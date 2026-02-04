きなこの悩み、さようなら。きなこが散らない待望の“お手軽わらびもち”！『もっちりぷるんわらびもち きなこ』　2月16日（月） より発売

井村屋グループ株式会社

井村屋株式会社（本社：三重県津市高茶屋七丁目1番1号、社長：岩本 康）は、特許技術「ギュッと押すだけパッケージ」を採用した人気の和菓子「もっちりぷるんわらびもち」シリーズから、新フレーバーとして『もっちりぷるんわらびもち きなこ』を、2026年2月16日（月）より発売します。

わらびもちと相性抜群、だけど飛び散りやすい「きなこ」。こぼさず手軽に楽しむ新提案

「もっちりぷるんわらびもち」シリーズ（2020年より展開）は、片手で手軽にわらびもちを楽しめるスティックタイプの和菓子シリーズです。「もっちりぷるん」とした食感や風味豊かな味わいに加え、小容量・個包装による利便性、井村屋独自の「ギュッと押すだけパッケージ」による開封性などを評価いただき、さまざまな食シーンでご好評をいただいています。

このたびシリーズの新フレーバーとして、わらびもちの定番トッピングであるきなこを練り込んだ『もっちりぷるんわらびもち きなこ』を発売します。

わらびもちによく合う香ばしい京きなこを採用し、豊かな風味はそのままに、「きなこがこぼれやすい」「お皿やスプーンが必要」といった“プチ不便”を解消。

ありそうでなかった、片手で完結するきなこわらびもちに仕上げました。

【ギュッと押すだけパッケージ(特許第6114206号)】

井村屋独自のスティック状の包装形態です。封を切る必要がなく、パッケージ中央部を押し中身をギュッと絞り出すことで簡単に食べられます。開封性の高さや切り離したゴミが出ない利便性、手が汚れにくいという衛生面に優れています。

『もっちりぷるんわらびもち きなこ』商品特長

１. 厳選素材と少量炊き製法で、きなこの香りが豊かに広がる

ぷるんとしたみずみずしさともっちり食感が魅力のわらびもちに、こだわりのきなこを練り込みました。しっかり焙煎された大豆の香り豊かな京きなこを使用し、素材の風味を最大限活かすために少量ずつ炊き上げることで、きなこの香ばしさとコクのある風味をお楽しみいただけます。また、隠し味として藻塩を配合することで、きなこの風味をより一層引き立て、まとまりのある味わいに仕上げています。

暑い日にはしっかり冷やして、つるんとした心地よいのどごしをお楽しみください。

２. いつでもどこでも手軽に「ぱくっ」！さまざまな食シーンできなこが楽しめる利便性

本商品には、押し出すだけで開封して食べられる特許技術「ギュッと押すだけパッケージ」を採用しています。1本14gの食べきりサイズが7本入りで、お客さまそれぞれのニーズに合わせて多様な場面に寄り添うことができます。

きなこはわらびもちと好相性でありながら飛び散りやすく、喫食時は工夫や注意が必要となるトッピング。お皿・スプーンいらずで、粉がこぼれる心配もなく食べられる形態とすることで、きなこわらびもちを手軽に楽しめるシーンが広がりました。おうちでのひと息、仕事の合間、お子さまのおやつ、外出時やお弁当のデザートなど、さまざまな場面でご活用いただけます。

３. シリーズ品と組み合わせれば「黒蜜きなこ」のわらびもちに！

シリーズ既存品の人気商品『もっちりぷるんわらびもち 黒糖』と本品を組み合わせ、「黒蜜きなこ」のわらびもちを楽しむのもおすすめの食べ方です。

『もっちりぷるんわらびもち きなこ』商品情報

「ギュッと押すだけパッケージ」商品ラインアップ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38645/table/294_1_77a7e4dfe069873b96538d63bc158627.jpg?v=202602040251 ]「もっちりぷるんわらびもち」シリーズ

素材を活かした味わいと「もっちりぷるん」とした食感を楽しめるわらびもちです。

「片手で食べられる小さなようかん」シリーズ

豊かな風味を楽しめる、本格的なひと口サイズのようかんです。

「ワンプッシュゼリー塩ぷる」シリーズ

クエン酸と塩分を補給できる、汗をかく日におすすめのゼリーです。※季節限定販売

「スポーツようかん」シリーズ

スポーツシーンに必要な糖質や塩分を配合したようかんです。

●「もっちりぷるんわらびもち」シリーズ https://www.imuraya.co.jp/goods/yokan/warabi/

●「片手で食べられる小さなようかん」シリーズ https://www.imuraya.co.jp/goods/yokan/c-nogt

●「スポーツようかん」シリーズ https://www.imuraya.co.jp/goods/yokan/c-sports/

キャラクター「ぎゅっとわらびー」

パッケージに登場するキャラクター「ぎゅっとわらびー」は、「もっちりぷるんわらびもち」シリーズのオリジナルキャラクターです。

“わらびもち”にちなんで、オーストラリアに生息するクオッカワラビーをモデルにしています。クオッカワラビーは口角が上がっている顔つきが常に笑っているように見えるとして、「世界一幸せな動物」として親しまれています。もっちりぷるんわらびもちを食べた方に幸せが訪れますようにという思いを込めて、本キャラクターが誕生しました。

丸っこいほっぺはやわらかく、まるでわらびもち。