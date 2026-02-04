「現金で買える人ほど、リースを選べる時代へ」ジョイカル、現金一括×カーリースの新サービス「イッカーズ」開始

株式会社ジョイカルジャパン

「希望のハンドルを、すべての手に。」

人や地域の次の一歩を支える株式会社ジョイカルジャパン（本社：東京都千代田区／代表取締役社長 CEO 早川 由紀夫、以下：ジョイカル）は、3年カーリース「NORIDOKI（ノリドキ）」の全車種を対象に、現金一括・カード一括で利用できる新サービス「イッカーズ」を2026年2月4日（水）より提供開始いたします。

「一括で買いたい」という価値観を大切にしながら、支払い総額を抑え、家計管理のしやすさを両立する現金購入者層に向けた、新しいカーライフの選択肢です。

https://joycal.jp/1cars/

■背景

近年、自動車の購入方法は大きく変化しています。

2014年以降、現金一括購入の割合は減少し、残価設定型クレジットやカーリースの利用が急増しています。

一方で、自動車購入者全体の約60％（※1）はいまなお「ローンを組まず、現金で購入したい」と考えているのも事実です。

しかし実際には、新車を一括購入できるだけの貯蓄を切り崩せる世帯は限られており、税金・保険・車検など、想定外の維持費が負担になるケースも少なくありません。

特に地方では、レンタカーやカーシェアといった選択肢が十分に行き届かず、日常の移動手段としてクルマが欠かせない状況が続いています。

こうした背景を受け、ジョイカルが新たに開発したのが「イッカーズ」です。

イッカーズは、3年カーリース「NORIDOKI」の仕組みをそのままに、支払い方法を「月額」ではなく「一括」に再設計したサービスです。リース料金を契約時に一括でお支払いいただくため、月々払いと比べて支払い総額（※2）を抑えられます。

クルマはリースとして利用しながら、支払いは現金またはクレジットカードで一括精算。

「一括で買いたい」という意識を尊重しつつ、車両本体価格に加え、自動車税・自賠責保険・車検基本費用などの維持費も含まれた定額プランのため、契約期間中における追加出費を抑えられます。

※1｜当社リリースより：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000115844.html

※2｜支払総額比較 例 トヨタ ハリアー G の場合

（イッカーズ） 支払総額 1,665,000円（税込） ※内訳｜支払1回

（NORIDOKI） 支払総額 1,702,800円（税込） ※内訳｜月額 47,300円（税込）×36回

■サービス概要

- サービス名 ：イッカーズ（1CARS）- 提供開始日 ：2026年2月4日水曜日- 対象車種 ：NORIDOKI 全車種- 支払い方法 ：現金一括／クレジットカード一括- 契約方式 ：ファイナンスリース／クローズエンド方式※契約満了時は車両をご返却いただくため、残価精算は不要です。- 提供チャネル：全国加盟店／本部公式サイト（オンライン申込対応）

https://joycal.jp/1cars/

■当社の思い

現金でクルマを購入できる方ほど、

そのお金をすべて「モノ」に変えてしまう必要はないと、私たちは考えています。

クルマは定額で賢く使い、

余剰資金は投資や、人生を豊かにする別の価値へ。

『イッカーズ』は、現金一括購入者の価値観を、未来側にアップデートするためのサービスです。

この選択肢が当たり前になることで、

カーライフの自由度は、もっと高まると信じています。

■会社概要

ジョイカルは、2005年の創業以来、日本全国の自動車整備工場と協業しながら、クルマを通じて人や地域の暮らしを支えてきました。

「希望のハンドルを、すべての手に。」というミッションのもと、誰もが自分らしい未来を選び取れる社会の実現を目指しています。

スローガンは「誰もが車を□□□□□。その空白は、あなたの未来。」

クルマを軸に、次の一歩を後押しする選択肢を提供し続けています。

商号： 株式会社ジョイカルジャパン

代表者： 代表取締役社長 CEO早川 由紀夫（はやかわ ゆきお）

所在地： 東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント18F

URL： 【企業サイト】https://joycal.co.jp/ 【サービスサイト】https://joycal.jp/