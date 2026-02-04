【導入事例公開】パーフェクト社、面白法人カヤックによるメンズスキンケアブランド「BULK HOMME」体験型イベントにAI肌解析APIを提供

パーフェクト株式会社

「消費者の生活をより美しく」をスローガンに掲げるパーフェクト株式会社は、面白法人カヤックによるメンズスキンケアブランド「BULK HOMME（バルクオム）」の体験型イベント「男の肌戦闘力診断」にAI肌解析APIを提供した導入事例を公開しました。AIによる高精度な肌解析を通じて、楽しみながら自身の肌に向き合うきっかけを提供するとともに、男性のスキンケアへの関心喚起と、「BULK HOMME」ブランド価値の向上に貢献しました。

同イベントは2025年6月1日～5日にJR大阪駅アトリウム広場、6月11日～15日に新宿駅メトロプロムナードで開催され、好評を博しました。

＊導入事例詳細は以下をご参照ください。

BULK HOMME×面白法人カヤックが仕掛けた肌診断体験｜『男の肌戦闘力』で可視化する“戦える肌”(https://www.perfectcorp.com/ja/business/successstory/bulk-homme-jp?utm_source=prtimes&utm_medium=SSBH)

■導入の背景

近年、男性の美容意識は高まりつつある一方で、「自分の肌状態が分からない」「スキンケアを始めるきっかけがない」といった理由から、行動に踏み出せない層も少なくないのが現状です。BULK HOMMEと面白法人カヤックでは、そうした潜在層に向けてスキンケアをより身近でポジティブな体験として届けることを目的に、リアルな場での体験型イベントを企画・実施しました。

その中で、専門的になりがちな肌診断を、直感的かつエンターテインメント性のある形で提供できる技術として、当社のAI肌解析が採用されました。

■ 取り組み内容

本取り組みでは、UIを自由にカスタマイズでき、コスト面でも柔軟な利用が可能なAPIとしてAI肌解析技術を提供しました。導入前に肌診断サービスを実際に試し、動作確認を行っていただいたことで、安心感や精度の高さも評価いただきました。

イベントでは、当社のAI肌解析を活用した専用モニターで参加者の肌をスキャンしました。うるおい・キメ・ハリなど、肌に必要な7つの要素を項目ごとに解析し、「肌戦闘力」というユニークなスコアとして可視化しました。

■同体験イベントの成果とAI肌解析APIの効果

- 高い集客と注目の獲得

「男の肌戦闘力診断」は予想を上回る参加者数を記録し、大阪会場では行列ができるほど注目を集めました。通行人の関心を引き、従来の広告では難しいリアルな接点を創出しました。

- 体験を通じたスキンケア関心の喚起

ゲーム感覚で肌解析を体験でき、スキンケアへの心理的ハードルを下げることに成功。参加者からは「面白い」「肌を知れてよかった」と好評で、SNSでの自然な拡散も生まれました。

- ブランド体験価値の向上と今後の可能性

本施策では、スキンケアに関する知識の有無を問わず利用できる体験設計を実現するソリューションとして、当社のAI肌解析APIが活用されました。こうしたユニークな体験提供は、BULK HOMMEブランドの認知拡大および体験価値の向上に寄与しています。

また、BULK HOMMEの坂田氏は今後の展開について次のように述べています。

「具体的な検討は進めていないですが、ECサイト内でのAI肌解析の活用についても、サイトの導線設計次第では可能だと思います。サイト導線の中に肌診断体験を組み込むことで、初訪問者に興味を喚起し、『ページを見てみたい』と思わせる新たな接点づくりにつながるのではないかと思っています。」

■パーフェクト社のAI肌解析技術

パーフェクト株式会社は、AI肌解析技術を提供しています。

- スマートフォンカメラで肌を撮影するだけで、高精度な肌解析を実施- ニキビ・毛穴・しわなど15種類の肌悩みや肌タイプ、肌年齢をわずか数秒で測定- 肌タイプ・年齢・人種を問わず、あらゆるユーザーの肌状態を正確に認識詳しくはこちら :https://www.perfectcorp.com/ja/business/products/ai-skin-diagnostic?utm_source=prtimes&utm_medium=SSBH

■バルクオムについて

公式サイト :https://bulk.co.jp

バルクオムは、「世界のメンズビューティをアップデートし、グローバルシェアNo.1になる」というメッセージを掲げ、現代を生きる世界中の男性たちに、"なりたい自分"に進化できる自信を与えるスキンケアブランドです。全てのプロダクトは「男性の肌にとってどうあるべきか」を研究し、厳選した成分と処方で高い効果実感を追求。五感に訴えかける贅沢な泡体験や心地よい香りなど、プロダクトを通して驚きや感動を与えられるようにデザインしています。

日本では、公式オンラインストアの他、Amazon等のECモール、全国10,000店舗以上のドラッグストア・バラエティショップ・ヘアサロン等で販売。海外では、中国大陸・アメリカをはじめとする国と地域へ進出し、高い評価を得ています。

■面白法人カヤックについて

公式サイト :https://www.kayac.com/

既成概念にとらわれない発想力・企画力、形にしていく技術力を強みに、ゲームアプリや広告・Webサイト制作を始め、コミュニティ通貨、移住・関係人口促進など最新テクノロジーとアイデアを掛け合わせた新しい体験をユーザーに提供しています。

社員の9割がデザイナーやプログラマーなどのクリエイター人材で「つくる人を増やす」を経営理念に多様性を生かしたユニークな人事制度や経営を行っています。

■パーフェクト株式会社について

公式サイト :https://www.perfectcorp.com/ja/business?utm_source=prtimes&utm_medium=SSBH

2015年に創業し、化粧品ブランド、ファッションブランド、小売店、サロン、クリニック向けに、AI肌解析、バーチャル試着、パーソナライズサービスを提供しています。消費者の生活を美しくするための技術である「Beautiful AI」を推進するテクノロジー集団です。 日本、北米、欧州、中国、台湾、インドに拠点を構え、サービスを60か国以上で展開しています（2025年時点）。

ビューティーとテクノロジー、ファッションとテクノロジーを融合させ、消費者とブランドを今までにない新たな形で繋ぐプラットフォームを構築し、全世界で700以上のブランドにご利用いただき、80万点を超えるコスメアイテムのバーチャル試着体験を年間100億回を超える利用ボリュームで展開しております。

またバーチャル試着によるDX推進は、美容業界各社のプラスチック使用量削減、CO2削減などのサスティナブルな取り組みを現実的にサポートして、より楽しく住みやすい社会づくりにも貢献している実績があります。