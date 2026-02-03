「Apex Legends(TM) 7周年フェア in アニメイト2026」開催決定！1,100円（税込）お買い上げごとに限定ポストカードプレゼント！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は、世界的人気バトルロイヤルゲーム「Apex Legends(TM)」の関連キャラクターグッズを、アニメイト (一部店舗を除く)・アニメイト通販にて1,100円(税込)お買い上げごとにポストカード 1枚(全6種) をプレゼントする、「Apex Legends(TM) 7周年フェア inアニメイト2026」を2026年2月12日(木)～2026年3月1日(日) の期間で開催することを発表いたします。

【Apex Legends(TM) 7周年フェア inアニメイト2026 】

大好評キャンペーンの第五弾が開催決定！ ゲーム内でも大活躍中の5人のレジェンドとネッシーがポストカードになりました！ さらに、オクタン、パスファインダー、ネッシーは復刻絵柄での登場です！ 今回のフェアでしか手に入らない特典となりますので、この機会をお見逃し無く！

●開催期間 ：2026年2月12日（木）～2026年3月1日（日）

●開催場所 ：アニメイト (一部店舗を除く)・アニメイト通販

●フェア内容：期間中、『Apex Legends(TM)』関連キャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円(税込)毎に、ポストカード(全6種)を1枚プレゼント！

●対象商品 ：『Apex Legends(TM)』関連キャラクターグッズ

特設ページ :https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114728

●注意事項：

※施策に関わる景品・特典・サイン本他・応募券・引換券等は、全て第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせていただきます。

※フェア対象の金額設定は全て税込となります。

※特典はお選びいただけません。

※期間中であっても特典は無くなり次第終了となります。

※フェアの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※オンラインくじ・カプセル筐体商品・くまめいと関連商品・一部TCG等、フェア特典付与対象外商品がございます。

【インフォレンズ株式会社とは】

インフォレンズ株式会社は、「Apex Legends(TM)」の公式ライセンス商品を製造する各国ライセンシーの正規輸入販売代理店、およびオリジナル商品の製造販売を行う正規ライセンシーです。全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

【会社概要】

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ： 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL ： http://www.infolens.com

(C)2026 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, the Electronic Arts logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc. InfoLens Inc. is an authorized Electronic Arts licensee.