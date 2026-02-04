丸山製麺、大田区長より最優秀賞を授与！「第37回大田区中小企業新製品・新技術コンクール」表彰式に参列いたしました

株式会社丸山製麺

昭和33年創業の業務用麺類製造業を行う株式会社丸山製麺（本社：東京都大田区、代表取締役：丸山和浩、https://maru-men.co.jp/）は、東京都大田区及び大田区産業振興協会が主催する「第37回大田区中小企業新製品・新技術コンクール」において、弊社商品『らーめん缶「醤油らーめん」』および『らーめん缶「ピリ辛味噌らーめん」』が最優秀賞を受賞いたしました。食品ジャンルからの最優秀賞受賞は、本コンクール史上初の快挙となります。

「業界初の小麦麺を使用したラーメン缶詰」である点や、「常温で長期間保存可能」という独自性が高く評価されました。

2026年1月30日、羽田イノベーションシティ内の産業交流空間「PiOPARK」にて表彰式が執り行われ、鈴木晶雅大田区長より表彰状と盾を授与されました。

受賞製品「らーめん缶」の主な特徴と独自性

今回の受賞は、従来のこんにゃく麺が主流だったラーメン缶詰の常識を覆し、製麺所ならではの技術で本格的な小麦麺の採用を実現した点、およびその長期常温保存性が評価されたものです。

１. 業界初、製麺所の本格小麦麺を使用



独自の製法により、スープに浸っていても伸びにくい本格的な小麦麺を採用。非常時やアウトドアでも、いつでもどこでも本格的なラーメンをお楽しみいただけます。

２. 常温で3年間保存可能・即食性



常温で3年間保存できるため、災害時の備蓄食や、小腹が空いた時のおやつ・夜食としても最適です。調理不要でそのまま実食可能（湯煎するとより美味しくお召し上がりいただけます）。

３. 飲料自販機での展開が可能



飲料自販機に納入可能な缶サイズで開発されており、全国の自販機を活用した新しい販路展開を可能にしました。

受賞商品概要

商品名：らーめん缶「醤油らーめん」

価格：オープン価格

内容物：麺、醤油スープ、具材（ネギ・メンマ・チャーシュー）

調理方法：調理不要、湯煎可能

商品名：らーめん缶「ピリ辛味噌らーめん」

価格：オープン価格

内容物：麺、ピリ辛味噌スープ、具材（コーン・メンマ・ネギ）

調理方法：調理不要、湯煎・冷蔵可能

特徴：味噌のコクとスパイシーな味わいが特徴。動物性原料不使用でヴィーガン対応。冷やしても脂が浮かばないため、冷やしラーメンとしてもおすすめ。

缶詰業界参入の経緯と今後の展開

丸山製麺は、冷凍ラーメン自販機「ヌードルツアーズ」などで無人・省人化ニーズに対応してまいりました。その中で、冷凍食品よりも省スペース・低額で導入でき、長期保存可能な常温商品のニーズ拡大に着目し、この度、株式会社三星と共同開発した「らーめん缶」で缶詰業界に参入いたしました。

【コラボパートナー募集】

ラベルデザイン変更で手軽にコラボ缶が作成可能です。長期賞味期限・ユニークなプロダクトとして、ポップアップショップ等の販売商品、アニメ・ゲーム・Youtuber・俳優・タレントなどの新規グッズ・プロモーションにご活用いただけます。自販機のみの小規模なコラボ展開も対応可能です。

【ラーメン缶・お問い合わせ先】

https://noodle-tours.com/contact(https://noodle-tours.com/contact)

もしくは

noodle_tours@maru-men.co.jp

株式会社丸山製麺について

1958年創業の製麺所。厳選された原料と徹底した衛生管理のもと、食品関連事業者向けにオーダーメイドで多品種（中華麺・蒸し麺・そば・うどんなど）の麺を製造しています。老舗企業でありながら、IT・冷凍を活用した販路拡大戦略にも注力し、「食×IT」をテーマにした新規事業開発にも挑戦し続けるリーディングカンパニーを目指します。

会社概要

URL ： https://maru-men.co.jp/

所在地 ： 本社 東京都大田区上池台5-20-13

代表者 ： 代表取締役 丸山 和浩（まるやま・かずひろ）

設立 ： 1987年5月(創業1958年11月)

従業員数： 50人（2025年6月末 グループ含む）

事業内容 ： 業務用麺類製造 および 麺類に関する食材等の販売

新規事業「ヌードルツアーズ」の運営

ご参照リンク

「第37回大田区中小企業新製品・新技術コンクール」入賞企業の決定について | 公益財団法人大田区産業振興協会

https://www.pio-ota.jp/news/information/%E3%80%8C%E7%AC%AC37%E5%9B%9E%E5%A4%A7%E7%94%B0%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E6%96%B0%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%B0%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB/(https://www.pio-ota.jp/news/information/%E3%80%8C%E7%AC%AC37%E5%9B%9E%E5%A4%A7%E7%94%B0%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E6%96%B0%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%B0%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB/)