Twilio Japan合同会社

40か国以上で多言語対応し、カスタマーサービスなどの実世界のタスクを自動化

パロアルト、2026年2月3日 - リアルタイムかつパーソナライズされた顧客体験を提供するカスタマーエンゲージメントプラットフォーム、Twilio(https://www.twilio.com/ja-jp/company)（トゥイリオ）は本日、10億人以上の世界のナレッジワーカー向けにオールインワンAIワークスペースを提供するGensparkの「Call for Me」におけるAIエージェントを、Twilio Programmable Voiceによって支えていることを発表しました。Gensparkは、Twilioが提供する世界規模の音声通話ネットワークを活用し、電話対応業務をAIが代行する仕組みを実現しています。言語の壁を越えた対応や待ち時間の短縮を可能にし、ユーザーの意図を大規模に実行へと移すことを可能にします。「Call for Me」は、日常の個人的な用事から、カスタマーサービス対応のようなビジネス上重要な業務まで、電話によるタスクをエンドツーエンドで完了します。

テキストからアクションへ：AIが電話発信を代行

従来のテキスト生成のみに特化したAIプラットフォームとは異なり、GensparkはAIが業務を代行できるよう設計されています。同社の「Call for Me」に搭載されたAIエージェントは、ユーザーに代わって電話を発信し、企業や個人と直接コミュニケーションを取ります。通話内容は要約を整理したうえでユーザーに共有され、日常的なタスクに伴う電話対応の手間を解消します。

Twilio Programmable Voiceは、「Call for Me」内で起動するエージェントが多言語での通話を行い、予約の手配・管理、情報収集、カスタマーサポート対応などの複雑なワークフローを国際的に展開して実行できる、リアルタイムかつ信頼性の高いコミュニケーション基盤を提供します。ユーザーが自分の意図を伝えるだけで、AIエージェントが電話でのやり取りを一貫して代行します。

Genspark「Call for me」のリード・エンジニアであるグルッグ・サン（Greg Sun）は次のように述べています。

「今なお多くの業務が電話対応に依存しているので、コミュニケーションがボトルネックにならないことが重要です。Twilio Programmable Voiceは、こうした通話を信頼性高く、かつスケーラブルに実現するための世界規模の音声通話接続を提供してくれます。これまで手作業で断片的だった、あるいは面倒で避けられてきたタスクをより迅速に進められる手段を提供します。たとえば、東京のレストランへの電話、ベルリンのベンダーへのフォローアップ、ニューヨークでの予約状況の確認などです。」

世界規模の展開と各地域での高い信頼性を両立

Gensparkは、2025年4月に「Super Agent」を発売して以降、ユーザー数が急速に増加しました。それに伴い、40カ国以上で通話機能を提供するにあたり、各国の規制やコンプライアンス要件に加え、地域ごとに異なる通話品質の水準を満たすことが課題となっていました。



Twilioのグローバル音声ネットワークとProgrammable APIを活用することで、GensparkのAIエージェントは、地域を問わず一秒未満のレイテンシーと安定した通話品質での発信を実現し、通話成功率94.3％、稼働率99.97％を達成しています。また、グローバルな電話サービスを、コンプライアンスに対応した単一のコミュニケーションプラットフォームへ統合することで、運用負荷を軽減しました。これにより、エンジニアはキャリア連携や地域ごとの規制対応に追われることなく、新たなAI機能の開発に注力できるようになりました。

Twilio 副社長であるロバート・ウールフリー（Robert Woolfrey）は次のように述べています。

「電話は今なお、企業が迅速に連絡を取るための最も有効で信頼性の高い手段です。AIによる通話はその体験をよりスムーズにし、人々が「問い合わせ」から「解決」へ、より速く、より安心して進められるようにします。私たちは、Gensparkが次世代のインテリジェントな音声体験を実現し、国や言語、日常的なユースケースにわたって展開を広げていく取り組みを支援できることを大変うれしく思います。」

実績ある導入と今後のイノベーション

Twilio Programmable Voiceの統合以来、Gensparkは「Call for Me」の利用が順調に拡大しており、世界全体でユニークユーザー数は18万人に達しています。また、1日あたり最大800件の発信通話が行われています。全通話の23％でリアルタイムの言語翻訳が活用されており、国境を越えたコミュニケーションの可能性を示しています。

Twilioのリアルタイム音声プラットフォームを基盤として、Gensparkは企業向けの新たな機能開発を進めています。これにより、音声ベースのワークフローや顧客対応の自動化を、より幅広く展開できるようになります。今後は、企業が顧客対応、営業フォロー、業務ワークフローなどにおいて、AI通話を大規模に活用できる機能の提供を予定しています。

Gensparkの「Call for Me」に搭載されているAIエージェントや、Twilio Programmable Voiceが世界中でAI通話を支える仕組みに関する詳細情報は、genspark.ai(https://www.genspark.ai/) および twilio.com(https://www.twilio.com/ja-jp) をご覧ください。加えて、Genspark は SendGrid を活用して、ユーザーのエンゲージメントを高めるメールキャンペーンやニュースレターを配信しています。また、Twilio Verify を利用して、紹介キャンペーンからの新規ユーザーを安全にオンボーディングし、不正利用を最小限に抑えています。

【Gensparkについて】

Gensparkは米カリフォルニア州パロアルトに拠点を置くテクノロジー企業で、10億人以上の世界のナレッジワーカー向けに「エージェント型AI」を開発しています。Microsoft、Google、Meta、YouTube、Pinterestの出身者によって設立されたGensparkは、AIエージェントを活用してビジネス上の意図を完成品へと変換します。具体的には、取締役会用プレゼンテーション、詳細な財務モデル、ビジネス向け文書、フルスタックWebアプリ、モバイルアプリ、さらにはビデオゲームまでを対象としています。Gensparkは、単に実行するだけでなく、意思決定するナレッジワーカーのために設計されています。詳細はgenspark.ai(https://www.genspark.ai/) をご覧ください。

【Twilioについて】

Twilioは、全世界180カ国以上で何百万もの開発者や何十万もの企業にサービスを提供し、顧客の魅力的なデジタル体験を生み出しています。Twilio が提供する顧客エンゲージメントプラットフォーム（CEP）は、今日の多くの主要企業から信頼され、世界中の顧客と直接パーソナライズされた関係を築く基盤となっています。当社はカスタマージャーニーのあらゆる段階で、企業がコミュニケーションやデータを活用して自動化やセキュリティを組み込めるよう、販売からマーケティング、成長戦略、顧客サービスに至るまで、柔軟かつプログラム可能な手法でさまざまなエンゲージメントのユースケースの実現をサポートしています。Twilio（NYSE:TWLO）に関する詳細については、https://www.twilio.com/ja-jp/company をご覧ください。