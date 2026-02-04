〈LANポート搭載のデュアルレンズモデル登場〉住宅防犯ニーズに応える Tapo屋外向けセキュリティカメラ3製品を2月12日（木）より同時発売

ティーピーリンクジャパン株式会社

世界シェアNo.1のネットワーク製品メーカーTP-Linkグループの日本法人、ティーピーリンクジャパン株式会社（本社：東京都千代田区外神田）は、スマートホームブランド「Tapo」より、屋外デュアルレンズパンチルトセキュリティWi-Fiカメラ「Tapo C545D」（オンライン限定モデル）、ソーラー給電セキュリティカメラキット「Tapo C411 KIT」（Amazon.co.jp限定モデル）、および屋外フルワイヤレスセキュリティカメラ「Tapo C411」（オンライン限定モデル）の計3製品を発表しました。 発売開始日は2026年2月12日（木）を予定しています。

Tapoは、家庭向けスマートホーム製品の分野で、手軽な操作と高いセキュリティを両立した製品を提供しています。

警察庁によると、全国で1日に約44件の侵入窃盗が発生しており（出典：令和6年 警察庁住まいる防犯100番(https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki26/theme_a/a_b_1.html)）、近年は店舗だけでなく一般住宅でも防犯対策が求められています。こうした社会情勢を背景に、ティーピーリンクジャパンは、日本市場における利便性と安心感の向上を目的としたセキュリティカメラの新ラインナップを展開。設置の柔軟性やバリエーションを強化することで、多様な防犯ニーズに応えます。

- 「Tapo C545D(https://www.tp-link.com/jp/home-networking/cloud-camera/tapo-c545d/v1/)」：Tapo初のLANポート搭載デュアルレンズモデル。Wi-Fiが届かず導入が難しかった場所にも対応し、設置の自由度を高めます。- 「Tapo C411 KIT(https://www.tp-link.com/jp/home-networking/cloud-camera/tapo-c411-kit/v2/)」：ブラックカラーのTapo新モデル。付属のソーラーパネル/内蔵バッテリーからの給電によりフルワイヤレスでの監視を実現します。- 「Tapo C411(https://www.tp-link.com/jp/home-networking/cloud-camera/tapo-c411/v2)」：ブラックカラーのTapo新モデル。内蔵バッテリーからの給電によりフルワイヤレスでの監視を実現します。

【「Tapo C545D」の特徴】

■《LANポート搭載》Wi-Fiが弱い場所でも設置可能

「Tapo C545D」は、デュアルレンズモデルで初めてLANポートを搭載。Wi-Fiの電波が弱く、これまで設置が難しかった場所でも有線によるネットワーク接続を可能にし、安定した通信をサポートします。

■デュアルレンズ搭載で常に2方向を監視

「Tapo C545D」は、165°の視野角を持つ固定レンズ（広角）と、パンチルトレンズ（6mm望遠）を備えたデュアルレンズ搭載カメラです。同時に2方向を映しだすことで、広範囲をカバーしながら細部まで監視でき、より効率的なセキュリティ対策を可能にします。

【「Tapo C411 KIT」「Tapo C411」の特徴】

■お家の外観に合わせて選べるシックなブラックカラー

「Tapo C411 KIT」「Tapo C411」はブラックカラーを採用。カメラの存在を目立たせず、自宅の外観に調和させたい方の選択肢として好適です。ソーラー給電やバッテリー給電によるフルワイヤレス監視にも対応し、より柔軟なセキュリティ対策を支援します。

【製品情報】

■屋外デュアルレンズパンチルトセキュリティWi-Fiカメラ「Tapo C545D(https://www.tp-link.com/jp/home-networking/cloud-camera/tapo-c545d/v1/)」

想定販売価格：税込12,800円

<製品情報>

- ネットワーク接続：Wi-Fiまたは有線LAN- 無線規格：IEEE 802.11 b/g/n/ax（2.4GHz Wi-Fi）*1- 動画圧縮規格：H.264- カメラ視野角：[固定レンズ（広角）] 165.1°（対角）/ 137.6°（水平）/ 73°（垂直）[パンチルトレンズ（6mm望遠）] 66.5° （対角）/ 57.3°（水平）/ 31.7°（垂直）- パンチルト[パンチルトレンズ]：360º（水平）/121°（垂直）※固定レンズは手動で向きを変更可能- 解像度：2K 3MP（2304×1296px）+ 2K 3MP（2304×1296px）- ナイトビジョン：850nm IR LED（最長29.9m）、カラーナイトビジョン- 音声通話：双方向通話（内蔵マイク＆スピーカー）- 電源：12V DC電源アダプター- 入力電圧：100～240V・50/60Hz/出力電圧：12V・1A（DC電源）- 製品構成：Tapo C545D本体、取り付け用台座、位置決めシール、取り付け用ネジ、取り付け用アンカー、防水シール、防水ケーブルアタッチメント、電源アダプター、かんたん設定ガイド- 寸法：カメラ：114.57×159.55×152.1mm- 保証期間：1年間

<製品スペック>

- デュアルレンズ搭載：165°の視野を持つ固定レンズと、6mm望遠のパンチルトレンズの2つを搭載し、カメラ1台で同時に2方向を撮影可能*2- パンチルト：パンチルトレンズは水平360º・垂直121°をカバーする首振りに対応し、広範囲をチェック可能*3- スマートフォーカス：固定レンズの撮影範囲内でエリアを指定すると、パンチルトレンズが自動でその方向を注視*4- 2K 300万画素：高精細な映像を提供*2*3- 優れた検知機能：スマートAIが人物・ペット・車両など多彩なイベントを検知して通知*#- IP66耐候性：雨やほこりの多い環境でも性能を発揮- 安全なローカル＆クラウドストレージ：本体に挿入したmicroSDカード（最大512GB）*5やTapo Careのクラウドストレージサービス*6 を利用して録画映像を保存

■ソーラー給電セキュリティカメラキット「Tapo C411 KIT(https://www.tp-link.com/jp/home-networking/cloud-camera/tapo-c411-kit/v2/)」

想定販売価格：税込10,800円

<製品情報>

- 無線規格：IEEE 802.11b/g/n（2.4GHz Wi-Fi） *7- 動画圧縮規格：H.264- カメラ視野角：125°（対角）/111°（水平）/56°（垂直）- 解像度：2K 3MP（2304×1296px）- ナイトビジョン：850nm IR LED（最長9m）、フルカラーナイトビジョン- 音声通話：双方向通話（内蔵マイク＆スピーカー）- 電源：充電式リチウムイオンバッテリー（内蔵）、ソーラーパネル：Tapo A201- 入力電圧：アダプター入力：100～240V・50/60Hz（電源アダプターは付属していません）- 製品構成：Tapo C411本体、Tapo A201 ソーラーパネル、ソーラーパネル用台座、USBアダプターケーブル、台座カバー、延長ケーブル、取り付け用ネジ、取り付け用アンカー、防水アタッチメント、ネジキャップ、ケーブルホルダー、位置決めシール、かんたん設定ガイド- 寸法：カメラ：60 × 89mm/ソーラーパネル：173.42 × 120.42 × 15.7mm- 保証期間：1年間

<製品スペック>

- 2K 300万画素：高精細な映像を提供*2- 太陽光パワーでノンストップ給電：1日45分の発電で運用可能*8- IP65耐候性：雨やほこりの多い環境でも性能を発揮- 優れた検知機能：スマートAIが人物を検知して通知*3- 安全なローカル＆クラウドストレージ：本体に挿入したmicroSDカード（最大512GB）*5やTapo Careのクラウドストレージサービス*6を利用して録画映像を保存

■屋外フルワイヤレスセキュリティカメラ「Tapo C411(https://www.tp-link.com/jp/home-networking/cloud-camera/tapo-c411/v2)」

想定販売価格：税込9,800円

<製品情報>

- 無線規格：IEEE 802.11b/g/n（2.4GHz Wi-Fi）*7- 動画圧縮規格：H.264- カメラ視野角：125°（対角）/ 111°（水平）/ 56°（垂直）- 解像度：2K 3MP（2304×1296px）- ナイトビジョン：850nm IR LED（最長9m）、フルカラーナイトビジョン- 音声通話：双方向通話（内蔵マイク＆スピーカー）- 電源：充電式リチウムイオンバッテリー（内蔵）、ソーラーパネル：Tapo A201（オプション/別売り）- 入力電圧：アダプター入力：100～240V・50/60Hz（電源アダプターは付属していません）- 製品構成：Tapo C411本体、カメラ台座、USBアダプターケーブル、取り付け用ネジ、取り付け用アンカー、位置決めシール、かんたん設定- ガイド寸法：60mm × 89mm- 保証期間：1年間

<製品スペック>

- 2K 300万画素：高精細な映像を提供*2*3- IP65耐候性：雨やほこりの多い環境でも性能を発揮- 最長180日*9：大容量バッテリーで長期間の稼働が可能- 優れた検知機能：スマートAIが人物を検知して通知*3- 安全なローカル＆クラウドストレージ：本体に挿入したmicroSDカード（最大512GB）*5やTapo Careのクラウドストレージサービス*6を利用して録画映像を保存

*1：4GB~512GBのSDHCまたはSDXCカード（SDカードには非対応）・WPAまたはWPA2で保護され、DHCPで運用されたWi-FiネットワークまたはLANによるインターネット接続が必要です。

*2：PCから映像の視聴はできません。スマートフォンアプリTapoからのみ可能です。

*3：本製品は不審者の侵入や盗難を防止するものではなく、それに伴う被害については責任を負いかねますのでご了承ください。

*4：ライブビュー中にパンチルトカメラの画像を拡大するには、手動でのズームインが必要です。

*5：microSDカードは別売りです。実際のストレージ容量はmicroSDカードのサイズや使用状況によって異なります。SAMSUNG Evo PlusやTOPESELのmicroSDカードとは互換性上の理由により使用はおすすめしません。使用するとカードが破損する可能性がありますのでご注意ください。

*6：有償のサブスクリプションサービスです。30日間のフリートライアルをお試しいただけます。

*7：4GB~512GBのSDHCまたはSDXCカード（SDカードには非対応）・WPAまたはWPA2で保護され、DHCPで運用されたWi-Fiネットワークによるインターネット接続が必要です。

*8：45分間の太陽光給電は標準的な環境条件（1000W/平方メートル ・25℃・AM1.5）および1日あたり最大100件のイベントをトリガーした場合のテスト結果に基づいています。実際の給電性能は、設置角度・気象条件・カメラの使用状況によって異なる場合があります。

*9：180日間のバッテリー駆動時間は、TP-Linkの実験室で1日あたり250秒間使用したテストに基づいています。この使用時間には録画とライブビューも含まれます。実際のバッテリー駆動時間は、デバイスの設定・ルーターの仕様・使用方法、環境要因によって異なる場合があります。

【TP-Linkグループについて】

TP-Linkグループは、世界170か国以上で12億人以上のユーザーにネットワーク機器およびスマートホーム製品を提供するグローバルネットワーク機器プロバイダーです（IDC調べ、2024年第3四半期時点）。本社は米国カリフォルニア州アーバインにあり、世界42拠点に現地法人を展開しています。

【ティーピーリンクジャパン株式会社 概要】

社名：ティーピーリンクジャパン株式会社（英語名：TP-Link Japan Inc.）

所在地：東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル9階

コーポレートサイト：https://www.tp-link.com/jp/