セルフ型オンラインアシスタントサービス「My Assistant」、無料トライアルキャンペーンを開始

株式会社キャスター

株式会社キャスター（本社：東京都千代田区、代表取締役 中川祥太、以下「キャスター」）が提供するオンラインアシスタントサービス「My Assistant（マイアシスタント）」は、2026年2月4日より無料トライアルキャンペーンを開始します。

My Assistantは、業種・規模を問わず、本業に集中したい一方で、日々の事務作業や調整業務など、自分でやらなくてもよいが後回しになりがちな業務を抱えている企業・個人事業主に利用されているオンラインアシスタントです。

本キャンペーンでは、日常業務の中から1タスクを切り出し、実際に依頼できる無料トライアルを通じて、オンラインアシスタントの使い勝手や業務の進み方を体験いただけます。

■ 無料トライアルキャンペーン概要

本トライアルでは、My Assistantの特徴である「専用ツールを使った業務進行」と「自動マッチングによるノンストップ対応」を実際の業務を通じて体験いただけます。

- 利用期間：10営業日- 利用可能時間：5時間- 対象：単発1タスク- 申込方法：下記お申し込みフォーム経由限定https://self-serve.my-assistant.jp/email-register- 初期費用：不要- 商談：不要

※本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

■ AIでは代替しきれない、5時間で依頼しやすいタスク例

生成AIの普及により業務の自動化は進んでいますが、実際の現場ではAIだけでは対応しきれず、人の手が必要な業務も多く残っています。

My Assistantは、そうした業務を「少しだけ頼みたい」場面で活用しやすいオンラインアシスタントサービスです。

【5時間で依頼しやすい単発タスク例】- 営業リストの作成- プレゼン・提案資料のたたき作成- データ入力・転記・ファイル整理- リサーチ業務

特にご依頼の多いリサーチについては、AIの普及により一般的な情報収集は減少する一方で、「調査対象が決まっており、各社公式サイトを確認する」といった業務では、人が対応することで正確性を担保できます。必要に応じて、電話での確認やファクトチェックにも対応可能です。

また、クライアントや社内独自のルール・フォーマットに沿った作業、経費精算・請求書整理などの事務業務も、AIだけでは止まりがちなタスクとして多く利用されています。

■ My Assistantとは

My Assistantは、「頼みたいのに、任せられない」「少しだけ頼みたい」

という課題に応える、オンラインアシスタントサービスです。

業務内容に応じて最適なアシスタントと自動でマッチングされ、チャットでのやり取りから納品までをノンストップで進行します。

月10時間・税込27,500円から、最短4営業日で利用を開始できます。必要なときに、必要な分だけ業務をご依頼いただけます。

サービスサイト：https://my-assistant.jp/(https://my-assistant.jp/)

■ My Assistantが選ばれている理由

My Assistantは、特定の担当者に依存しない「システム＋チーム体制」により、セルフ型でありながら、安心して業務を任せられる仕組みを提供しています。

進捗が一目で分かる、専用タスク管理ツール

独自の「Caster Web Tool」により、依頼中・進行中・完了の状況を視覚的に把握可能。チャット中心のやり取りで起こりがちな、依頼の埋もれや進捗不明を防ぎます。

24時間いつでも、気遣いなく依頼できる

担当者の稼働時間を気にすることなく、思いついたタイミングでタスクを登録できます。

セルフ型でも安心のサポート体制

無料トライアル期間中も導入サポートを無償で提供。初回のオンラインミーティングに加え、チャットフォローを行います。

利用者の声（一部抜粋）

「1人で人事業務を担うなか、煩雑なオペレーション業務を巻き取っていただき、コア業務に集中できています。」（人事担当者）

「本業と関係ない分野の作業ですが、避けて通れない納税に関する業務を任せられるのはありがたいです。年末にも関わらず、スムーズに対応いただき助かりました。」（個人事業主）

「顔が見えないやり取りに不安もありましたが、実際にお願いしてみるとスムーズで、期待通りの成果を出していただけて安心できました。」（代表者）

■ キャスターについて

キャスターは、ミッション「創り変える。働くの全てを。」のもと、AI×BPaaSで、企業の生産性向上と持続的成長を支援しています。2014年創業以来、全社フルリモートで運営し、オンラインアシスタント「CASTER BIZ」シリーズ（導入企業数No.1（※1））などの事業を通し、累計アカウント数6,000以上（※2）を支援してきました。私たちはAI時代に、新しい働き方を先導し、AIとヒトの協働で“働く世界”を創り変えていきます。

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社キャスター

上場市場 ：東京証券取引所グロース市場 証券コード 9331

代表者 ：代表取締役 中川 祥太

本社所在地 ：東京都千代田区大手町1-5-1

大手町ファーストスクエア ウエストタワー1・2F LIFORK大手町 R06

設立 ：2014年9月

事業内容 ：オンラインアシスタントをはじめとした人材事業運営

URL ：https://caster.co.jp(https://caster.co.jp)

※1:国内主要リモートアシスタントサービス・オンラインアシスタントサービス導入企業数比較による自社調べ（2025年4月）

※2:当社が運営する継続提供サービスにおいて、契約実績のあるアカウントの累計件数