち切り、無理なく長く働ける適職に出会うためのオンラインセミナーの様子を収めたアーカイブ動画を配信いたします。

本動画では、難しい記述式の自己分析は行いません。キズキビジネスカレッジ（KBC）が独自で作成した100のリストからなる「専用の価値観分析Webツール」にアクセスし、スマホで直感的にタップしていくだけ。たったこれだけの作業で、これまで言葉にできなかった「あなたの本当の正体」や「譲れない条件」が驚くほどクリアに見えてきます。

「次こそ最後の転職にしたい」。 その切実な願いを叶えるために、あなたが「無理なく、長く働ける場所」を見つけるためのヒントを、ここでお渡しします。

プログラム内容 ～なぜ、条件で選んだ仕事は続かないのか？～

本動画では、難しいキャリア理論や精神論は一切必要ありません。 お伝えするのは、「ミスマッチ（不適合）」を防ぐためのシンプルな技術です。

実は、離職理由の40%以上は「適性・人間関係・職場環境」などのミスマッチによるものだと言われています 。 「自分に向いている仕事が見つかるまで転職を繰り返す」というギャンブルのような方法ではなく、まずは自分の内面にある「価値観」を可視化しましょう。

「安定を求めていると思っていたけれど、実は挑戦を求めていた」「一人で黙々と作業する方が好きだと思っていたけれど、実は感謝されることがガソリンだった」など、意外な発見があるはずです。

登壇者紹介

岡村 雄一郎（おかむら・ゆういちろう）

キズキビジネスカレッジ（KBC）新宿校マネージャー兼サービス管理責任者（公認心理師）

無戸籍・貧困・ADHDの逆境を知る公認心理師。「痛み」を「希望」に変える伴走者

戸籍がなく貧しい幼少期を経て、新聞配達からキャリアをスタート。飲食、不動産、商社など多様な業界で営業・マネジメントを経験後、福祉の世界へ。

自身もADHD当事者であり、公認心理師としての専門知識に加え、波乱万丈な人生経験に基づいた「泥臭くも温かい支援」が利用者から厚い信頼を得ている。

大手就労移行支援事業所での長年の勤務を経て、2024年からキズキビジネスカレッジ（KBC）に参画。「どんな状況からでも人生は拓ける」を体現し、利用者の再出発を支え続けている。

イベントアーカイブ動画視聴概要

視聴期間： 2026年03月08日（日）23:59まで

場所：YouTube LIVE（要申し込み）

参加費： 無料（事前申込制）

主催： キズキビジネスカレッジ（KBC）

イベントアーカイブ動画視聴の流れ

以下のリンクからお申し込みください。自動返信メールで、イベントのURLをお伝えします。

補足

※ご提供には簡単なフォーム入力が必要です。

※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

※イベントの様子の無断転載などはお控えください。

※本件についてのお問い合わせは、メール（service@kizuki.or.jp）にてお願いします。

本当の自分を知れば、人生はもっと楽に踏み出せる

「転職を繰り返すのは、自分がダメだからだ」 そう思い込むのは、もう終わりにしましょう。

あなたは、ただ自分の価値観を知らなかっただけなのです。 これからは、客観的な「診断結果」を味方につけて、無理なく最短で、新しい一歩を踏み出しましょう。

本動画の内容に関する注意事項

本アーカイブ動画には、講演当日にご参加いただいた方を対象に実施した「特別相談会」のご案内および内容が一部含まれております。

なお、アーカイブ動画のみをご視聴の方を対象とした特別相談会は実施しておりません。あらかじめご了承ください。

