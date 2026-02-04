【視聴無料】オンプレ×ローカル生成AIとAIロープレで実現する金融DX | Finlink新着コンテンツ

株式会社セミナーインフォ

金融機関向けプロモーションサービスを提供する株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、「金融ビジネスをつなぐ、未来を築く」をコンセプトとした金融業界に特化した情報を提供する動画メディア『Finlink』において新着コンテンツを掲載開始しました。

本セッションでは、株式会社Ippu Senkin 代表取締役社長 鈴木 秀弥 氏より、「オンプレ×ローカル生成AIとAIロープレで実現する金融DX～生成AIはオンプレとクラウドのハイブリッドの時代へ～」をテーマにお話しいただきます。

『Finlink』では無料会員登録ですべての動画が視聴し放題！ぜひこの機会に無料会員登録をしてご視聴ください。

▼概要

▼Finlinkサイトをチェック！ :https://finlink.tech/?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=finlink

本セッションでは、2025年以降急速に進化が進むオンプレ×ローカル生成AIの有用性について解説します。オンプレ×ローカル生成AIは従量課金やアカウント課金によるコスト高やセキュリティリスクに悩む金融機関にとって有力な打ち手になります。また最近注目を浴びる業務特化型のAI活用としてAIロールプレイをご紹介します。金融機関でAIロープレの採用が進む中、その現在地と課題を解説します。

１．生成AI活用は業務特化型の時代へ

２．急速に進化するオンプレ×ローカル生成AI

３．AIロープレで実現する営業DX

※本講演は2025/11/21開催イベントの内容です。

※講演資料の配布はございません。

▼スピーカー

株式会社Ippu Senkin

代表取締役社長

鈴木 秀弥 氏

◆Finlink公式SNSはこちら◆

▼無料会員登録はこちらから！ :https://finlink.tech/auth/registp?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fl_registp

LinkedIn公式アカウント：

https://seminar-info.jp/officiallinkedin-finlink/?pr_flinked2511

X公式アカウント：

https://seminar-info.jp/officialx-finlink/?pr_fx2511

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セミナーインフォ プロモーショングループ

E-mail：sales_contact@seminar-info.jp