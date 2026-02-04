直前告知！【大阪オートメッセ2026 ”第3の選択肢”を体感できる】試乗タイムスケジュール発表 ＆ 事前試乗予約受付開始！１日36組限定

写真拡大 (全7枚)

スカイ・イノベーター株式会社

EV INNOVATOR（イーブイ イノベーター）（運営：スカイ・イノベーター株式会社／本社：東京都渋谷区、代表取締役：三浦 武郎）は、2026年2月にインテックス大阪で開催される西日本最大級の自動車イベント「大阪オートメッセ2026」内での、都市型EV3輪モビリティ『e-NEO』試乗タイムスケジュールを発表いたしました。


各開催日における、試乗可能組数があるため、同時に試乗の事前予約の受付も開始いたします。


※大阪の来場が難しい関東エリアのメディア・マスコミ関係者に向けて、東京渋谷ショールームでの取材・試乗体験も実施致します（要予約）


先行試乗予約フォーム :
https://bsc-hd.com/ev/oam2026_testdrive/


■大阪オートメッセ2026　出展概要


イベント名：大阪オートメッセ2026


会期：2026年2月13日（金）～15日（日）


会場：インテックス大阪


（大阪市住之江区南港北1-5-102）


出展車両：e-NEO「NEO-ONE」「NEO-Light」


展示内容：実車展示／試乗対応／ブランドムービー放映／製品パンフレット配布





『大阪オートメッセ2026』公式サイト :
https://www.automesse.jp/

■試乗タイムスケジュール(2/13～2/15共通)


[表: https://prtimes.jp/data/corp/169104/table/15_1_2ade565dfd72e0268af76275603f65c1.jpg?v=202602041151 ]

1日あたりの試乗組数上限が36組となるため、試乗ご希望のご来場のお客様は事前試乗予約を頂けると確実な試乗体験と、スムーズなご案内が可能です。


1組あたり最大3名までの試乗が可能ですが、1組で運転いただける方は1名となります。


【日常を便利にする、未来体験を大阪で！】
普段、試乗の機会を得られない関西エリアのお客様のご来場を心よりお待ちしております。


試乗を通して、コスパの良い手軽で未来型の生活体験をより具体的にイメージできます。


『大阪オートメッセ2026』来場の先行予約は、以下の■出展予定内容　よりご確認ください。




■関東メディア向け取材・試乗のご案内


大阪会場への来場が難しい関東エリアのマスコミ・メディア関係者向けに、東京都渋谷のショールームにて個別取材・撮影・試乗体験を実施致します。


会場：東京都渋谷区e-NEO渋谷ガレージ（東京都渋谷区松濤1-8-15）


受付時間：平日9:00～17:30（1日前までに要予約。急なお立ち寄りでもお電話いただければ対応可）


直通電話：03-6416-9379


【メディア取材対応：要事前連絡（個別試乗・インタビュー可）】


・イベント当日のご案内の際は、多少お待ちいただくことがございますので予めご了承ください


・出展ブース位置およびプレスデー対応スケジュールは後日発表予定。


申込方法：いずれの場所も事前にメール（eve.cspr925@gmail.com）にてご連絡ください。


ご連絡の際は以下の内容を記載ください。


『件名：大阪オートメッセ e-NEO取材の件／貴社名／ご担当者名／ご来場予定日時』



■出展予定内容

会場では、EV INNOVATORが展開する都市型EVモビリティを中心に、以下のような特典のご用意と、展示・体験を予定しています。


【先行試乗ご予約プレゼント】


・先着30名限定『大阪オートメッセ2026入場チケット』プレゼント


※入場チケットの受け渡しは試乗当日現地会場にて行います。詳細はお申込み後のご連絡に記載いたします。


　詳細は公式SNSアカウントより事前に告知致します


公式instagram :
https://www.instagram.com/evinnovator/
公式Youtube :
https://www.instagram.com/evinnovator/
公式Tiktok :
https://www.tiktok.com/@ev_innovator?_r=1&_t=ZS-93ZusU63eUc

先行試乗予約フォーム：https://bsc-hd.com/ev/oam2026_testdrive/


【その他展示内容など】


・都市生活にフィットするEVモビリティの実車展示


・クルマ・バイクに続く「第3の移動手段」という新しい提案


・都市の風景に溶け込むデザインとサイズ感の体感


・渋谷発ブランドとしての世界観・ライフスタイル提案


※展示内容は変更となる場合があります。


■「選択肢を知る。今までになかったe-NEOという選択」

誰にでも、多くの選択肢を「体験してから考える」


EV INNOVATORが提案するのは“実際に運転してから判断する”という第3の選択肢です。



e-NEOという“新たな移動手段”


都市型3輪EV「e-NEO」の特徴は以下の通りで、「遠出ではなく、生活の足としての運転」に適した設計です。



・操作がシンプル


・車体がコンパクト


・低速域中心で安心


・ガソリン不要


・電気代換算で約150円／100kmの低コスト





「車両の維持費は見直したい」「移動の自由を手放したくない」「通院や買い物は自分で行きたい」などという声にも、現実的な解を提示したいと考えています。


■対象車両


【NEO-ONE】
出力：3kW
最高速度：50km/h
航続距離：100km±*¹
充電方法：普通100v、200v
バッテリー寿命：充電回数約2000回±（5～6年）*²
充電時間：100v/6～7時間、200v/3～4時間*³
車両価格：979,000円（税込）
商品紹介：https://bsc-hd.com/ev/neo-one/






【NEO-Light】


出力：2kW


最高速度：50km/h


航続距離：100km±*¹


充電方法：普通100v、200v


バッテリー寿命：充電回数約2000回±（5～6年）*²


充電時間：100v/6～7時間、200v/3～4時間*³


車両価格：880,000円（税込）


商品紹介：https://bsc-hd.com/ev/neo-light/





*¹ 航続距離は乗車人数、坂道や渋滞といった道路状況など、お客様のご利用環境や、急発進等のお客様の運転方法等によって異なります。


*² バッテリーの寿命表記は、充電方法や充電頻度、走行距離、ご使用の環境等の影響を受けるため、おおよその目安となります。


*³ 充電時間は、残量0から満充電に至るまでのおおよその目安となります。


■公式SNSアカウント一覧

YouTube：EV INNOVATOR公式チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCZbdSrJrZI5kDKVrMf2q5ZA)
TikTok：@ev_innovator(https://www.tiktok.com/@ev_innovator)
Instagram：@evinnovator(https://www.instagram.com/evinnovator/)


【報道・メディア関係者向け】


■取材/企画のお問合せ・お申込み


【e-NEO】PR事務局（クレステップ合同会社）：eve.cspr925@gmail.com


受付時間：9:00～18:00(土日祝除く)





会社概要


社名：スカイ・イノベーター株式会社


屋号：EV INNOVATOR（イーブイ イノベーター）


所在地：東京都渋谷区松濤1-6-1ワイズ松濤B1F


TEL：03-6416-9379


公式サイト：https://bsc-hd.com/ev/


公式Youtube：https://www.youtube.com/@EVINNOVATOR


公式instagram：https://www.instagram.com/evinnovator/


公式X(旧Twitter)：https://x.com/InnovatorE26056


公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@ev_innovator