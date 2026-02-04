結婚式場探しも「スカウト」される時代へ。ブライダル業界のDXを推進する逆求人型マッチングプラットフォーム『NAcode（ナコード）』提供開始

ファイブイノベーション株式会社

ブライダル業界のウエディング事業・ICTソリューションを手掛けるファイブイノベーション株式会社は、新郎新婦が登録した条件に対し、式場側から直接オファーが届くマッチングシステム『NAcode（ナコード）』を2月4日（水）にリリースいたしました（URL：https://nacode-app.com/pre/）。

従来の検索型メディアを補完する“提案型”のプラットフォームとして、仕事探しのように自分に合った場所からスカウトが届く体験を提供。情報過多による「検索疲れ」を抱える多忙なカップルの負担を軽減し、ブライダル業界全体の活性化と新たなDXを推進します。

■ 開発の背景：情報過多による「式場探し迷子」を救いたい

現在、結婚を控えるカップルの多くが共働きであり、SNSや情報誌に溢れる膨大な情報の中から自分たちに合う1軒を自力で絞り込むプロセスは、大きな負担となっています。

●「検索疲れ」による離脱の防止： 比較検討のストレスから、結婚式そのものを諦めてしまう「式場探し迷子」が増えています。こうした層に対し、式場側から歩み寄る「スカウト型」の仕組みを導入することで、もう一度前向きに結婚式を考えるきっかけを創出します。

● 価値観の多様化への対応： 既存のメディアでは自分たちに合うスタイルが見つけにくいと感じている30代以上の層や、効率を重視する共働き世代に対し、実利的な選択肢を提示します。

● 業界の持続可能な発展（共生）： 既存の大手メディアを否定するのではなく、新たな客層へアプローチするための「別の選択肢（チャネル）」として共存し、一組でも多くのマッチングを生み出すことを目指します。

■ なぜ、第一弾が「神奈川」なのか？

通常、新サービスの展開は市場規模の大きい東京から始まることが多いですが、NAcodeはあえて「神奈川」を最初の拠点に選びました。 神奈川は横浜・湘南・鎌倉といった魅力的なエリアが点在し、ホテルのほかゲストハウスや専門式場、レストランなど式場の種類が非常に豊富な「ブライダル激戦区」です。その多様さゆえに、プロですら全容を把握するのが困難と言われるほど情報が溢れており、新郎新婦にとって「本当に自分たちに合う1軒」を見つけ出すのが非常に難しいエリアでもあります。 この情報の波に埋もれてしまう「式場探し迷子」を救うべく、神奈川から挑戦をスタートします。

■ 『NAcode（ナコード）』が提供する3つの価値

（１）「探す手間」を解消：待っているだけで式場からスカウトが届く

予算、エリア、人数、希望の雰囲気などを登録するだけで、条件に合った式場から専用プランの「オファー」が届きます。自ら検索・比較し続ける手間を省き、選ばれる喜びとともに効率的な情報収集が可能です。

（２）「営業の不安」を解消：匿名メッセージで本音の事前相談

見学予約の前に、システム内のメッセージ機能を通じて匿名で相談が可能です。「名前を出すと営業電話がかかってきそう」という不安を解消し、お互いの隙間時間を使って予算やこだわりを本音で確認。納得した上で見学へ進めます。 ※回答は式場営業時間内に順次行われます。

（３）「自分のペース」で、幸せを感じる準備時間を

式場探しを「疲弊する作業」から「ワクワクする体験」へ。自分の希望を正しく評価してくれる式場と出会うことで、結婚の幸せを実感できる本来の準備時間を創出します。

■ 式場側のメリット：新たな客層へのアプローチと出会いの最大化

NAcodeは、これまでの検索型メディアを補完する「第2のチャネル」として、式場経営に新たな可能性をもたらします。

● 大手式場にとって：既存メディアでは出会えなかった層への新ルート

「自分たちで比較検討して動くのが苦手」という、従来の広告だけではアプローチしきれなかった潜在層へ直接アプローチすることが可能です。

● 中小規模・レストラン式場にとって：広告予算に左右されない「認知の場」

掲載料の多寡で露出が決まる構造に頼らず、式場の持つ「個性」や「提案」を求めているカップルとダイレクトに繋がることができます。

● 成約精度の向上

事前にメッセージで相互理解を深めてから見学へ誘導できるため、ミスマッチが減り、効率的な運営を実現します。

■ ブライダル業界における「NAcode（ナコード）」の役割

１．媒体の多様化と情報の埋没を解消する、新しい集客ルートの確立

情報収集元が分散し、媒体ごとの広告コストが増大するなか、既存メディアを補完する「第2のチャネル」を創出します。結婚式の形態が多様化し、従来の検索型では属性に合ったプランが見つかりにくくなっている現状に対し、おふたりの希望へ式場が直接アプローチする仕組みを導入。広告の露出量に左右されず、式場の持つ強みとニーズをフラットに繋ぎ、効率的かつ本質的なマッチングを実現します。

２．相互理解を前提とした「高付加価値な見学体験」へのアップデート

見学前の事前メッセージ共有により、初対面を「情報収集」の段階から「具体的提案」の段階へと引き上げます。式場にとっては成約精度の向上、新郎新婦にとっては安心感の醸成と納得感の最大化。見学という限られた時間を、より創造的で有意義なコミュニケーションの場へと進化させる役割を担います。

３．「探す負担」を「肯定される体験」へ変える市場の再活性化

情報過多による検討疲れや、受け身になりがちな式場探しのプロセスを、自分の想いが式場から歓迎される「ポジティブな成功体験」へと塗り替えます。新郎新婦が主体性を持ち、式場と対等なパートナーシップを築ける環境を整えることで、結婚準備そのものの幸福度を高め、ブライダル市場の持続的な発展を目指します。

式場探しというプロセスそのものが、自分たちが大切にしたいことを見つめ直し、おふたりの絆を深める豊かな時間となるように。私たちはブライダル業界の皆様と共に、新しい可能性を広げてまいります。

■ ファイブイノベーション株式会社について

当社はこれまで、ウエディング事業・ICTソリューション事業を通じて、多くのブライダル施設の感動演出を支えてまいりました。そのノウハウを活かし、今後はシステム面からも業界のDXを牽引します。NAcodeを通じて、誰もが自分らしい等身大の結婚式を、納得感のある形で実現できる未来を創造してまいります。

■「ナコード（NAcode）」サービス概要：

● 名称：ナコード（NAcode）

● サービス開始日：2026年2月4日

● 利用料金：無料

● URL：https://nacode-app.com/pre/

【会社概要】

● 社名：ファイブイノベーション株式会社 東京オフィス

● 所在地：東京都中央区東日本橋3-12-11 リブラ東日本橋VI 5F

● 事業内容：ウエディング事業・ICTソリューション事業、ブライダルプラットフォーム運営

● URL：https://fiveinnovation.jp/