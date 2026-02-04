【上品でフェミニンなオフィススタイルを提案する“アストリアオディール”】2月4日（水）より幅広いスタイリングに活躍するボウタイブラウスを期間限定OFFでご提供

株式会社アストリア

通勤・お出かけにぴったりな、上品でフェミニンなアイテムを提案する株式会社アストリア（本社：東京都文京区、代表取締役：安藤康成）は、2月4日（水）より2月17日（火）までの期間限定で幅広いスタイリングに活躍するボウタイブラウスを500円OFFの特別価格でご提供いたします。季節の変わり目、インナー選びに悩むという声をいただき、「きちんと見せたいけれど、浮きたくない」を実現するボウタイブラウスを入学・入社・異動など新生活が始まるこの時期に取り入れやすいよう、ご提案します。この機会にぜひ、実用性と美しさを兼ね備えたアイテムを是非ご体感ください。

【公式オンラインショップ】

https://online.astoria.tokyo/

【ボウタイ特集ページ】

https://online.astoria.tokyo/collections/26ssblouse

アンケート結果

アンケート実施期間：2026年1月19日（月）～2026年1月26日（月）

アンケート実施方法：X（旧Twitter）(https://x.com/astoriaodier/status/2013189808844087677)

アンケート内容：季節の変わり目のインナー選び、3分以上迷うことがありますか？

アンケート回答数：61

アンケート結果：

はい ：31票（50.8％）

たまに迷う：20票（32.8％）

いいえ ：10票（16.4％）

対象アイテム

商品名：金具配色ボウタイブラウス

価格：5,940円（税込）

カラー：ライトグレー、ミント、ベージュ、

ホワイト

サイズ：M

素材：ポリエステル100%

別布部分：ポリエステル100%

URL:https://online.astoria.tokyo/products/3177-8260004

商品名：レースリボンタイブラウス

価格：4,290円（税込）

カラー：ミント、ホワイト、ピンクベージュ、

ダスティブルー

サイズ：M

素材：ポリエステル97％、ポリウレタン3％

URL:https://online.astoria.tokyo/products/3123-81030

商品名：スカーフ付きアレンジリボンブラウス

価格：4,730円（税込）

カラー：ライトグレー、ネイビー、ホワイト

サイズ：S、M、L

素材：ポリエステル100%

URL:https://online.astoria.tokyo/products/3123-81029

商品名：リングチャームボウタイブラウス

価格：4,730円（税込）

カラー：ミント、ホワイト×ネイビー、

ホワイト、ネイビー

サイズ：S、M、L

素材：ポリエステル100%

URL:https://online.astoria.tokyo/products/3050-3106006

ほか

※価格は期間限定OFF前の値段であり、2026年2月4日時点の情報となります。

『アストリアオディール』について

通勤・お出かけにぴったりな、上品でフェミニンなオフィススタイルをアストリアオディールは提案しています。アストリアオディールのブランドコンセプトは、「女性の”はたらく”が、もっと楽しくなる服」であり、なりたい自分を叶えるために毎日を大切にしている女性の気持ちに寄り添い、はたらく日も休みの日も、手に入れられる憧れをお客さまと一緒につくっていく。自分のキレイがみつかるフェミニンカジュアルスタイルを提案します。

2007年に株式会社アストリアのファッションビル専門のブランドとして誕生しました。2015年にZOZOTOWNに出店し、翌2016年には公式オンラインショップをオープンしております。2021年には旗艦店であるルミネエスト新宿店をリニューアルオープンするとともに吉祥寺にてPARCOに初出店しました。2027年のブランド誕生20周年に向けて、今後も様々なご提案を通じてお客様にどんな日も私を素敵に見せてくれる服をお届けしていきます。

メディア掲載実績/ポップアップ出店実績

2026年1月 シューイチ 衣装提供

2026年1月 堀潤Live Junction 衣装提供

2026年1月 スーパーJチャンネル 衣装提供

2025年12月 ANNニュース 衣装提供

2025年11月 よんチャンTV 衣装提供

2025年11月 THE TIME 衣装提供

2025年10月 ワースポ×MLB 衣装提供

2025年10月 ワイド！スクランブル 衣装提供

2025年6月 ジグザグ 衣装提供

2025年４月 ファッション雑誌『美人百花』5月号 掲載

2025年３月 日本全国お取り寄せ手帳 掲載

2025年２月 ファッション雑誌『美人百花』３月号 掲載

2025年１月 ファッション雑誌『美人百花』２月号 掲載

2024年3月 ウェザーニュース 衣装提供開始

2023年8月 ルミネエスト店3階 ポップアップ出店 他

関連サイトについて

HP：https://online.astoria.tokyo/pages/company

Lit.Link：https://lit.link/astoriaodier

EC（公式オンラインショップ）：https://online.astoria.tokyo/

EC（公式ZOZO）：https://zozo.jp/shop/astoriaodier/

Instagram：https://www.instagram.com/astoriaodier/

X：https://x.com/astoriaodier

直営ショップについて

ASTORIA ODIER

ルミネエスト新宿店

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-1 新宿ルミネエスト4階

問い合わせ先：03-3354-7393

営業時間：（平日） 11:00-21:00 （土日祝）10:30-21:00

Instagram：https://www.instagram.com/astoriaodier_lumineshinjuku/

錦糸町パルコ店

住所：〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-27-14 錦糸町パルコ3階

問い合わせ先：03-6240-2310

営業時間：（全日）10:30-21:00

Instagram：https://www.instagram.com/astoriaodier_kinshichoparco/

吉祥寺PARCO店

住所：〒180-8520 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺パルコ4階

問い合わせ先：0422-20-9110

営業時間：（全日）10:00-20:00

Instagram：https://www.instagram.com/astoriaodier_kichijojiparco/

ASORIA

池袋店

住所：〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-29-1 ISP内

問い合わせ先：03-3983-6718

営業時間：（月～土） 10:00-20:30 （日祝）10:00-19:30

Instagram：https://www.instagram.com/astoria_ikebukuro/

ヤエチカ店

住所：〒104-0028 東京都中央区八重洲2-1 八重洲地下街中1号

問い合わせ先：03-3274-5993

営業時間：（全日）10:00-20:00

Instagram：https://www.instagram.com/astoria_yaesu_/

株式会社アストリアについて

社名：株式会社アストリア

本社所在地：〒113-8633 東京都文京区本駒込６-１７-２６

代表取締役：安藤康成

事業内容： レディースファッション企画、販売

設立： 1957年4月

HP：https://online.astoria.tokyo/pages/company