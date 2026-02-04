【ホテル日航大阪】「あったか点心ランチ」を中国料理「桃李」にて2月限定で提供

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

大阪 心斎橋のホテル日航大阪（大阪市中央区西心斎橋1-3-3、代表取締役社長・総支配人：呉服 弘晶）は、2026年2月4日（水）から2月28日（土）までの期間限定で、中国料理「桃李」（3階）にて、「あったか点心ランチ」（お一人様3,900円、サービス料・消費税込）を提供いたします。

「あったか点心ランチ」

暦の上では春を迎えたものの、まだまだ冷え込みの厳しい日が続く2月。寒さの残るこの季節に合わせ、6種の点心を中心に、身体をやさしく温めるランチをご用意しました。

前菜には、真鯛のお刺身をサラダ仕立てでご提供。本日のスープ、香ばしく揚げた春巻きに続き、小籠包や海老入り蒸し餃子など蒸したての点心6種類をご堪能いただけます。さらに、辛味と酸味を効かせた酸辣湯麺やデザートまで揃えた、食べ応えたっぷりで満足感のある内容です。

寒さで外出の機会が控えがちな方も、冬ならではの味わいを気軽にご利用いただきたいと考えております。

【「あったか点心ランチ」 提供概要】

公式サイト：https://www.hno.co.jp/restaurant/lunch-dim-sum.html

提供期間：2026年2月4日（水）～2月28日（土）

提供時間：11：30 ～ 14：30

提供店舗：ホテル日航大阪 中国料理「桃李」（3階）

料金：お一人様3,900円（消費税・サービス料込）

メニュー：

- 真鯛のお刺身サラダ仕立て- 本日のスープ- 春巻- いろいろ点心6種盛り合わせ叉焼包（チャーシュー入りふわふわ生地の肉まん）焼売（豚肉とたまねぎの旨味がたっぷりのシュウマイ）蝦餃（海老入り蒸し餃子）糯米牛肉丸（もち米をまぶした牛肉あんのシュウマイ）小龍飽（熱々のスープを閉じ込めた旨味あふれる人気の点心）翡翠韮餃子（鮮やかな翡翠色の皮で包んだ海老入りニラ餃子）- 酸辣湯麺- 本日のデザート

お問い合わせ：レストラン総合案内 直通TEL.06-6244-1140（10：00～18：00）

※本メニューは前日までのWEB予約限定で承ります。

WEB予約 :https://www.hno.co.jp/restaurant/lunch-dim-sum.html

ホテル日航大阪について

大阪のシンボルストリート 御堂筋に面し、Osaka Metro心斎橋駅直結という抜群のアクセスを活かし、観光、ビジネスの拠点として、開業から40年余り多くのお客様をお迎えしてまいりました。

永きにわたり培ったおもてなしの心で、ご宿泊、お食事、ご宴席、ご婚礼などさまざまなシーンでお客様の笑顔のひとときをお手伝いします。



＜施設概要＞

開 業 ：1982 年（昭和57 年）9 月4 日

所在地：542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-3-3

アクセス：大阪メトロ御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋駅」8号出口直結

施設紹介：地上32階、地下4 階。客室数605 室、料飲施設8 店舗、大小15 の宴会場、チャペル、エステティックサロンなどを備える総合施設。テイクアウト、およびオンラインショップでの商品販売も行う。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアライアンスホテル。

ホテル日航大阪公式サイト https://www.hno.co.jp