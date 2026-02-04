Motorimoda(モトーリモーダ)各店にて、本日2月4日より「SP CONNECT」の取扱いスタート

Motorimoda株式会社



この度、Motorimoda株式会社（モトーリモーダ）では「SP CONNECT」の、バイク向けマウントツールおよびスマートフォンケースの取り扱いを開始いたします。



SP Connect 独自の特許技術「Twist-to-Lock」機構を搭載したマウントシステムは、あらゆるバイクに対応可能なモデルがラインナップされており、幅広い用途を提供してくれます。



また、90°「twist-to-lock（ツイストロック）機構」を採用した一体型アタッチメント機構を備えた多機能スマートフォンケースは、その機能性とデザイン性で、数多くの賞を受賞。最新のスマートフォンケースと、あらゆるバイクに対応できるよう用意された各種マウントとアクセサリー類が多数入荷しております。






Motorimoda各店では、実際のケースとマウントを使用した展示サンプルをご用意しております。
ぜひ、店頭へお越し頂き、実際にケースとその機能をお確かめください。



製品ラインナップ
取扱店舗

・Motorimoda 銀座店


　〒104-0061 東京都中央区銀座8-16-6-1F
　営業時間//10:00-20:00　TEL//03-6226-2515



・Motorimoda 神戸店


　〒658-0027 神戸市東灘区青木1-2-34 サンシャインワーフ神戸2階
　営業時間//10:00-19:00　TEL//078-806-8258

・Motorimoda 名古屋店


　〒455-0021 愛知県名古屋市港区木場町9-51 SA NAGOYABAY内2F
　営業時間//10:00-19:00　TEL//052-602-5646

・Motorimoda 福岡店


　〒818-0024 福岡県筑紫野市原田 6-5-10
　営業時間　平日//10:30-19:00　土日祝//10:00-19:00　TEL//092-926-8862

・Motorimoda ルーチェ店


　〒182-0021 東京都調布市調布ヶ丘3-2-1
　営業時間//10:00-19:00　TEL//042-454-5020

・公式オンラインストア
　Motorimoda.com(https://www.motorimoda.com/)






