AI時代の「止まらないIT」を阻む3つの構造課題

株式会社SynX（本社：東京都、代表取締役：西 潤一郎）は、AI活用・開発革新・セキュリティをテーマとしたイベントの参加者アンケートおよび開催後に寄せられた反響を分析し、AI時代における事業継続（Business Continuity）を阻む構造的課題について整理しました。

本分析は、企業の経営層、IT責任者、開発・QA・セキュリティの実務責任者層から寄せられた定性・定量データをもとに実施したものです。

2026年1月15日開催「AI時代の開発革新と事業継続 ─ 攻撃に強い“止まらない企業”をどう作るか」の実施報告

■ 分析サマリー

SynXは、AI活用やDX推進が進む一方で、「止まらないIT」を実現できていない企業に共通する課題として、次の3つの構造的ボトルネックを確認しました。

■ 構造課題１.

セキュリティが「最後の工程」に位置づけられている

反響の中で多く見られたのが、

「セキュリティが設計要素として扱われず、開発の最終段階で対応している」

という課題意識です。

開発終盤で脆弱性が発覚した場合、修正コストやスケジュールへの影響が大きく、

事業判断そのものに影響を及ぼすケースも少なくありません。

イベント内で共有された事例では、

開発後半での修正が、初期対応と比べて大幅なコスト増につながることが示され、

「Security by Design」「Shift Left」といった考え方への関心の高さが明確になりました。

■ 構造課題２.

“攻めの開発”と“守りの運用”が分断している

AIの活用により、要件定義・開発・リリースのスピードは飛躍的に向上しています。

一方で、障害・攻撃時の影響範囲の整理運用・復旧を前提とした設計事業継続の観点でのリスク整理

が後回しになり、開発・QA・セキュリティ・運用が分断されたままプロジェクトが進行している実態が、複数の声から浮き彫りになりました。

■ 構造課題３.

セキュリティが「コスト」として扱われ、経営判断が遅れる

アンケートでは、「セキュリティを“コスト”ではなく“成長要素”として捉え直せた」

という趣旨の意見が複数寄せられました。

これは、セキュリティが事故対応監査・対策義務といった“守り”の文脈に限定され、

事業継続性・信頼性・成長速度に直結する投資要素として十分に議論されていない

現状を示しています。

■ 参加者の反響から見えた注目テーマ

反響分析では、今後さらに知りたいテーマとして、以下のような関心が多く挙げられました。

生成AI時代におけるセキュリティ対策ペネトレーションテストの具体的な活用方法IoT機器を含めた脆弱性診断脅威インテリジェンスの実務活用

単なる概念論ではなく、現場で実装・運用できるセキュリティへの関心が高まっていることがうかがえます。

■ 分析結果が示す変化の兆し

サーバーセキュリティ・脆弱性診断に関する具体的相談が顕在化

本イベントおよびその後の情報発信を通じて、SynXにはサーバーセキュリティ脆弱性診断開発初期からのセキュリティ設計に関する具体的な相談が継続的に寄せられており、案件化も進んでいます。

「止まらないIT」に対する関心が、情報収集の段階から具体的な検討・実装フェーズへ移行しつつあることが、反響から読み取れます。

■ SynXの提言

Security by Designを「思想」ではなく「設計」に組み込む

SynXは、AI時代の事業継続を実現するためには、

セキュリティを単独の専門領域として切り離すのではなく、

開発QAセキュリティ運用

を横断する設計思想として組み込むことが不可欠だと考えています。

SynXでは、これらの工程をワンチームで連携させることで、

スピード・品質・事業継続性を同時に成立させる支援を行っています。

■ 今後の取り組み

SynXは今後も、AI時代における「開発革新」と「事業継続」を両立するため、

企業の実務に直結する知見の整理・発信と、

開発・運用現場に即したセキュリティ支援を強化してまいります。

なお、本イベントの開催背景や登壇者によるディスカッションの詳細、

当日の様子については、SynX公式noteにて詳しく紹介しています。

