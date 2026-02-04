ウッディなニュアンスが漂うティーフレグランス「シヤージュ」が《パルファム ドゥ ラ バスティード》から登場

ブルーベル・ジャパン株式会社

シンプルでナチュラルな処方にこだわり、南仏の豊かな恵みを讃えたアイテムを展開するエシカルなフレグランスブランド《パルファム ドゥ ラ バスティード》。

2026年2月4日（水）―――ブランドの新たなシグネチャーとして「シヤージュ オードパルファム」が登場。ウッディなニュアンスが漂うベルガモットティーの香りが、肌に寄り添うように広がり、旅の記憶と静かな情景を呼び起こし、忘れがたい余韻を残します。20％という高濃度でありながら、控えめで上品なアロマティックな香りが、人を自然と引き寄せる親密さをもたらします。

■インスピレーション

「シヤージュ（SILLAGE）」とは、すれ違いざまに残る“香りの軌跡”のこと。

この香りは、ブランド創業者ウィリアム・ブエレの感性と人生を形づくった“原点”でもあり、愛してやまない二つの地―――陽光あふれるプロヴァンスと、10年を過ごした東南アジアへのオマージュとして生まれました。対照的な風景と文化が静かに重なり合い、ティー、シトラス、ウッディが溶け合う香りに独特の陰影をもたらし、柔らかな光のなかで立ち上がる記憶の断片を描き出します。

■フレグランス

「シヤージュ オードパルファム」は、カラブリア産ベルガモットの鮮やかな輝きと、クリーミーなサンダルウッドを中心としたウッディ ティーの香り。

トップではフレッシュなベルガモット、マンダリン、ルバーブが軽やかに広がり、ブラックペッパーがほのかなアクセントを添えます。ハートでは、ベルガモットティーアコードが東洋と西洋のティーセレモニー（お茶の儀式）を結びつけ、エアリーでモダンな印象に。ラストはクリーミーで温もりのあるサンダルウッドがこの香りの持続性を支えます。肌のように柔らかな質感のシダーウッドとムスク、静寂なインセンスが寄り添い、静かに溶け込むように包み込み、エレガントなシヤージュを描きます。

Top：ベルガモット、マンダリン、ルバーブ、ブラックペッパー

Heart：ベルガモットティーアコード、ネロリ、シナモンリーフ、ブラックカラント

Base：サンダルウッド、シダーウッド、ムスク、インセンス

香調：アロマティック ウッディ スモーキー

ブランド名：パルファム ドゥ ラ バスティード

製 品 名：シヤージュ オードパルファム

50mL 14,300円／ 100mL 19,470円（税込）

2026年2月4日（水）発売

