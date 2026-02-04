なだ万／ひなまつり弁当「ぼんぼり」3月1日（日）～3月3日（火）　期間限定販売

株式会社なだ万

株式会社なだ万（本社：東京都千代田区、社長：長尾 真司）は、3月1日（日）～3月3日（火）の期間限定でひなまつり弁当「ぼんぼり」を全国のショップ43店舗となだ万の通販サイト「お弁当配達」で販売します。華やかなちらし寿司をお詰めした、彩り豊かなお弁当です。

ひなまつり弁当「ぼんぼり」イメージ外装イメージ

■ひなまつりのお祝いや大切な思い出に、特別なごちそう弁当を。

女の子の健やかな成長と健康を願う「桃の節句」に合わせ、3月1日から3日間の期間限定で登場する特別なお弁当です。桃色の折箱に、お子様にも食べやすいよう、鶏竜田揚げや芋餅チーズ味噌田楽、春ならではの桜海老コロッケなどを盛り込みました。鮭柚香焼（サーモントラウト）や、なだ万ならではの出汁の風味豊かな煮物、デザートに2種のわらび餅もお入れして、幅広い世代にお楽しみいただけるお弁当に仕上げています。

菱餅をイメージした菱形の仕切りに詰めた華やかなちらし寿司や、春の食材を使用した彩り豊かなお料理が、特別な時間を華やかに演出します。ご家族やご友人とのお集まりに、自分へのご褒美にもおすすめです。

■商品概要

［商 品 名］ひなまつり弁当「ぼんぼり」

［販売価格］2,550円（税込2,754円）

［販 売 店］全国ショップ42店舗 及び

通販サイト「お弁当配達」（https://www.nadaman.co.jp/catering/）

［販売期間］2026年3月1日（日）～2026年3月3日（火）の3日間

［サ イ ズ］約14.3cm×約17.8cm×高さ 約5.5cm（フタ含）

［献立］

牛肉香味焼 鶏竜田揚げ ブロッコリー 赤パプリカ

桜海老コロッケ 芋餅チーズ味噌田楽 合鴨燻製 厚焼玉子 黒花豆

鶏こぼうつみれ 茄子オランダ煮 六方里芋 蒟蒻田舎煮 人参 さや隠元

里芋と鱈子のサラダ 蟹風味蒲鉾

ちらし寿司〔白胡麻入り寿司飯〕 鮭柚香焼（サーモントラウト）

桜海老 椎茸旨煮 酢蓮根 錦糸玉子 枝豆 大根甘酢漬

甘味 わらび餅（抹茶・黒糖）

※ 一部内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【なだ万について】

なだ万の歴史は、江戸時代の天保元年 1830年に初代・灘屋萬助が料亭「灘萬」の母体というべき料理屋を大阪で創業したことに始まります。

1919年（大正8年）、3代目の灘屋萬助がパリ講和会議に西園寺公望公の訪欧随行料理人として渡欧、1986年（昭和61年）には民間施設初となる東京サミット公式晩餐会が「なだ万本店 山茶花荘」で開催されました。2005年（平成17年）の愛知万博では日本料理の代表として出店しました。

天保から令和まで190余年に渡り、日本料理の伝統を守りながらも時代やお客様の嗜好に合わせて進化し、日本国内のみならず、世界各国の方々に日本料理を届けてきたことから、現在も日本料理店の老舗として多くのお客様にご愛顧いただいています。

なだ万は、現在3カ国30店舗のレストランと、弁当・惣菜の販売をするショップ43店舗を展開するほか、通販サイト「お弁当配達」を運営しています。