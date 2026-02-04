KPMGコンサルティング、B.LEAGUE「神戸ストークス」の冠試合を3年連続で開催

KPMGコンサルティング株式会社

KPMGコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：関 穣、田口 篤、知野 雅彦、以下、KPMGコンサルティング）は、2026年2月28日（土）および3月1日（日）に開催される、B.LEAGUE所属のバスケットボールチーム「神戸ストークス」（本拠地：兵庫県神戸市、代表取締役社長：渋谷 順）のホームゲーム「2025-26 SEASON りそなグループ B.LEAGUE B2リーグ戦 神戸ストークス vs. 横浜エクセレンス」に冠協賛します。

KPMGコンサルティングは、B.LEAGUE 2022-23シーズンから神戸ストークスとパートナーシップ契約を締結し、今期で4年目となります。2024-25シーズンからはサステナビリティパートナーとして、神戸ストークスとともに社会課題解決に向けた取組みを推進しています。2024年には「GLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）」を基点とした、民間協業による未来づくりを目指す「TOTTEI ALL GREEN ACTION」に参画するほか、2025年からは、地域社会が抱える課題をパートナー企業・ファン・地域の皆さまと一緒に考え行動に移すことを目指した「社会連携セミナー ～5つの視点から変える、私たちの未来～」を継続的に開催するなど、持続可能な神戸の未来づくりに向けた活動に取り組んでいます。

3回目の開催となる本冠試合では、「こども応援・社会連携アクション」をテーマに、3つの取組みを実施します。来場者参加イベントとして、読み終わった本の回収をするブックドライブを神戸ストークスと共同で実施するほか、社会連携活動テーマと神戸ストークスのマスコットキャラクター「ストーキー」がデザインされたオリジナルのプリントシールを作成できるコーナーを設置します。また、小児がんなどで療育が必要とする子どもたちに、地域の団体を通じて観戦チケットを寄附します。

KPMGコンサルティングは、「Our Impact Plan(https://kpmg.com/jp/ja/about/our-impact-plan.html)」に基づき、今後もさまざまな社会貢献プログラムを企画・実施し、コンサルティングサービスの提供とともに、社員一人ひとりのシチズンシップ活動の実践を両輪で進めていきます。

【開催概要】

【本冠試合で実施する取組み】

- 『ブックドライブ』（読み終わった本の回収）の実施（設置時間：開場～ハーフタイム終了まで）地域の皆さまにも気軽にご参加いただけるサステナビリティ活動として、読み終わった本の寄附を募るブックドライブコーナーを設置します。回収した本は地域の障がい者就労施設でリサイクル・販売され、同施設の支援活動に役立てられます。本を寄附いただいた方には、間伐材で製作した限定のオリジナルしおりをプレゼントします。 ※しおりのプレゼントはなくなり次第終了- 『未来をよくするアクション宣言』プリントシールコーナーの設置（設置時間：開場～ハーフタイム終了まで）防災・ダイバーシティ・医療・環境・子どもの未来といった、神戸ストークスが取り組む社会連携活動テーマと、神戸ストークスのマスコットキャラクター「ストーキー」をデザインしたオリジナルのプリントシールを作成できる体験コーナーを設置します。子どもをはじめ参加者が楽しみながら、地域のサステナビリティを考えるきっかけを提供します。なお、プリントシールにあるQRコードを読み取ることで、アクションの輪をオンラインにも広げることもできます。※シールがなくなり次第終了- 子ども支援を行う団体への観戦招待2月15日が「国際小児がんデー」であることから、今回は病児支援や小児がん支援、療育が必要な子どもたちをサポートする地域の団体を通じて、子どもたちへ観戦チケットを寄贈します。試合当日は、コート上での集合写真撮影など招待した子どもたちの思い出に残るような特別な企画を予定しています。

KPMGコンサルティングについて

KPMGコンサルティングは、KPMGインターナショナルのメンバーファームとして、ビジネストランスフォーメーション（事業変革）、テクノロジートランスフォーメーション、リスク＆コンプライアンスの3分野から企業を支援するコンサルティングファームです。戦略策定、組織・人事マネジメント、デジタルトランスフォーメーション、ガバナンス、リスクマネジメントなどの専門知識と豊富な経験を持つコンサルタントが在籍し、金融、保険、製造、自動車、製薬・ヘルスケア、エネルギー、情報通信・メディア、サービス、パブリックセクターなどのインダストリーに対し、幅広いコンサルティングサービスを提供しています。