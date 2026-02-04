生徒数400名超のダンススクール「FIVE O DANCE STUDIO」がスクール管理システム「スコラプラス」を導入

本リリースのポイント

VISH株式会社- 生徒数増加で限界だった請求・振替・連絡をスコラプラスで一元化し、運営をスケール- 未払い対応のストレスを削減- 連絡窓口を専用アプリに統一し、保護者への情報伝達の確実性を向上

VISH株式会社（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：田淵浩之）は、東京都世田谷区のダンススクール FIVE O DANCE STUDIOにおける「Schola+（スコラプラス）」の導入事例を公開しました。





同スクールでは、生徒数の急増により紙・Excel中心の請求管理や振替調整、保護者連絡が運営負荷となっていましたが、スコラプラス導入により月謝管理・振替対応・連絡業務をアプリに一本化。生徒増に対応できる運営体制を整えました。



本リリースでは、導入背景と効果をまとめたインタビュー記事の公開をお知らせします。

背景：生徒数の急増で、アナログ運用が限界に

FIVE O DANCE STUDIOでは、開校後の生徒数増加に伴い、以下の業務が大きな負担となっていました。

- 請求・集金業務の負担増PayPay／クレジットカード／現金集金が混在し、入金照合や未払い対応が発生。未払いが増えるほど、声かけや電話連絡が必要となり、対応コストと心理的負担が増大。- 振替（欠席・振替調整）の煩雑化Excelで表を作成し、クラスごとの欠席・振替枠を日々確認。保護者との口頭調整も多く、クラス入れ替えの短時間に対応が集中しやすい運用。- 連絡手段の分散メールやクラス別グループLINEでの連絡により、参加への抵抗・見落とし・未達が発生。情報が届き切らないケースも。

こうした状況は、地域に根ざしたスクールとして生徒数が増える中、保護者対応や日々の運営業務を安定して回すための仕組みづくりが必要になっていました。

スコラプラス採用理由：費用と機能のバランス

複数のシステムを比較検討した中で、FIVE O DANCE STUDIOは以下を重視してスコラプラスを選定しました。

導入効果：成長に耐える運営へ（“現場負担”と“保護者体験”を同時に改善）

FIVE O DANCE STUDIO様 コメント

- スタッフ業務が本質的に軽くなること（請求・振替・連絡をまとめて管理）- 地域密着で運営する上で、費用負担が過度にならないこと- 必要な機能が一通り揃っていること（請求・入金管理、振替、連絡 等）- 請求・集金の負担を軽減し、未払い対応のストレスを削減未払い者への声掛けが必要だった運用から、請求・支払い状況の可視化／運用の整流化へ。担当者からは「以前の大変さを100とすると、いまは30～40くらい」といった声も上がっています。- 振替・連絡がオンライン化し、受付業務も削減振替や連絡がオンラインで完結することで、受付に常時人が立つ必要が減少。結果として、運営業務が属人的に集中しにくくなり、より少ない負担で回せる体制に近づきました。- 連絡の“置き場所”をアプリに統一し、情報伝達の確実性が向上日常利用のLINEとは別に、専用の「れんらくアプリ」を連絡窓口として統一。保護者側も「スタジオ関係はアプリを見れば間違いない」という状態を作りやすくなりました。＜補足：活用例＞イベント運営にも活用（各種申込フォームをアプリ内に集約）単発イベントや観覧者募集などで申込フォームを活用。以前のように「フォームがどこにあるか分からない」といった問い合わせが起こりにくくなり、案内～回答までがアプリ内で完結しやすくなりました。

FIVE O DANCE STUDIO 講師兼事務担当 yuca様

「月謝支払いで未払いの方へのお声がけが不要になり、毎月気がかりだったストレスが軽くなりました。以前を100とすると今は30～40くらいで、随分楽になったと感じています。」

FIVE O DANCE STUDIO 副代表 LINA様

「振替や連絡がオンラインでできるようになり、受付での対応業務が減りました。生徒数が増える中でも、以前の運用のままでは回り切らなかったと思います。」

FIVE O DANCE STUDIO 代表 50（FIFTY）様

「複数のシステムを調べる中で、費用面と機能面のバランスを重視しました。運営業務をまとめて管理できる点が導入の決め手でした。」

今後の展望：クレジットカード決済なども活用し、さらなる効率化へ

写真左から：50（FIFTY）様、LINA様、yuca様

同スクールでは、口座振替に加え、クレジットカード決済の活用も視野に入れています。新規入会時の手続き簡略化や、イベント参加費の精算、兄弟割引などの金額反映を含め、今後も運営の効率化と保護者利便性向上を目指します。

インタビュー記事について

FIVE O DANCE STUDIOの導入背景や、現場の具体的な変化をインタビュー形式で紹介しています。

インタビュー記事・動画をみる :https://www.buscatch.com/scholaplus/voice/five-o-dance-studio/

https://www.buscatch.com/scholaplus/voice/five-o-dance-studio/

FIVE O DANCE STUDIO

東京都・二子玉川と狛江にスタジオを構える FIVE O DANCE STUDIO。HIP HOPやR&BなどのストリートスタイルからK-POP、ジャズまで、多様なジャンルを現役プロダンサーが指導しており、子どもから大人まで400名以上が在籍する人気スタジオ。



FIVE O DANCE STUDIO 公式サイト

https://fiveodancestudio.jp/

スクール管理システム「スコラプラス」について

「スコラプラス」は、習い事・スクール運営に必要な業務を一元管理できるスクール管理システムです。請求・決済、会員管理、出欠・振替、連絡（専用アプリ）、各種申込フォームなどをまとめ、教室運営の効率化と保護者/会員とのコミュニケーション円滑化を支援します。

スコラプラス公式サイト

https://www.buscatch.com/scholaplus/

会社概要

会社名：VISH株式会社

所在地：愛知県名古屋市中区錦2丁目10番13号 SC錦ANNEX 6F

代表者：代表取締役 田淵 浩之

設 立：2004年12月

URL：https://www.vish.co.jp/