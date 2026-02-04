【富士マリオットホテル山中湖】　国際女性デーを祝う「ミモザカラー」の春ディナーコース「Terroir Yamanashi ～Mimosa Yellow Spring～」を発売

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社「Terroir Yamanashi ～Mimosa Yellow Spring～」イメージ

富士マリオットホテル山中湖（山梨県南都留郡山中湖村、支配人：秋本 直行）では、2026年3月1日（日）から5月31日（日）までの期間、ホテルレストラン「Grill＆Dining G」にて、3月8日の国際女性デーを記念し、山梨県産食材と旬の春食材を取り入れたミモザカラーのディナーコース「Terroir Yamanashi～Mimosa Yellow Spring～」を発売いたします。



ジェンダー平等の実現を目指し、1975年に国連によって制定された国際女性デー。その象徴である黄色い花・ミモザに着想を得て、春の陽だまりを思わせるやわらかな黄色を基調に、山梨の恵みをふんだんに取り入れた全7品のディナーコースをご用意いたしました。白魚の二色揚げを忍野村産放牧卵の黄身酢で味わうアミューズや、甲斐サーモンや身延湯葉を用いた前菜三種が春の訪れを告げます。スープには、菜花と桜海老のフランを浮かべた、華やかな黄色の一杯をご用意。その後、旬魚のお造里に鳳梨と山椒の香りを添えた一皿に続き、メインはふきのとう味噌と山菜で春の力強さを表現した、甲州ワインビーフのサーロイングリルをお楽しみいただけます。締めも兼ねた魚料理は桜鯛のしゃぶしゃぶに、黄色の柚子麺とピンク色の桜麺、2色の春色麺を添え、彩りと香りの余韻を楽しむ一品をご提供。デザートのレモンマカロン「ミモザ・ジョーヌ」は、やさしい香りと色彩が調和し、季節の幸福感を五感でお楽しみいただけます。



山中湖の春の景色とともに、ミモザの彩りに包まれた、心ほどけるディナータイムをご堪能ください。

■ディナーコース「Terroir Yamanashi～Mimosa Yellow Spring～」について

国際女性デーの象徴であるミモザのやわらかな黄色を基調に、山梨県産食材と旬の春食材を取り入れた春限定ディナーコース。菜花と桜海老のフランや桜鯛、春色の2色麺など彩り豊かな一皿一皿をご用意いたしました。春の陽光に包まれた山中湖の景色とともに、ミモザ色に彩る華やかなディナーコースをぜひお楽しみください。

「Terroir Yamanashi ～Mimosa Yellow Spring～」イメージ

【メニュー】

◇アミューズ

白魚の春彩二色揚げ

アミューズイメージ

◇ 季節の前菜三種盛り合わせ

・ペコロスの白煮 白木連（ハクモクレン）見立て

・甲斐サーモンの春霞寄せ

・里芋の梅花万頭 身延湯葉餡

前菜イメージ

◇スープ

菜花と桜海老の春色フラン

スープイメージ

◇お造里

旬魚のお造里 鳳梨と山椒の香味仕立て

お造里イメージ

◇お肉料理

甲州ワインビーフサーロイン ふきのとう味噌と山菜添え

お肉料理イメージ

◇お魚料理

桜鯛の桜花しゃぶしゃぶ 花びら香る出汁仕立て

〆の二色そば（桜・ゆず）

お魚料理イメージ

◇デザート

レモンマカロンのミモザ・ジョーヌ

デザートイメージ

◇食後に

道志村から“森の野草茶”

「Terroir Yamanashi ～Mimosa Yellow Spring～」概要

期間： 2026年3月1日（日）～5月31日（日）

時間： 日曜～金曜・祭日 18:00～21:00(L.O.)

土曜・特定日 17:30～21:00(L.O.)

場所： レストラン「Grill ＆ Dining G」

料金：1名様 14,000円

※上記料金はサービス料・消費税込の料金です。

※記載のメニュー内容・料金・提供日は、変更になる場合がございます。

■監修シェフ 村上俊明のコメント

「春の陽だまりを思わせる優しい黄色をテーマに、地元・山梨の食材を生かし、和洋の調和で丁寧に仕上げました。一皿ごとに春の彩りと香りを散りばめ、菜花や桜鯛などの旬の春食材と、ミモザカラーの華やかさで、春の幸福感を感じていただけるコースに仕立てています。季節の訪れとともに、五感で味わう特別なひとときを心ゆくまでお楽しみいただければ幸いです。」

村上俊明

宿泊プラン「Terroir Yamanashi Stay～Spring～」概要

期間： 2026年3月1日（日）～5月31日（日）

内容： ・スーペリアルームや和洋室、温泉付きプレミアルーム

などでのご宿泊（いずれも41.2平方メートル ）

・レストランでのご夕食： Terroir Yamanashi ～Mimosa Yellow Spring～

・レストランでのご朝食ブッフェ

料金： 1 名様 大人33,335円～（2 名様1 室ご利用時）

※上記はサービス料・消費税込の料金です。別途、入湯税を申し受けます。

※記載のメニュー内容は、変更になる場合がございます。

※料金はご利用日により異なります。詳しくはお問い合わせください。

スーペリアルームツインイメージ

■シーズナルカクテルについて

彩り豊かな春色のカクテル3種をぜひお楽しみください。

・「桃(もも)春(はる)」（画像 左）

山梨県産の桃ジュース「ノももン」を使った優しい甘みと

スパークリングワインの爽快感が広がる華やかな1杯。

・「紫苑(しおん)」（画像 真ん中）

カシスリキュールの華やかな甘酸っぱさをスパークリングワインで軽やかに仕上げた1杯。

・「日向(ひなた)泡(あわ)」（画像 右）

オレンジの爽やかな果実味とスパークリングワインのきめ細やかな

泡が調和した甘口の1杯。

「シーズナルカクテル」イメージ

シーズナルカクテル概要

期間： 2026年3月1日(日)～5月31日(日)

時間： 11:00～13:30（L.O.） / 16:30～21:00（L.O.）

場所： レストラン「Grill & Dining G」

料金：日向泡 2,000円

紫苑 2,200円

桃春 2,000円

※上記料金はサービス料・消費税込みの料金です。

※記載のメニュー内容は、変更になる場合がございます。

＜ご予約・お問い合わせ先＞

富士マリオットホテル山中湖 TEL：0555-65-6400 URL： https://www.fuji-marriott.com