ショーケース、SOC 2(R) Type 2報告書を取得

企業と顧客をつなぐDXクラウドサービスを展開する株式会社ショーケース（東京都港区、代表取締役社長：平野井順一、証券コード：3909、以下ショーケース）は、当社が提供する本人確認（tKYC）ツール「ProTech ID Checker」において、SOC 2 Type 2報告書を取得したことをお知らせします。これにより、当社サービスが厳格な管理体制のもと運用されていることが、第三者機関により確認されました。

SOC 2 Type 2とは

SOC 2 Type 2は、米国公認会計士協会（AICPA）が定めた審査基準に基づき、組織の情報セキュリティや可用性などに関する内部統制が、一定期間にわたって適切に設計・運用されているかを第三者機関が厳格に評価した報告書です。体制の整備状況のみを確認するType 1とは異なり、Type 2では実運用における継続的な有効性が求められます。そのため、単なる仕組みやルールの存在を示すだけでなく、実用面における有効性まで確認できる点が特徴です。

◆SOC2 Type2 保証報告書の概要

SOC 2の評価基準となるのが、米国公認会計士協会が定めるトラストサービス基準です。これは、「セキュリティ」「可用性」「処理の完全性」「機密性」「プライバシー」の5つのカテゴリーで構成され、サービス提供における内部統制の有効性を評価するための指標として広く活用されています。

SOC 2監査で必須とされるのは「セキュリティ」です。その他の4項目はサービスの特性やリスクに応じて任意で監査対象に追加されます。当社は、これら5つすべての基準に対応しており、セキュリティおよび内部統制の有効性が確認されています。国内においても、5つの基準すべてを取得している企業は限られており、当社のセキュリティ水準の高さを示すものと考えています。

SOC 2 Type 2取得の背景

近年、クラウドサービスの利用拡大に伴い、個人情報や機密情報を取り扱う事業者には、より高度で継続的な情報セキュリティ管理体制の構築が求められています。特に、官公庁や金融機関など個人情報の厳格な取り扱いを求められる組織や企業においては、制度への対応にとどまらず、日常的な運用レベルでセキュリティ統制の有効性が重視されています。当社はこうした要請に応えるべく、SOC 2に基づく内部統制の整備および第三者監査を実施し、この度のSOC 2 Type 2を取得しました。

今後の展望

当社は、今回のSOC 2 Type 2取得を契機に、情報セキュリティおよび内部統制のさらなる高度化に継続的に取り組んでまいります。今後も法令・ガイドラインへの対応にとどまらず、日々の運用において信頼性の高いサービス提供を実現することで、お客様の安心・安全な事業運営を支援してまいります。

トータル本人確認（tKYC）ツール「ProTech ID Checker」

トータル本人確認/tKYCツール「ProTech ID Checker」は、銀行・証券の口座開設や携帯電話契約、古物買取、各種サービスの会員登録など、幅広い場面で本人確認をオンライン完結できるサービスです。マイナンバーカードのICチップを活用した公的個人認証（JPKI方式）に加え、顔撮影（セルフィー認証）と本人確認書類の照合にも対応しており、スマートフォンやPCブラウザからスムーズに手続きを行うことができます。

AI判定・生体認証・OCR技術を組み合わせた高精度のチェックにより、申込完了率95％以上を実現。法令準拠の安全性と利便性が評価され、金融・古物商・士業・シェアリングサービスなど、累計350社以上（2026年1月時点）で活用されています。

