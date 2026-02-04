【五島リトリート ray 】五島ワイナリー醸造責任者を迎え、島の風土を味わうワインペアリングディナーを開催

株式会社温故知新

目的地となる宿（＝デスティネーションホテル）をプロデュースする株式会社温故知新が運営する五島リトリート ray by 温故知新（所在地：長崎県五島市、総支配人：高萩 健）は、2026年3月8日（日）、五島ワイナリーとのコラボレーションによるペアリングディナーを開催いたします。

今回のペアリングディナーでは、五島ワイナリーが手がけるワインと、料理長 山本 祐輔による五島の旬の食材をふんだんに使用しワインに合わせた特別料理を、ペアリング形式でご提供いたします。

五島ワイナリーと五島リトリート ray、それぞれが向き合ってきた土地の背景を重ねることで、五島という土地の個性を多角的に味わっていただく一夜となっています。

｜ コラボレーションの背景

五島リトリート rayでは、滞在を通して五島という土地を感じていただくことを大切に、地域の造り手や生産者と向き合った取り組みを続けてきました。ホテルでの滞在や食事をきっかけに、島の文化や人の営みに関心を持ち、実際に島を巡り、足を運ぶ。その流れを生み出すことが、地域に根ざす宿としての役割であると考えています。

五島の風土をどのように表現し、どのように伝えていくか。その問いに向き合う中で、同じように五島の自然や土地と向き合いながらワインづくりを行っている五島ワイナリーの姿勢に共感し、今回のコラボレーションが実現しました。

｜ 五島ワイナリーについて

ヘイズ・アーロン・マーク氏と五島リトリート ray 料理長 山本祐輔

五島ワイナリーは、五島の自然環境や土地の特性、そして島で受け継がれてきた文化を大切にしながら、この土地ならではのワインづくりを行っています。水はけのよい火山灰土壌や海から吹き込む風がもたらすミネラルなど、五島の環境で育ったぶどうを使用し、島の個性が感じられるワインを生み出しています。

醸造責任者のヘイズ・アーロン・マイク氏は、「冷涼な気候を好むとされているワイン用ぶどうにとって、雨や霧が多く高温多湿な五島の環境が、この島ならではの面白みや奥行きある風味を生み出す。更に適切にコントロールすることにより、本当に質の高いワインが完成する」と語るように、この島に強い魅力を感じ、五島でのワインづくりに取り組んでいます。

五島ワイナリー

五島ワイナリー 醸造責任者

ヘイズ・アーロン・マーク氏

ニュージーランド出身。

交換留学をきっかけに日本と縁を持ち、オーストラリアでのワイン研究を経て、2016年より五島ワイナリーに参画。

一般に難しい条件とされる五島の環境において、その個性をどう活かすかを探り続けワインづくりに取り組んでいる。

｜ 開催概要

日時 ：2026年3月8日（日）18:00～

開場 ：五島リトリート ray 3F「ray dining」

定員 ：10組 20名様

内容 ：特別会席ディナーコース、ワインペアリング5種

料金 ：ディナーのみ 1名様あたり 27,800円（税込）

宿泊プラン 2名様1室利用時 1名様あたり 60,965円（税込）～

ご予約 ：https://reserve.489ban.net/client/goto-ray/0/plan/id/242873/stay

ご宿泊プランのご予約はこちらから :https://reserve.489ban.net/client/goto-ray/0/plan/id/242873/stay

ディナーイベントのみのご予約、本件に関するお問い合わせ

五島リトリート ray by 温故知新

TEL：0959-78-5551（10:00～18:00）

■「五島リトリート ray by 温故知新」について

五島のシンボル「鬼岳」の噴火により形成されたとされる溶岩海岸を見下ろす高台に位置しています。内装設計とデザインを手がけた橋本夕紀夫氏がテーマに掲げたのは「The view」。どこまでも続く美しい海景、身体を包み込む海風。鐙瀬ならではのダイナミックで雄大な自然が主役となるようなデザインが、館内にちりばめられています。

2023年度グッドデザイン賞、インテリアプランニングアワード2023最優秀賞を受賞。

2024年第22回照明デザイン賞 最優秀賞受賞。

ミシュランガイド2025ホテルセレクションにて、1ミシュランキーとして2年連続掲載。

五島リトリート ray by 温故知新

＜施設概要＞

施設名 ：五島リトリート ray by 温故知新

所在地 ：〒853-0023 長崎県五島市上崎山町2877

電話番号 ：0959-78-5551（10:00～18:00）

開業日 ：2022年8月30日

部屋数 ：全26室

総支配人 ：高萩 健

アクセス ：福江空港から車で約10分、福江港から車で約15分

公式サイト：https://goto.by-onko-chishin.com/

Facebook ：https://www.facebook.com/okcs.gotoray/

X(Twitter) ：https://twitter.com/okcs_gotoray

Instagram ：https://www.instagram.com/okcs_gotoray/

■株式会社温故知新について

温故知新は、ホテルや旅館の運営、プロデュースを手がける企業です。

ミシュラン5つ星のスモールラグジュアリーホテルや老舗旅館をはじめ、スタジアム一体型ホテル、シャンパン・ホテル、美術館併設レストラン、道の駅のレストランなど、他に類を見ない個性的な施設を展開しており、今後も複数の新規開業を予定しています。

「地域の光の、小さな伝道者」という理念のもと、その地にしかない魅力を形にし、唯一無二の体験として国内外へ発信しています。

温故知新は、社会的背景により、旅の目的が心身の回復や内省を目的としたものへと変化するなか、あえて都市部から離れた地方や離島といった土地に拠点を置き、滞在そのものが目的となるリトリートという旅のスタイルをいち早く提案してきました。

今後も、既成概念にとらわれない発想で、「旅の目的地＝デスティネーションホテル」の可能性を広げて参ります。

＜会社概要＞

社名 ：株式会社温故知新

代表取締役：松山 知樹

本社所在地：東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年 ：2011年2月1日

資本金 ：3億2,500万円（2026年1月時点）

事業内容 ：ホテル・旅館の運営及びプロデュース

公式サイト：https://by-onko-chishin.com/

企業情報 ：https://by-onko-chishin.com/company

X(Twitter) ：https://twitter.com/okcs_official

Instagram ：https://www.instagram.com/okcs.official/