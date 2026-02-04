美が集う憧れの 「宝塚歌劇」 の舞台へご招待！「ヒアルモイストシリーズ 宝塚歌劇S席ご招待キャンペーン」 を2026年2月4日（水）からスタート

日清食品株式会社

日清食品株式会社 (社長：安藤 徳隆) は、「ヒアルモイスト」シリーズを対象とした「ヒアルモイストシリーズ 宝塚歌劇S席ご招待キャンペーン」を2月4日(水) 11:00から実施します。

「ヒアルモイスト」シリーズは、からだの中のヒアルロン酸に着目した研究に基づき、特許*を取得した日清食品グループ独自の乳酸菌「ヒアルモイスト乳酸菌」を配合した美容サプリメントです。2019年1月の発売以来、『乳酸菌による内側からの新しいアプローチ』という革新性が評価され、美容への関心が高い方を中心にご好評をいただいています。中でも、ドリンクタイプの「ヒアルモイストW」や「ヒアルモイスト プラセンタ +C」は、美容誌が選ぶ“ベストコスメ賞”をはじめとする複数の賞を受賞しています。

今回、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、「ヒアルモイストシリーズ 宝塚歌劇S席ご招待キャンペーン」を実施します。対象商品をお買い上げいただいた方の中から抽選で、「宝塚大劇場月組公演 (兵庫) S席ペアチケット」を150組300名に、「東京宝塚劇場花組公演 (東京) S席ペアチケット」を125組250名にプレゼントします。

宝塚歌劇の華麗な舞台を生で観劇できるチャンスですので、奮ってご応募ください。

* 特許第6495869号ガセリ菌によるヒアルロン酸に関する特許。

■キャンペーン詳細

キャンペーンタイトル

「ヒアルモイストシリーズ 宝塚歌劇S席ご招待キャンペーン」

キャンペーン方式

クローズドキャンペーン

賞品ならびに当選者数

「宝塚大劇場月組公演 (兵庫) S席ペアチケット」150組300名

日時：2026年5月3日(日) 15:30開演

演目：三国志炎戯 (さんごくしえんぎ)「RYOFU」

Amazing Fantasy「水晶宮殿 (クリスタルパレス)」

「東京宝塚劇場花組公演 (東京) S席ペアチケット」125組250名

日時：2026年5月17日(日) 11:00開演

演目：グランド・ラメント「蒼月抄 (そうげつしょう)」 -平家終焉の契り-

スパイシー・ショー「EL DESEO (エル・デセーオ)」

※座席が前後になったり通路を挟んだりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

応募期間

2026年2月4日(水) 11:00 ～ 3月3日(火) 17:00

応募方法

日清食品グループ オンラインストアで対象商品をカートに入れ、ご希望の賞品を選択してください。ご注文の手続きが完了すると、応募完了となります。

※対象商品を1点お買い上げいただくごとに、賞品を1つお選びいただけます。

※何回でもご応募いただけます。

※キャンペーンの応募には、日清食品グループ オンラインストアへの会員登録と、メールマガジンの登録が必要です。

対象商品

商品名に【宝塚歌劇応募用】と記載のあるものが対象です。記載のないものでは、キャンペーンにご応募いただけません。

応募口数が5口の商品

「ヒアルモイスト プラセンタ +C 定期コース 3箱 / 30本ずつお届け」13,608円 (税込)

「ヒアルモイスト プラセンタ +C タブレット 3袋 定期コース」12,700円 (税込)

「ヒアルモイストW 定期コース 3箱 / 30本ずつお届け」11,340円 (税込)

「ヒアルモイストW タブレット 3袋 定期コース」10,432円 (税込)

応募口数が3口の商品

「ヒアルモイスト プラセンタ +C 30本まとめ買いセット」16,524円 (税込)

「ヒアルモイスト プラセンタ +C タブレット 3袋まとめ買いセット」15,422円 (税込)

「ヒアルモイストW 30本まとめ買いセット」12,960円 (税込)

「ヒアルモイストW タブレット 3袋まとめ買いセット」11,923円 (税込)

応募口数が2口の商品

「ヒアルモイスト プラセンタ +C 定期コース 1箱 / 10本ずつお届け」5,832円 (税込)

「ヒアルモイスト プラセンタ +C タブレット 定期コース」5,443円 (税込)

「ヒアルモイストW 定期コース 1箱 / 10本ずつお届け」4,860円 (税込)

「ヒアルモイストW タブレット 定期コース」4,471円 (税込)

応募口数が1口の商品

「ヒアルモイスト プラセンタ +C」6,480円 (税込)

「ヒアルモイスト プラセンタ +C タブレット」6,048円 (税込)

「ヒアルモイストW」5,400円 (税込)

「ヒアルモイストW タブレット」4,968円 (税込)

応募条件

賞品発送の都合により、日本国内在住の方に限らせていただきます。

当選発表

厳正な抽選の上、当選された方にのみ、日清食品グループ オンラインストアの会員情報に登録されたメールアドレス宛に当選メッセージをお送りします。

※当選メッセージは、2026年3月中旬ごろに送信する予定です。やむを得ない事情により遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

キャンペーンサイト

[URL] https://i.nissin.store/2602hyalcpkageki

問い合わせ先

日清食品グループ オンラインストア カスタマーセンター

【TEL】0120-993-557

【受付時間】平日9:00～20:00 / 土、日、祝日9:00～17:00 (弊社指定休業日を除く)

個人情報について

取得した個人情報は、抽選、賞品送付および賞品送付に必要な諸連絡、ならびにお問い合わせへの回答のために利用するほか、弊社の商品開発、サービス向上を目的として個人を特定しない統計的情報の形でのみ利用させていただきます。